Мужчина получил ранение после атаки дрона в Курской области
В Курской области мужчина был госпитализирован после удара беспилотника по селу в Рыльском районе, его состояние оценивается врачами.
Мужчина пострадал в селе Бегоща Рыльского района Курской области в результате атаки украинского беспилотника, передает ТАСС.
Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что у пострадавшего минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение грудной клетки.
По словам губернатора, мирный житель ранен в приграничье после атаки врага.
«Сегодня украинский дрон атаковал село Бегоща Рыльского района. Врезультате удара пострадал 59-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки.
Его доставили в Курскую областную больницу, наши медики оказывают всю необходимую помощь». Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь, его состояние уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат, после чего на месте падения обломков работают экстренные службы.
Системы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Курской и Липецкой областями. В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали два человека.