  • Новость часаПутин поручил спецслужбам усилить антитеррористическую защиту детских лагерей
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    Украина сожгла «Оборону Севастополя» по заказу Британии
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    Военкор сказал, какими ракетами Украина ударила по Чебоксарам
    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече
    Лавров оценил способность ЕС содействовать урегулированию на Украине
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В Израиле Макаревич впервые обрел родину

    После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

    19 комментариев
    10 июня 2026, 16:34 • Новости дня

    Пасечник сообщил о назначении нового главы правительства ЛНР

    Алексей Самойлов занял пост председателя правительства Луганской Народной Республики

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламентарии региона единогласно поддержали кандидатуру бывшего руководителя администрации главы ЛНР Алексея Самойлова должность премьер-министра.

    Руководивший администрацией главы Луганской Народной Республики Алексей Самойлов стал премьер-министром региона, передает РИА «Новости».

    Об этом кадровом решении проинформировал руководитель субъекта Леонид Пасечник.

    «На заседании Народного Совета представил кандидатуру на должность председателя правительства Луганской Народной Республики – Алексея Николаевича Самойлова. Парламентарии единогласно поддержали это решение», – сообщил глава региона.

    С 2024 года правительство республики возглавлял Егор Ковальчук. В мае президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил бывшего премьер-министра ЛНР Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    Заместитель полпреда президента в ЦФО Алексей Еремин официально представил нового руководителя местному правительству. Сам Ковальчук назвал перевод в новый регион большой честью.

    9 июня 2026, 17:02 • Новости дня
    Минцифры и РКН предложили снять ограничения на доступ к Roblox
    Минцифры и РКН предложили снять ограничения на доступ к Roblox
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минцифры и Роскомнадзор выступили за снятие ограничений с игровой платформы Roblox после того, как компания предоставила российской стороне гарантии соблюдения требований законодательства РФ

    Как говорится в сообщении на сайте Минцифры, в начале июня завершились переговоры между российскими властями и компанией Roblox. По итогам консультаций корпорация согласилась принять дополнительные меры для обеспечения безопасности детей и подростков.

    В Минцифры отметили, что игровая платформа признала недостаточную эффективность действовавших ранее механизмов модерации. «Корпорация признала, что существующие технологии защиты детей от информации, опасной для их жизни и здоровья, были неэффективны», – говорится в сообщении ведомства. По данным министерства, ранее это создавало условия для распространения на платформе материалов, связанных с пропагандой суицидального поведения, употребления наркотиков, а также контента, направленного на вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

    В результате достигнутых договоренностей российская сторона получила гарантии внедрения дополнительных инструментов защиты пользователей. В частности, уже в июне Roblox намерена запустить новую систему возрастных ограничений, предусматривающую разделение контента по категориям Roblox Kids и Roblox Select. Кроме того, компания подтвердила готовность усилить борьбу с распространением материалов, способных причинить вред здоровью и развитию детей, а также с нежелательным поведением пользователей на платформе.

    На фоне достигнутых соглашений российские ведомства инициировали процедуру пересмотра действующих ограничений. «В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации», – сообщили в министерстве.

    В декабре прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к игровой платформе Roblox из-за распространения противоправного контента.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил получение огромного количества обращений от детей по поводу недоступности игры.

    В середине того же месяца ведомство выразило готовность возобновить взаимодействие с разработчиком при условии соблюдения российских законов.

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    10 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Россия заявила о праве защищать грузы в Средиземном море

    МИД: Россия оставляет за собой право защищать грузы в Средиземном море

    Россия заявила о праве защищать грузы в Средиземном море
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право использовать различные инструменты для защиты российских грузов в Средиземном море.

    Захарова подчеркнула, что Россия оставляет за собой право использовать различные инструменты для защиты российских грузов в Средиземном море, передает РИА «Новости».

    «Мы оставляем за собой право использовать весь арсенал политических, правовых и других имеющихся в нашем распоряжении инструментов в защиту морской безопасности и законных интересов грузоотправителей и судовладельцев», – отметила Захарова.

    Комментируя действия Евросоюза, Захарова указала, что задействование кораблей военно-морской операции IRINI в Средиземном море для досмотра или захвата судов с нефтью, по оценке российской стороны, станет грубейшим нарушением международного права. Она отметила, что такие планы ЕС, касающиеся танкеров с нефтепродуктами, вызывают в Москве серьезную обеспокоенность с точки зрения безопасности судоходства и соблюдения международных норм.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры с предполагаемой российской нефтью в рамках операции IRINI.

    Евросоюз разрешил кораблям миссии IRINI задерживать в Средиземном море танкеры с нефтью, заявляя о борьбе с так называемым теневым флотом России.

    Ранее МИД России назвал задержание Францией танкера Tagor проявлением европейского правового нигилизма.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    9 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    В АдГ потребовали от Киева репарации за «Северные потоки»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала подрыв газопроводов «Северный поток» актом государственного терроризма и возложила на украинские власти ответственность за колоссальный ущерб.

    Политик выступила с резкой критикой действий Киева на брифинге в Бундестаге, передает РИА «Новости». Она призвала украинскую сторону прояснить свою роль в диверсии на энергетической инфраструктуре.

    «Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации Федеративной Республике Германия, поскольку это нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии», – заявила Вайдель.

    Депутат подчеркнула, что экономическое благополучие страны десятилетиями зависело от российских энергоресурсов. Однако эта успешная модель была намеренно разрушена текущим правительством из-за антироссийской риторики.

    Вайдель также поделилась планами партии на случай победы на досрочных выборах в будущем году. По ее словам, оппозиция намерена незамедлительно начать прямые контакты с Москвой и принудить украинское руководство к мирному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала прекратить финансовую поддержку Украины из-за диверсий на трубопроводах.

    Главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер назвал подрыв газопроводов актом украинского государственного терроризма.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования этого инцидента.

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    9 июня 2026, 18:08 • Новости дня
    Coca-Cola начала суд с Роспатентом из-за бренда Sprite
    Coca-Cola начала суд с Роспатентом из-за бренда Sprite
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский производитель напитков обратился в Суд по интеллектуальным правам из-за нежелания Роспатента присвоить товарному знаку Sprite статус общеизвестного в России. Это позволило бы Coca-Cola бессрочно сохранять права на бренд в России, даже в случае его неиспользования на территории страны.

    Компания Coca-Cola Company просит признать незаконным решение Роспатента, отказавшегося наделить бренд Sprite статусом общеизвестного в России, передает РИА «Новости». Заявление поступило в суд 4 июня, предварительные слушания назначены на 20 июля.

    В апреле 2025 года производитель просил ведомство признать Sprite общеизвестным товарным знаком с 1 января 2020 года. Однако в марте 2026 года Роспатент ответил отказом.

    Свое решение ведомство мотивировало «нарастающей тенденцией к снижению объема реализации товаров» под этой маркой в стране. Кроме того, бренд приобрел репутацию только в узком сегменте газировок и лимонадов, не соотносясь с другими безалкогольными напитками, такими как соки или квас.

    Товарный знак Sprite был зарегистрирован в России в 1995 году. Общеизвестный статус позволяет бренду действовать бессрочно и не терять силу при неиспользовании. В марте 2022 года Coca-Cola приостановила деятельность в стране, а позже объявила об остановке продаж своих международных брендов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года американская компания зарегистрировала в России товарные знаки Sprite и Fanta.

    В марте производитель продлил исключительные права на бренды Coca-Cola и Coke до 2036 года. Осенью прошлого года корпорация оформила регистрацию кириллических наименований «Кока-Кола» и «Спрайт».

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    10 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    Депутат: Удар по панораме «Оборона Севастополя» – ужасное преступление Украины

    Севастопольский депутат Пархоменко: Удар ВСУ по зданию музея-панорамы – ужасное преступление

    Депутат: Удар по панораме «Оборона Севастополя» – ужасное преступление Украины
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Музей-панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» – сердце города, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Законодательного собрания Василий Пархоменко. Он признался, что переживает повреждения шедевра Франца Рубо в результате удара ВСУ как личную утрату.

    «Удар ВСУ по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» – беспрецедентный случай и одно из самых ужасных преступлений Украины. Других слов я не могу подобрать. Думаю, большинство жителей города расценивают атаку противника именно так», – отметил Василий Пархоменко, заместитель председателя Законодательного собрания Севастополя III созыва.

    «Признаться, я переживаю произошедшее как свою личную утрату. Для меня, как для коренного севастопольца, Панорама – сердце города», – признался собеседник. Депутат напомнил, что здание музея в свое время подвергалось атакам немецко-фашистских захватчиков. Тогда в 1942 году шедевр Франца Рубо удалось вывезти, а затем его с трудом воссоздали.

