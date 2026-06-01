Франция провоцирует Россию на демонстрацию силы в Атлантике

Tекст: Олег Исайченко

Французские ВМС задержали танкер Tagor. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, судно находится под международными санкциями, оно шло из России. Политик заверил, что операция была проведена «при строгом соблюдении морского права» в Атлантическом океане при поддержке нескольких партнеров, включая Британию.

Согласно сведениям VesselFinder, танкер в конце мая находился близ западного побережья Норвегии и направлялся из Мурманска в неуказанный порт в Балтийском море. Судно задержали в 400 морских милях (около 740 км) к западу от Бретани на северо-западе Франции, уточнила морская префектура республики по Атлантическому региону. «После того, как группа досмотра поднялась на борт, изучение документов подтвердило подозрения в нарушении правил использования флага», – говорится в сообщении. Танкер сопровождают корабли ВМС республики к якорной стоянке для дальнейшей проверки.

Прокуратура Бреста (запад Франции) начала расследование «по фактам непредоставления подтверждения национальной принадлежности судна, отсутствия флага и отказа подчиниться требованиям». По словам прокурора Стефана Келленберже, «капитан, который является гражданином России, многократно отказывался выполнить указания военно-морских сил».

Между тем, российское посольство в Париже запросило у французских властей информацию о наличии российского гражданства у членов экипажа танкера. «Ответа от МИД Франции до сих пор не поступило. В целом, никаких уведомлений от французской стороны о действиях в отношении этого судна не было», – указано в сообщении дипмиссии.

В Кремле считают незаконным задержание Францией и Британией танкера в Атлантическом океане. «Такие действия граничат с международным пиратством. Мы категорическим не согласны, что они осуществляются в соответствии с международным правом», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, страны ЕС фактически объявили охоту на танкеры, перевозящие российскую нефть, а лидером выступил Париж, который уже штрафовал суда. Так, в конце марта, французские силы перехватывали следовавший из Мурманска танкер Deyna под флагом Мозамбика. Макрон заявил, что танкер занимался обходом санкций и нарушал морское право. При этом позже власти республики сняли арест.

До этого, в январе, в Средиземном море ФМС Франции задержали нефтяной танкер Grinch. По словам Макрона, судно шло под поддельным флагом. Оно простояло чуть меньше месяца на якорной стоянке Фос-сюр-Мер в районе Марселя, потом было отпущено. Осенью 2025 года сообщалось о задержании танкера Boracay (под флагом Бенина) у побережья Сен-Назера. Президент России Владимир Путин назвал пиратством арест судна. Он объяснил эти действия желанием отвлечь французов от внутренних проблем страны.

Любопытно, что в самой Франции Макрона раскритиковали после задержания танкера Tagor. «Он там в море выпендривается перед воображаемым врагом, в то время как во Франции, буквально в двух шагах от него, царит полный хаос из-за тысяч дикарей, а он там ничего не делает!», – отметил лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Речь идет о массовых беспорядках в Пятой республике, которые вспыхнули после победы парижского ПСЖ в Лиге чемпионов.

В экспертном сообществе сочли примечательным, что французы задерживают танкеры, идущие только из северных портов России с грузом арктического сорта нефти. «Вероятно, таким образом они пытаются избежать ареста судов с нероссийской (например – Казахстанской) нефтью, отгруженной через российские порты», – пишет моряк запаса для проекта WarGonzo.

«Примечательно также, что для ареста всегда используются официальные юридические предлоги. Международное морское право – это сложная система со множеством специфических нюансов, так или иначе, одновременно выгодных и не выгодных всем участникам перевозок. При желании, всегда можно найти законный повод для задержания любого судна, а после тщательной его инспекции – повод для ареста», – отмечает он.

Однако, как заметил моряк, после ареста, существенные расходы на содержание судна ложатся на задержавшую его сторону. «Стоит также учитывать, что операция по отслеживанию и захвату огромного танкера стоит дорого, длится долго и требует значительного напряжения оперативных сил. А по отношению к судам, движущимся под конвоем российских военных кораблей или прикрытием военной авиации, неприятель пока не предпринимал агрессивных действий. За исключением одной неудачной попытки эстонских мореплавателей», – напомнил он. По его словам,

Франции, Британии, и примкнувшим к ним странам, необходимо регулярно демонстрировать решительность и силу по отношению к России. Причем, желательно таким образом, чтобы демонстрация гарантировано оставалась без силового противодействия.

Им также необходимо доказывать внутренней и международной аудитории дееспособность уже 20 пакетов антироссийских санкций. Каждый такой пакет пополняется новым списком из десятков танкеров «теневого флота», но экспорт российской нефти от этого не прекращается, добавил моряк.

