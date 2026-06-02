За последние годы с отечественной медициной случилось нечто непредвиденное. Она вдруг стала всем нравиться. К концу 2025 года удовлетворенность россиян медицинской помощью достигла 56,2%. На такие показатели не рассчитывали даже государственные планировщики.
Повреждения различных объектов зафиксированы в семи из десяти районов украинской столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По слова Кличко, после серии взрывов пострадали Голосеевский, Дарницкий, Оболонский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы. В ряде мест на местах разрушений возникли пожары, передает ТАСС.
Украинское издание «Страна» сообщило о затянутом дымом после серии взрывов небе над Киевом. Ночью совокупная продолжительность воздушной тревоги в городе составила около четырех с половиной часов, во время нее местные СМИ неоднократно сообщали о новых взрывах.
Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали в Киеве и Сумах.
До этого 24 мая здания МИД и Главного управления Государственной налоговой службы Украины получили повреждения в результате взрывов в Киеве.
Также здание украинского правительства получило повреждения, у него выбило стекла из-за ночных взрывов.
Минобороны во вторник заявило, что ВС России нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима.