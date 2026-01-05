  • Новость часаСуд Нью-Йорка назначил заседание по делу Мадуро на 17 марта
    Глеб Простаков Глеб Простаков Миграционная политика обрела зрелость

    Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Похищение Мадуро доказало отсутствие международного права

    Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    5 января 2026, 21:28 • Новости дня

    Мужчина получил ранение после атаки дрона в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области мужчина был госпитализирован после удара беспилотника по селу в Рыльском районе, его состояние оценивается врачами.

    Мужчина пострадал в селе Бегоща Рыльского района Курской области в результате атаки украинского беспилотника, передает ТАСС.

    Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что у пострадавшего минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение грудной клетки.

    По словам губернатора, мирный житель ранен в приграничье после атаки врага.

    «Сегодня украинский дрон атаковал село Бегоща Рыльского района. Врезультате удара пострадал 59-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки.

    Его доставили в Курскую областную больницу, наши медики оказывают всю необходимую помощь». Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь, его состояние уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат, после чего на месте падения обломков работают экстренные службы.

    Системы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Курской и Липецкой областями. В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали два человека.

    5 января 2026, 05:12 • Новости дня
    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Molly Riley/US White House via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сменил первоначальную озабоченность на скептицизм и заявил, что Украина не наносила удар беспилотником по резиденции президента России Владимира Путина, как заявлял Кремль.

    На борту самолета Air Force One американский президент Дональд Трамп в воскресенье заявил журналистам о данных официальных лиц США о том, что Украина не атаковала резиденцию президента России Владимира Путина во время атаки беспилотника на прошлой неделе, сообщает Washington Post (WP).

    Глава Белого дома заявил, что сотрудники национальной безопасности США установили, непричастность Украины к удару по резиденции российского лидера.

    Напомним, Минобороны России расшифровало полетное задание атаковавшего резиденцию президента России БПЛА и установило, что сбитый БПЛА был предназначен именно для атаки на объект в резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты объявили о проведении тщательного анализа разведданных, касающихся нападения беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина. ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина. Очевидец нападения на резиденцию Путина рассказал о громком звуке беспилотника.

    5 января 2026, 13:18 • Новости дня
    С конвейера «КамАЗа» сошел новейший седельный тягач поколения К5
    С конвейера «КамАЗа» сошел новейший седельный тягач поколения К5
    @ t.me/pao_kamaz

    Tекст: Валерия Городецкая

    С главного сборочного конвейера автозавода «КамАЗ» сошла новейшая модель тяжелого семейства К5 – седельный тягач «КамАЗ-65956».

    Сейчас автомобиль проходит обкатку на испытательных стендах предприятия, что является важным этапом перед запуском серийного производства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Как рассказал заместитель начальника отдела анализа эффективности сборки автомобилей Артем Осипов, сборка этой модели прошла в штатном режиме и не вызвала затруднений. Он отметил, что «КамАЗ-65956» во многом унифицирован с уже выпускающимся «КамАЗ-65955» по двигателю, электрооборудованию, системам выпуска, пневматики и топливной системе. Такая унификация позволяет снизить производственные издержки и упростить обслуживание, а также подготовку к серийному производству, намеченному на 2026 год.

    Отличительными особенностями новинки стали оригинальная конструкция задних крыльев на специальном кронштейне, более высокое седельное устройство и удлиненная база, предназначенная для установки платформы. Благодаря этим особенностям, тягач способен в составе автопоезда перевозить до 91,5 тонны груза и до 80 тонн песка или гравия, что делает его востребованным на промышленных объектах, стройках и в карьерах.

    «КамАЗ-65956» оснащен 560-сильным двигателем Р6, 16-ступенчатой механической коробкой передач, задними ведущими мостами и колесной формулой 6х4. Топливный бак объемом 600 литров увеличивает автономность машины, позволяя преодолевать большие расстояния без дозаправки. Новая модель рассчитана не только на российский рынок – ее планируют экспортировать в Армению, Азербайджан, Белоруссию и Киргизию.

    Автомобили поколения К5 уже представлены в пяти семействах – магистральном, транспортном, тяжелом, полноприводном и среднетоннажном, каждое из которых включает несколько моделей и комплектаций.

    В прошлом году «КамАЗ» объявил о новых моделях грузовиков.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    5 января 2026, 13:12 • Новости дня
    Долина не передала квартиру Лурье

    Долина не передала квартиру Лурье

    Долина не передала квартиру Лурье
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина не передаст свою бывшую квартиру новой владелице Полине Лурье 5 января, сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

    По словам юриста, передача теперь предварительно намечена на 9 января, однако точная дата еще не определена, передает ТАСС.

    «Сегодня, 5 января, передачи точно не будет. Ориентировочно, это произойдет 9 января, но это не точно. Сейчас Лурье с Долиной договариваются на этот счет», – сообщила Свириденко. Адвокат добавила, что других деталей по ситуации у нее пока нет.

    Ранее Долина отказалась освобождать спорную квартиру на просьбу покупательницы Полины Лурье, указав, что ее семья съедет только после новогодних праздников.

    В середине декабря Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

    5 января 2026, 06:40 • Новости дня
    Ветераны «Альфы» не увидели ничего выдающегося в захвате Мадуро «Дельтой»
    Ветераны «Альфы» не увидели ничего выдающегося в захвате Мадуро «Дельтой»
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Ветераны российского спецподразделения «Альфа» проанализировали операцию спецназа США «Дельта» по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и не заметили в ней особой сложности или опасности из-за отсутствия сопротивления.