    Теперь современные фашисты сделали то, что не смогли их предшественники. «ВСУ бьют по болевым точкам. Они ведут психологическую войну, войну на утрату ценностей и поэтому наносят удары по самым важным объектам. В Севастополе их много, а Панорама отдельно стоит в этом ряду. Но есть еще целый ряд культурных, исторических объектов – и, наверное, руководству следует особо пристально подумать о том, как их защитить в дальнейшем», – заключил Пархоменко.

    Напомним, в ночь на 10 июня украинский БПЛА самолетного типа нанес целенаправленный удар по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», которое является объектом культурного наследия и одним из символов города-героя. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

    «Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое – целенаправленно бить по музею», – написал он. Губернатор региона напомнил, что панорама также серьезно пострадала во время Великой Отечественной войны.

    «25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Казалось, великое произведение Франца Рубо погибло навсегда. Тогда, в дыму и пламени, произошло чудо, рожденное мужеством: пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из ада 86 фрагментов полотна. После войны наши мастера совершили невозможное – фактически заново создали творческую копию шедевра», – отметил Развожаев.

    Он пообещал, что произведение искусства будет восстановлено. «Укрофюрер Зеленский может бить по камням и крышам, но ему никогда не уничтожить то, что заложено в нашем генетическом коде. Мы всё восстановим. Мы станем еще сильнее. А Панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов», – подчеркнул глава региона.

    Панорама «Оборона Севастополя» посвящена одному из ключевых противостояний при защите города в период Крымской войны – бою на Малаховом кургане. Здание спроектировал военный инженер Фридрих-Оскар Энберг. Художник-баталист Франц Рубо начал работу над панорамой в 1901 году. Через четыре года, к 50-летию обороны Севастополя, здание открыли для посетителей.

    Длина картины составляет 115 метров, высота – 14 метров, площадь около 1610 кв. м. Полотно создавалось в Мюнхене при участии немецких живописцев. На нем изображено более четырех тысяч фигур. Севастопольская Панорама – одна из самых известных среди панорам мира. С 1954 года ее посетило более 40 млн человек, говорится на сайте музея.

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    10 июня 2026, 14:28 • Новости дня
    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече

    Лавров: МИД примет послов Британии, Франции и Германии

    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы Британии, Франции и Германии будут приняты в Министерстве иностранных дел, где их позицию по украинскому урегулированию планируют выслушать, сообщил глава МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

    «Послы этих стран – Британии, Франции и Германии – просятся на встречу с моим заместителем в Министерство иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – указал руководитель российского дипломатического ведомства, передает РИА «Новости».

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро рассказал о планах усиления позиций европейских государств в мирном процессе.

    Ранее Лавров отмечал желание представителей европейских стран участвовать в урегулировании украинского конфликта.

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    9 июня 2026, 19:03 • Новости дня
    В Териберке волонтеры начали готовить операцию по спасению раненого горбатого кита
    В Териберке волонтеры начали готовить операцию по спасению раненого горбатого кита
    @ Татьяна Ефремова

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В водах Баренцева моря у острова Кильдин волонтеры обнаружили горбатого кита со следами, похожими на повреждения от веревки или рыболовного троса – они опасаются, что животное могло запутаться в снастях. Специалисты ожидают подходящей погоды, чтобы провести фото- и видеосъемку кита с близкого расстояния для оценки его состояния и принятия дальнейших решений по его спасению, сказала газете ВЗГЛЯД создатель проекта гражданской науки «Киты Териберки» и куратор праздника «День Кита» Татьяна Ефремова.

    «Раны у кита достаточно глубокие: сбоку видно, что на теле уже есть разрезы. По всей видимости, животное страдает. Плавник прижат к телу, однако для точной оценки ситуации необходима качественная съемка, которую планируется провести при хорошей погоде. Я представляю группу реагирования на Кольском полуострове», – говорит Ефремова.

    Она рассказывает, что сейчас организован мониторинг за млекопитающим: специалисты отслеживают его маршрут. За последнюю неделю кит переместился от полуострова Рыбачий к острову Кильдин. Уже несколько дней он держится в том районе, где активно кормится.

    «Ситуация похожа на историю с китом Станиславом, которая произошла в 2024 году. Однако тогда горбач еще не был достаточно откормлен, что позволило спасателям освободить кита. У этого горбача она врезается в тело, прорезает жировую ткань, которая от природы довольно толстая», – поясняет собеседница.

    Напомним, летом 2024 года в Баренцевом море возле Териберки молодой кит запутался в тяжелых рыболовных сетях, которые сковывали его движения. Почти неделю команда ученых, спасателей и волонтеров проводила в море по 14 часов в день, пытаясь подобраться к животному, пока его крупные сородичи пытались защитить малыша от лодок. Спасателям потребовалось более ста часов сложнейшей работы, чтобы перерезать веревки и освободить кита. 

    Несмотря на более сложную ситуацию, чем со Станиславом, спасательная операция, по словам Ефремовой, пока не планируется: сейчас идет этап мониторинга, а через несколько дней будет организован выход в море для оценки состояния животного. Специалисты по спасению китов находятся на Сахалине, поэтому для их перелета в Баренцево море требуется время.

    В подобных ситуациях группа реагирования действует по установленному порядку, рассказывает Ефремова. Сначала проводится фото- и видеосъемка, которая затем отправляется специалистам для оценки состояния млекопитающего. Только после этого принимается решение о начале спасательной операции. Все зависит от того, насколько сильно веревка опутывает туловище кита, каков характер ранений, может ли животное справиться с ними самостоятельно. В случае со Станиславом сбор информации занял около пяти дней.

    «Как правило, если сеть или веревка болтается свободно на теле кита, шансы на успешное распутывание достаточно велики. Если прилегает плотно или врезалась в тело, то становится значительно сложнее», – говорит общественница. По ее словам, в таких случаях спасательная операция требует участия узкопрофильных специалистов, которых в России единицы. Работа ведется исключительно с резиновой лодки: в воду никто не спускается, руками кита не касаются. Спасатели подходят вплотную к животному и с помощью карбонового шеста со специальным ножом разрезают или распутывают снасть.

    «Горбатый кит достигает 15 метров в длину и весит до 30 тонн, поэтому один удар плавника способен перевернуть лодку. А любая попытка физически зафиксировать животное вызывает у него острый стресс, который может привести к гибели морского млекопитающего. Именно поэтому операция требует точных и слаженных действий: цена ошибки высока как для кита, так и для команды спасателей», – подчеркивает эксперт. Обезболить или обработать рану тоже невозможно, так как ветеринария еще не располагает такими методами для крупных китообразных.

    «Очень надеюсь, что ситуация разрешится как можно скорее. Интересно, что все это происходит накануне праздника «День Кита» и практически ровно через два года после нелегкого спасения Станислава, который, кстати, тоже приплыл и находится неподалеку. Мы считаем, что это именно он привел к нам раненого, чтобы люди оказали ему помощь», – заключила Ефремова.

    В мае в Дании на побережье острова Анхольт нашли мертвым кита Тимми, которого ранее пытались спасти немецкие волонтеры.

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    9 июня 2026, 17:57 • Новости дня
    Украинских спортменов оштрафовали за неуважение к гимну России

    За демарш при награждении россиянина наказаны два украинских спортсмена

    Украинских спортменов оштрафовали за неуважение к гимну России
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинцы Дмитрий Луцишин и Леонид Сидорчук были наказаны за то, что покинули пьедестал почета на чемпионате Европы по параармрестлингу, отказавшись слушать гимн России в честь победившего Андрея Гаврилова.

    Европейская федерация армрестлинга (EAF) оштрафовала двух украинских спортсменов за неспортивное поведение на турнире в Будапеште, передает RT.

    В соревнованиях на левой руке в весовой категории до 60 кг золото завоевал российский атлет Андрей Гаврилов. Представители Украины Леонид Сидорчук и Дмитрий Луцишин заняли второе и третье места соответственно.

    Во время церемонии награждения после вручения медалей украинцы демонстративно сошли с пьедестала, когда зазвучал российский гимн. В результате каждый нарушитель был наказан штрафом в размере 250 евро.

    Примечательно, что в официальных протоколах турнира Гаврилов значился как нейтральный спортсмен. Тем не менее организаторы подняли флаг России и включили национальный гимн в честь его победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая украинская гимнастка София Краинская закрыла уши во время исполнения российского гимна на первенстве Европы. Однако депутат Госдумы Светлана Журова исключила применение санкций к спортсменкам за этот протест.

    Ранее украинский борец Артур Костюк сошел с пьедестала при звучании гимна России на молодежном чемпионате Европы.

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    10 июня 2026, 13:39 • Новости дня
    МИД заявил о недопустимости иждивенчества Армении в ЕАЭС

    Захарова: Россия не будет терпеть иждивенческую позицию Армении по ЕАЭС

    МИД заявил о недопустимости иждивенчества Армении в ЕАЭС
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не намерена мириться с потребительским отношением армянского руководства к Евразийскому экономическому союзу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что Ереван пытается убедить население в возможности одновременного извлечения выгоды из евразийской интеграции и подготовки к членству в ЕС, передает РИА «Новости».

    «Такую иждивенческую позицию в отношении к объединению ЕАЭС, к нашим партнерам по ЕАЭС терпеть мы не намерены», – заявила дипломат в ходе брифинга. Она также задалась вопросом о том, в состав какого государства предложат войти Армении ради европейских перспектив, напомнив, что Молдавии предлагают присоединиться к Румынии.

    Ранее партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за сближение с Евросоюзом, не смогла набрать 50% голосов на выборах. Тем не менее политическая сила получит необходимое количество мест для формирования правительства благодаря мандатам нацменьшинств и перераспределению голосов партий, не прошедших в парламент.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил намерение страны продолжить работу в рамках Евразийского экономического союза.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила руководство республики в использовании связей с Москвой для финансирования западного курса.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал взаимоисключающими процессы интеграции Еревана с Евросоюзом и членства в ЕАЭС.

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    10 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал идеальных переговорщиков с Россией

    Стубб предложил доверить переговоры с Россией Мерцу, Стармеру и Макрону

    Президент Финляндии назвал идеальных переговорщиков с Россией
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Финляндии Александр Стубб считает, что контактировать с Россией от лица Европейского союза должны канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Я думаю, что лучшей группой стран для этого будет E3 («евротройка»). Другими словами, президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Соединенного Королевства», – сказал Стубб на пресс-конференции.

    Политик также прокомментировал сообщения СМИ о том, что он сам мог бы стать переговорщиком. Финский лидер отметил, что не видит себя в роли представителя ЕС на возможных переговорах с Россией, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу о возможных контактах с Россией.

    По итогам переговоров «евротройка» выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине.

    Премьер Чехии Андрей Бабиш предложил назначить канцлера ФРГ Фридриха Мерца главным переговорщиком от Евросоюза.

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    9 июня 2026, 20:38 • Новости дня
    Депутат Боярский: Россиян не будут штрафовать за авторизацию через Google и Apple
    Депутат Боярский: Россиян не будут штрафовать за авторизацию через Google и Apple
    @ ADAM VAUGHAN/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский опроверг появившиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о якобы вводимых штрафах для граждан за авторизацию на российских сайтах через зарубежные сервисы и почтовые адреса.

    По словам депутата, распространяемая информация не соответствует действительности, а сведения о планах штрафовать пользователей за вход на сайты с помощью Gmail, Hotmail, Apple ID или Google ID являются недостоверными.

    «Данная информация не только не соответствует действительности, но и носит признаки массового вброса, на пустом месте будоражащего российское общество», – написал Боярский в своем канале в Max.

    Парламентарий объяснил, что закон устанавливает ответственность для владельцев интернет-площадок за нарушение механизма авторизации. Этот механизм был закреплен еще три года назад поправками в законодательство. Он предусматривает вход через телефон, биометрические данные, «Госуслуги» или российские платформы, включая банковские приложения. Владельцами сайтов, на которых ложится ответственность, могут быть как юридические, так и физические лица.

    При этом абсолютного большинства граждан, пользующихся социальными сетями, эти нововведения никак не коснутся, резюмировал глава профильного комитета.

    Напомним, депутаты Госдумы приняли закон об административной ответственности за нарушение правил авторизации в интернете. Группа парламентариев внесла этот документ на рассмотрение нижней палаты осенью прошлого года.

    Ранее сенатор Артем Шейкин исключил наказание для обычных граждан за использование VPN-сервисов.

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    9 июня 2026, 17:48 • Новости дня
    В суд поступил иск Долиной к обманувшим ее мошенникам
    В суд поступил иск Долиной к обманувшим ее мошенникам
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина потребовала возместить ущерб от действий мошенников на сумму более 176 млн рублей, подав гражданский иск в Лефортовский районный суд Москвы.

    «В Лефортовский районный суд города Москвы 8 июня 2026 года поступил иск Долиной Ларисы Александровны к Цырульниковой Анжеле Николаевне, Леонтьеву Дмитрию Михайловичу, Каменецкому Артуру Ильдаровичу и Основе Андрею Дмитриевичу о возмещении вреда, причиненного преступлением», – сообщается в канале Судов общей юрисдикции Москвы в Max.

    Уточняется, что основанием для иска стал приговор Балашихинского городского суда Подмосковья от 28 ноября 2025 года. Этим приговором за потерпевшей Долиной было признано право на удовлетворение гражданских требований по возмещению вреда. Сумма заявленного ущерба составила 176 141 000 рублей.

    Ранее Долина решила добиться через суд взыскания более 176 млн рублей с группы лиц, признанных виновными в особо крупном мошенничестве.

    В апреле 2026 года суд Московской области изменил подсудность этого иска и передал его в Лефортовский районный суд Москвы.

    Ранее Балашихинский городской суд Московской области не стал рассматривать гражданский иск певицы на сумму свыше 176 млн рублей, указав на возможность его дальнейшего рассмотрения отдельно от уголовного дела.

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    9 июня 2026, 17:07 • Новости дня
    При детонации под Белгородом повреждено более 230 жилых домов

    При детонации под Белгородом повреждены более 230 жилых домов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мощная детонация в селе Беловское Белгородской области привела к значительным разрушениям, пострадали сотни жилых зданий, коммерческие и социальные объекты, сообщили власти региона.

    В результате взрыва в селе Беловское Белгородской области повреждения получили более 230 квартир и частных домов, сообщает региональный оперативный штаб. Инцидент произошел к востоку от областного центра.

    Накануне средства массовой информации распространили сведения о сильном взрыве в окрестностях Белгорода. Позже власти подтвердили факт детонации, в результате которой пострадали пять женщин. Ударная волна выбила окна и повредила крыши в административном здании, трех многоквартирных и более 20 частных домах.

    Сегодня оперштаб опубликовал уточненные данные о последствиях инцидента. После медицинского обследования диагноз «акубаротравма» подтвердился только у одной из пострадавших.

    Специалисты подсчитали общий ущерб инфраструктуре населенного пункта. Разрушения зафиксированы на шести социальных и 12 коммерческих объектах, повреждены административное здание, складские и технические помещения. Точные причины мощной детонации официальные структуры пока не называют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне оперативный штаб сообщил о ранении пяти женщин при ударе по селу Беловское. Ранее украинский беспилотник атаковал служебный автобус в Грайворонском округе. До этого в Белгороде произошел сильный взрыв с пятью пострадавшими.

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    9 июня 2026, 22:18 • Новости дня
    Факельное горение после взрывов на газопроводе в Дагестане ликвидировано
    Факельное горение после взрывов на газопроводе в Дагестане ликвидировано
    @ Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    На газопроводе в районе Кизилюрта в Дагестане ликвидировано факельное горение после взрыва, сообщило ГУ МЧС России по республике.

    «В настоящее время факельное горение ликвидировано. По предварительной информации, газопровод на участке с 718-го по 661-й километр перекрыт. Жертв и пострадавших нет», – сказано в Max-канале ведомства.

    В ведомстве уточнили, что на месте происшествия задействованы от МЧС России 12 человек и три единицы техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный пожар охватил вечером вторника газораспределительную станцию в промышленной зоне Кизилюрта. Возможной причиной взрывов на газопроводе экстренные службы назвали утечку газа. Жителей 250 домов в селе в Дагестане эвакуировали из-за взрывов газопровода.


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    10 июня 2026, 04:57 • Новости дня
    Эксперт назвала три запрещенных слова при разговоре с мошенниками

    Эксперт Шилина: В разговоре с мошенниками нельзя говорить слово «да»

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники научились использовать чужой голос для телефонного подтверждения банковских операций от имени ничего не подозревающих граждан, поэтому эксперты выявили несколько запретных слов при сомнительном разговоре.

    «В разговоре с мошенником ваше собственное слово может стать оружием против вас. Есть несколько категорий фраз, которые категорически нельзя произносить, как бы убедительно ни звучал голос на том конце провода. Слова «да», «подтверждаю», «согласен». Их могут вырезать из контекста и использовать для голосового подтверждения операций от вашего имени, например, в банке», – пояснила РИА «Новости» глава столичного проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина.

    Она отметила, что современные технологии позволяют преступникам синтезировать речь и склеивать отдельные звуки в целые предложения. Человек может даже не заметить, как обычное согласие превратится в разрешение на перевод денег.

    Эксперт посоветовала сразу прекращать любую подозрительную беседу. Единственной безопасной реакцией станет обещание перезвонить самостоятельно, после чего следует немедленно положить трубку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД перечислили пять признаков мошенничества при звонке якобы из банка. Психолог Грибин назвал психологические уязвимости жертв телефонных мошенников. Психолог Нестик назвал часто употребляемые мошенниками слова-маркеры.

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