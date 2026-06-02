За последние годы с отечественной медициной случилось нечто непредвиденное. Она вдруг стала всем нравиться. К концу 2025 года удовлетворенность россиян медицинской помощью достигла 56,2%. На такие показатели не рассчитывали даже государственные планировщики.0 комментариев
Вице-спикер сейма Польши заявил о нежелании видеть Зеленского в стране
Политические решения украинского лидера вызвали резкое недовольство в Варшаве, что поставило под сомнение целесообразность его дальнейших визитов в республику.
Владимир Зеленский больше не является желанным гостем в Польше, заявил вице-спикер сейма республики от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак.
Поводом для недовольства стало недавнее решение Зеленского присвоить наименование «Имени героев УПА*» (признана в России экстремистской и запрещена) Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ. В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий инициировал процесс лишения украинского лидера высшей польской награды – ордена Белого орла, передает РИА «Новости».
«Мне не кажется, что он является здесь желанным гостем», – подчеркнул Босак в эфире радиостанции RMF FM. Парламентарий также добавил, что визиты Зеленского в Польшу носят исключительно прагматичный характер и происходят только тогда, когда ему необходима помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия президента Польши потребовала от Владимира Зеленского извинений за героизацию экстремистов.
Министерство иностранных дел республики вызвало украинского посла для проведения разъяснительной беседы.
Местные политики призвали лишить главу киевского режима ордена Белого Орла.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