«У Франции, которая не в первый раз задерживает танкеры, с точки зрения международного права нет оснований для ареста судна», – отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

Он напомнил, что формальным поводом для перехвата судна служит не то, что оно числится в санкционных списках, а якобы отсутствие флага или его подмена. «Танкер сопровождают во французский порт, где проверяют документы. Как показывает практика, Париж через короткое время – иногда буквально на следующий день – отпускает танкер», – уточнил собеседник. По его мнению, Пятая республика такими акциями преследует несколько целей.

«Во-первых, это пиар. Французские власти хотят выставить себя «борцами» с Россией. Во-вторых, это попытка удержать в повестке статус «токсичности» российской нефти»,

– пояснил Юшков. Вместе с тем действия Франции приводят к дополнительным экономическим издержкам для экспортеров энергоресурсов из РФ. Так, собственники судов могут поднять стоимость фрахта и удерживать ее на высоком уровне. На этом фоне спикер назвал возможные варианты того, как пресечь пиратские нападения ЕС. Первый – перевод танкеров под флаг России. Впрочем, оговорился аналитик, такой шаг не станет стопроцентной гарантией отсутствия претензий со стороны европейцев.

«Мы видели, как действовали США в случае с Венесуэлой: американцам было абсолютно все равно, какие танкеры задерживать, под каким флагом они идут. Я думаю, страны Европы возьмут пример с Вашингтона», – отметил Юшков. Он допустил, что если бы Tagor шел под флагом РФ, то ВМС Франции «его бы задержали и отпустили спустя сутки».

Второй вариант – сопровождение торговых судов кораблями Военно-морского флота. Эксперт напомнил, что в апреле российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два танкера во время их прохода через Ла-Манш, за ними следовал корабль ВМС Британии. «Проблема состоит в том, что для таких масштабов, которыми мы вывозим нашу нефть морским транспортом, боевого флота может просто не хватить», – считает он.

Третий вариант – менять маршруты – выглядит сомнительным. «Суда, которые загружаются в балтийском порту в интересах Индии и Китая, идут через Европу. Часть проходит вокруг Африки, еще часть – Средиземное море и потом через Суэцкий канал. Найти альтернативу – крайне сложно. Уход западнее в Атлантику не дает гарантий, поскольку нет никаких сил, чтобы защитить танкеры. Их могут точно так же перехватить», – детализировал экономист. Четвертый вариант – действовать зеркально: задерживать европейские суда, добавил Юшков.

«Если ничего не делать, то ситуация будет усугубляться. Есть риски, что европейцы начнут перехватывать чуть ли не каждый второй танкер – пусть и затем отпускать через день»,

– подчеркнул он. Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса. Он назвал задержание Францией танкера пиратством и возмутился выбранным оппонентами предлогом. Собеседник указал, что это довольно распространенная практика, когда суда ходят под флагами других государств. Судовладельцы идут на это в том числе для того, чтобы снизить налоговую нагрузку.

Дандыкин обратил внимание и на то, что Макрон объявил о задержании Tagor в понедельник, а между тем 1 июня отмечается День Северного флота ВМФ России. «Я сомневаюсь, что это совпадение. В Европе отслеживают все эти моменты», – считает эксперт. По его мнению, решить проблему с перехватом торговых судов можно только военным путем. «И в этом вопросе, как поется в песне, Северный флот не подведет», – добавил собеседник.

«У нас накоплен большой опыт борьбы с пиратством. Я думаю, что будет более активно применяться практика сопровождения танкеров военными кораблями», – предположил аналитик. Он согласен с Юшковым, что сил ВМФ может быть недостаточно для таких масштабов экспорта. «Таких возможностей нет даже у США. Но, мне кажется, выходом из ситуации может стать сопровождение группы танкеров, а не каждого судна по отдельности», – считает Дандыкин. – Наши оппоненты понимают только язык силы. Поэтому, на мой взгляд, следует принимать жесткие меры, чтобы отбить у них охоту перехватывать танкеры». О необходимости «языка сил» пишет и военкор Александр Коц.

«Это уже даже не пиратство, а международный рэкет.

Либо плати и плыви на все четыре стороны, либо ржавей у причала», – возмутился он. «Очевидно, что дипломатические ноты и возмущения на пиратов XXI века влияют чуть больше, чем никак. Обвинения в адрес еврофлибустьеров – это не ответ. Ответ – это фрегат «Адмирал Григорович» в Ла-Манше 9 апреля, проведший под британским носом два танкера. Английский корабль Tide плелся следом и на перехват не решился», – напомнил эксперт.

В заключении он подчеркнул: как только Россия проявляет силу, вся спесь с евроястребов облетает, как «листва в осеннем Булонском лесу». «Не надо стесняться ее демонстрировать», – резюмировал Коц.