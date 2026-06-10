СК: В суд передано дело протаранившего в Балашихе машину ДПС мужчины

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В Балашихе мужчина предстанет перед судом по обвинению в совершении противоправных действий в отношении сотрудника полиции и повреждении имущества», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

По версии следствия, 16 января водитель автомобиля Porsche проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться от преследования. В результате нарушитель протаранил патрульную машину и наехал на ногу сотруднику Госавтоинспекции.

Фигуранту предъявлены обвинения в применении насилия к представителю власти и умышленном уничтожении чужого имущества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе суд арестовал протаранившего автомобиль ДПС в Балашихе водителя Porsche.