Британия напугана мерами по защите российского нефтяного экспорта

Tекст: Борис Джерелиевский

Проход через Ла-Манш российского конвоя в составе фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович» и двух танкеров Universal и Enigma британские СМИ расценили как насмешку над британским премьером Киром Стармером. Ранее тот заявлял, что британским военным и правоохранителям поставлена задача осуществлять захват танкеров с российской нефтью в случае их захода в британские воды. Причем против владельцев, операторов и членов экипажей захваченных судов планировалось возбуждать уголовные дела «за нарушение санкций».

Британское правительство объявило, что захват танкеров будет осуществляться совместными силами ВМС и Национального агентства по борьбе с преступностью на основании принятого в 2018 году закона о санкциях. При этом сообщалось, что в том случае, если на судах будет охрана, их захват будут осуществлять операторы SBS (Особой лодочной службы) и SAS (Специальной авиационной службы). Если же танкеры будут беззащитными, их на абордаж возьмут коммандос морской пехоты.

Танкеры действительно сами по себе являются легкой целью. Они, как правило, не несут российский флаг, а значит, не защищены российским суверенитетом. Нападение на груженый российской нефтью танкер под флагом, условно говоря, Кабо-Верде не является нападением на Россию. Формально нет повода даже для дипломатической ноты.

Однако наличие боевого корабля в ордере морского конвоя резко повышает цену, которую заплатит агрессор за попытку атаковать транспортные суда. Нападение на любой российский военный корабль по всем международным конвенциям является агрессией против нашей страны. На открытое военное столкновение с Россией Запад сегодня явно не готов. Представитель Кремля Дмитрий Песков прямо связал появление «Адмирала Григоровича» в Ла-Манше с мерами, которые Россия предпринимает по борьбе с пиратством. В этом действии, разумеется, нет стремления «унизить» Лондон, как уверяет британская пресса, наша задача – обеспечить свободу мореходства для судов, транспортирующих российскую нефть.

The Telegraph напоминает, что после угроз Стармера в конце марта Ла-Манш прошли несколько десятков судов с российской нефтью (с прикрытием военных кораблей ВМФ России – второй раз). При этом попыток их захвата не предпринималось. То же издание уверяет, что британские силы «готовились провести высадки» на танкеры, однако политического разрешения от правительства так и не получили.

После угроз Стармера посол России в Великобритании Андрей Келин предупреждал, что нападения на торговые суда не останутся без ответа: «Мы можем использовать все имеющиеся правовые, политические и иные инструменты (в том числе асимметричные и не обязательно вблизи британских территориальных вод) для защиты наших интересов, а также обеспечения свободы судоходства». Похоже, российские предостережения были услышаны.

Другой причиной, по которой Лондон медлит с реализацией своих угроз, является бедственное состояние британского флота.

В частности, Daily Mail сообщает, что единственный британский боеспособный эсминец Dragon, отправленный для защиты британской базы на Кипре, с несколькими поломками добрался в восточную часть Средиземного моря, но был атакован беспилотником (по другим данным – ракетой) «Хезболлы» и вынужден был завершить миссию, что «сделало Кира Стармера объектом неоднократных насмешек со стороны президента США Дональда Трампа и военного министра Пита Хегсета из-за состояния Королевского флота».

Однако тональность британской прессы наводит на мысль, что премьера Соединенного Королевства прямо подталкивают к агрессивным антироссийским действиям. Британские СМИ заявляют, что грядущие местные выборы лейбористы могут проиграть, если Стармер не покажет себя «государственным деятелем мирового масштаба» (что в западном понимании означает способность совершать агрессивные и выходящие за рамки закона действия).

