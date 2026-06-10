После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.4 комментария
СК: В суд передано дело протаранившего в Балашихе машину ДПС мужчины
Материалы расследования в отношении владельца иномарки в Балашихе, наехавшего на ногу инспектору при попытке бегства, направлены для рассмотрения по существу, сообщили в Главном следственном управлении СК по Подмосковью.
«В Балашихе мужчина предстанет перед судом по обвинению в совершении противоправных действий в отношении сотрудника полиции и повреждении имущества», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
По версии следствия, 16 января водитель автомобиля Porsche проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться от преследования. В результате нарушитель протаранил патрульную машину и наехал на ногу сотруднику Госавтоинспекции.
Фигуранту предъявлены обвинения в применении насилия к представителю власти и умышленном уничтожении чужого имущества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе суд арестовал протаранившего автомобиль ДПС в Балашихе водителя Porsche.