Песков заявил о принятии мер для защиты российских танкеров от пиратства

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Россия намерена принимать меры для защиты своих интересов на фоне участившихся случаев пиратства в международных водах, в том числе у берегов Британии, передает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, в последние месяцы неоднократные случаи пиратства в международных водах наносили ущерб экономическим интересам России. Песков подчеркнул, что защита российских судов становится актуальной задачей из-за подобных инцидентов, затрагивающих и российские танкеры.

В марте власти Британии заявили, что военные страны смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через британские территориальные воды. Лондон также сообщил о планах ужесточить ограничения: британские воды, включая пролив Ла-Манш, будут закрыты для судов, попавших под санкции, в том числе для так называемого «теневого флота», якобы связанного с перевозкой российских энергоресурсов.

Российский ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два отечественных нефтяных танкера через Ла-Манш.

Посол России в Великобритании Андрей Келин предупредил о возможности применения асимметричных мер для защиты свободы судоходства.

Помощник президента РФ Николай Патрушев анонсировал введение мобильных огневых групп для сопровождения торговых кораблей.

Премьер-министр Британии Кир Стармер разрешил задерживать суда российского «теневого флота» в территориальных водах.