Британский премьер как минимум риторически отвечает на подобного рода призывы. 3 апреля на очередном саммите альянса «Объединенные экспедиционные силы» (JEF) в Хельсинки, уже прозванного журналистами «Пиратским сбором», Стармер подтвердил свои распоряжения британским силовикам на захват танкеров. Иначе говоря, на прямое пиратство. Нельзя исключать, что Британия по примеру Франции все же решится атаковать танкеры, когда они не будут сопровождаться конвоем.

И найти момент для этого вполне возможно. С точки зрения количественного состава ВМФ РФ, для проводки нефтяных и газовых конвоев можно использовать не больше двух десятков кораблей Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов. И это при условии, что они только этим и будут заниматься. С учетом того, что в перевозках российской нефти задействованы сотни танкеров (по разным данным, от 700 до 1 тыс. судов), будет очень непросто осуществлять их полное сопровождение.

По всей вероятности, ВМФ будет сопровождать только большие конвои, и не на всем их маршруте, а на наиболее угрожаемых участках (Ла-Манш, Балтийские проливы). Очевидно, что стоило бы нарастить производство кораблей классов фрегат и корвет, но строительство таких кораблей – дело не быстрое. И тут

можно вспомнить практику переоборудования торговых судов в военные или «защищенные» корабли, широко использовавшуюся во времена Первой и Второй мировых войн, в том числе и для защиты грузовых перевозок от атак рейдеров.

Эти подходы использовались и позднее – во время Фолклендской войны ВМС Британии использовали мобилизованные контейнеровозы как эрзац-авианосцы. ВМС США и Корпус морской пехоты и сегодня на базе гражданских судов создают экспедиционные плавбазы, госпитальные корабли, плавучие арсеналы.

Тут можно вспомнить построенные в СССР четыре ролкера «Капитан Смирнов», «Капитан Мезенцев», «Инженер Ермошкин» и «Владимир Васляев». Данный проект стал компромиссом между переоборудованием гражданского судна под военные нужды, которое резко ускоряет и удешевляет проектирование и строительство, и изначальным строительством корабля по военным стандартам, что обеспечивает огромный запас прочности и живучести всех элементов конструкции.

Было принято решение взять за основу как прототип газотурбинный ролкер проекта 1609 «Атлантика» и строить с учетом военных требований. В результате получились быстроходные транспорты (25 узлов – примерно 46 км/ч) с огромным запасом хода (20 тыс. морских миль – около 37 тыс. км), способные перебросить батальон морской пехоты со всей штатной техникой в любую точку планеты. Также рассматривался проект создания на этой базе вертолетоносцев (проекта 10200 «Халзан») с возможностью базирования истребителей Як-38 и перспективных истребителей вертикального взлета и посадки Як-41. Примечательно, что

после развала СССР один из ролкеров «Владимир Васляев» был куплен США и до сих пор несет службу в ВМС под названием USNS LCPL ROY M. WHEAT.

Но, пожалуй, самый близкий к нашей теме проект недавно реализован в КНР – китайский контейнеровоз был переоборудован в носитель ракетного оружия. На судне установили радар, зенитно-ракетный комплекс и 60 пусковых установок контейнерного типа.

Для целей сопровождения караванов 60 ракетных пусковых установок избыточны, но подобный подход можно взять за основу. Фактически любое судно, которое подходит по скорости и запасу хода, можно легко и быстро превратить в сторожевик, установив на нем радар, зенитно-пулеметные установки, ЗУ-23-2, морской зенитный комплекс «Панцирь-М». Даже не слишком большой контейнеровоз или ролкер может нести на своем борту вертолет. В случае необходимости на импровизированный «сторожевик» можно установить контейнерный комплекс ракетного оружия «Калибр-К», размещаемый в стандартном 20- и 40-футовом морском контейнере.

Иными словами, превратить гражданское судно в корабль сопровождения можно довольно быстро. Чтобы не нарушать нормы международного судоходства, данные корабли должны официально войти в состав ВМФ. И они смогут не только демонстрировать Андреевский флаг, но и в случае необходимости обеспечивать защиту ведомым танкерам.