После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.11 комментариев
Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус под Мелитополем
Беспилотный летательный аппарат украинских войск ударил в пассажирский автобус на въезде в Мелитополь.
Атака пришлась в заднюю часть транспортного средства, после чего оно сразу остановилось, передает ТАСС.
Находившиеся внутри граждане смогли покинуть салон без посторонней помощи. В настоящее время информация о возможных пострадавших уточняется.
В оперативных службах региона уточнили модель использованного для удара дрона. «Это был «Хорнет»», – сообщили представители ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал сознательным убийством недавний удар ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиеве.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник квалифицировал данное нападение преднамеренным терактом.
В апреле украинские беспилотники целенаправленно атаковали пассажирский транспорт в Брянской области.