«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».
При атаке дрона ВСУ на автобус в Брянской области пострадали пять человек
В результате целенаправленного удара украинских беспилотников по пассажирскому автобусу в Брянской области ранения получили пять человек, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Украинские военные атаковали с помощью FPV-дронов село Курковичи, расположенное в Стародубском муниципальном округе Брянской области, указал Богомаз в Max.
Целенаправленному удару со стороны Вооруженных сил Украины подвергся пассажирский автобус. В результате террористической атаки ранения получили водитель транспортного средства и четыре пассажира.
Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. На месте происшествия продолжают работу экстренные и оперативные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Курковичи Брянской области мирный житель получил ранение при атаке дрона-камикадзе. В Погарском районе этого же региона украинские беспилотники ударили по микроавтобусу с пассажирами.