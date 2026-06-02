ДТЭК сообщил о повреждении энергетических объектов в Киеве

Tекст: Вера Басилая

После ночных взрывов в Киеве повреждены энергообъекты холдинга «ДТЭК», а десятки тысяч горожан остались без света на фоне продолжительной воздушной тревоги, передает ТАСС.

По данным холдинга, после серии ночных взрывов без электричества остаются около 30 тыс. абонентов в Киеве.

Министерство энергетики Украины сообщило об отключениях электричества в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.

На фоне ночных событий полиция Киева перекрыла движение по улице Дегтяревской, где находится здание оборонного концерна «Укроборонпром». Украинские телеграм-каналы публикуют кадры масштабного пожара в строении на этой улице, визуально похожем на здание концерна, однако официальные власти и местные СМИ о пожаре на территории «Укроборонпрома» не сообщали.

Совокупная продолжительность ночной воздушной тревоги в столице составила четыре с половиной часа. Во время нее украинские СМИ неоднократно сообщали о взрывах в городе, а власти Киева приняли решение перекрыть ряд центральных и периферийных улиц.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях различных объектов и пожарах в семи районах города после серии ночных взрывов.

Военкор Александр Коц заявил, что массированный ракетный удар ВС России поразил промышленные и военные объекты на Украине, «Искандер-М» накрыл Дергачи и завод ПАКС, также уничтожены арсеналы вооружений, железнодорожные и логистические узлы.

Также военкоры сообщили, что ВС России поразили энергоузлы в Киеве, Днепропетровске и Харькове.

Минобороны заявило, что ВС России нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима.