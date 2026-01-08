Хинштейн: Раненного дроном ВСУ настоятелях рама в Судже транспортируют в Москву

Tекст: Тимур Шайдуллин

Раненого настоятеля Свято-Троицкого храма в Судже протоирея Евгения Шестопалова транспортируют в госпиталь Москвы. По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, у священника осколочные ранения лица, головы, груди, рук и ног, а также серьезная закрытая черепно-мозговая травма и повреждение левого глаза. Медики уже провели ему операцию и оценивают состояние как тяжелое, однако стабильное.

Курские врачи будут поддерживать связь с коллегами из Москвы для дальнейшего лечения и восстановления отца Евгения. Губернатор в своем Телеграм-канале выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавшего и пожелал ему крепкого здоровья и сил.

Кроме того, в областную больницу был госпитализирован и сын священника, 20-летний Лука, который также пострадал ранее в этом месяце из-за атаки дрона. У него диагностированы минно-взрывная и акубаротравмы, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов был ранен 5 января в Курской области в результате атаки дрона.

В этот же день в селе Бегоща Рыльского района еще один мужчина получил ранение из-за удара украинского беспилотника. А за день до этого в том же Рыльском районе местный житель погиб после атаки дрона ВСУ