    По мнению ветерана «Альфы» Игоря Сенина, операция была подготовлена глобально: выведена сначала вся инфраструктура, подавлены основные боевые точки, военные объекты, которые могли оказать сопротивление и только потом уже был подготовлен основной захват.

    «То есть они, в принципе, зашли в здание, которое уже было для них подготовлено. Особого профессионализма я не вижу здесь», – приводит Telegram-канал Daily Storm его комментарий.

    Полковник ФСБ и ветеран «Альфы» Виталий Демидкин указал на эффективность работы спецназа США, а с другой о них, «Дельте», нигде, наверное, и не слышали.

    «Хотелось бы с ними где-то встретиться там. Я имею в виду, на поле боя или еще какой-нибудь операции», – признался он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 3 января о захвате главы Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в бруклинский центр заключения Metropolitan.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. NYT сообщила, что в понедельника, 5 января, Мадуро предъявят обвинения.

    5 января 2026, 00:25 • Новости дня
    Пушков напомнил, чем оборачивался «триумф» США в других странах
    Пушков напомнил, чем оборачивался «триумф» США в других странах
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Действиям и особенно заявлениям американского президента Дональда Трампа не откажешь в эффектности. Их эффективность – другое дело, отметил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, вспоминая предыдущие военные «победы» США.

    «Предыдущие президенты США тоже были в восторге от своих побед в Ираке, Афганистане, Ливии. Все они торопились объявить о своем триумфе, тогда как временный триумф в итоге оборачивался либо поражением, как в Афганистане, либо катастрофой, как в Ливии и в Ираке, где США завязли на долгие годы», напомнил сенатор.

    Пушков привел цитату Трампа на телевидении, когда он в очередной раз восхищался собой, своим решением и атакой на Венесуэлу.

    «Мы должны дать шанс, чтобы после того, как мы сделали эту невероятную вещь, кто-то другой пришел к власти... Мы должны это сделать снова. Мы можем сделать это снова! Никто не сможет нас остановить. Никто не способен на это», – привел сенатор заявление Трампа на телеканале FoxNews.

    Сенатор отметил, что, напав на Венесуэлу, захватив ее президента, США нарушили все нормы, вновь переполошили весь мир и вернули его к дикому империализму XIX века, по сути, возродив понятие Дикого Запада.

    «The Wild West – в том смысле, что США вновь присвоили себе право творить в Западном полушарии то, что хотят. Но каким будет конечный результат? Не обернется ли «триумф» катастрофой?», – задался риторическим вопросом сенатор Пушков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. При этом в результате атаки США на Венесуэлу погибли 80 человек, среди которых есть как гражданские, так и представители сил безопасности.

    5 января 2026, 13:26 • Новости дня
    Зеленский назначил канадскую внучку бандеровца советником по экономике
    Зеленский назначил канадскую внучку бандеровца советником по экономике
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Иванова

    Канадский политик Христя Фриланд получила пост советника по вопросам экономического развития при президенте Украины, сообщил Владимир Зеленский.

    Зеленский назначил Фриланд советником по вопросам экономического развития. В Telegram-канале он написал, что Фриланд обладает высокой квалификацией в сфере экономики и значительным опытом привлечения инвестиций и проведения экономических реформ.

    Он также подчеркнул важность повышения внутренней устойчивости страны для восстановления Украины и укрепления обороны в условиях продолжающейся спецоперации на Украине.

    Зеленский выразил благодарность всем, кто готов помогать Украине и поддерживать сотрудничество с международными партнерами.

    Еще в 2017 году канадская газета The Globe and Mail писала, что дед Христи Фриланд, которая по материнской линии имеет украинские корни, в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией. Об этом изданию сообщил профессор канадского Университета Альберты Джон-Пол Химка.

    Напомним, угрозы Дональда Трампа о вводе 25-процентного тарифа на импорт из Канады спровоцировали скандал в Либеральной партии Джастина Трюдо. Его кабинет покинули несколько министров, а наибольший резонанс вызвал уход главы Минфина, вице-премьера и этнической украинки Христи Фриланд, которая подвергла Трюдо критике за слабую реакцию на заявления Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что Христя Фриланд сложила полномочия министра внутренней торговли.

    Фриланд ранее отказалась прямо отвечать на вопрос о числе людей в стране, воевавших во Второй мировой войне на стороне нацистов.

    5 января 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве

    Путин в детстве хотел стать моряком, летчиком и разведчиком

    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о детских мечтах в разговоре с семилетним Игорем из Московской области, открытку которого он снял с «Елки желаний».

    Глава государства рассказал, что в детстве сперва хотел стать моряком, затем летчиком, а позднее под влиянием книг и фильмов о разведчиках решил посвятить себя этой профессии, передает ТАСС.

    Путин пояснил, что поставил перед собой цель и добился ее, став сотрудником внешней разведки и проработав в этой сфере почти 20 лет. «И я стал сотрудником внешней разведки в нашей стране. И работал почти 20 лет, работал разведчиком. Так что, видишь, моя мечта в этом смысле полностью сбылась», – отметил российский лидер.

    Президент пожелал Игорю исполнения его собственных желаний. Путин подчеркнул, что достижение целей приносит человеку хорошее и здоровое чувство удовлетворения, и пожелал мальчику добиться всего, чего он захочет, а также передал слова поддержки его братьям.

    Ранее Путин пообщался по телефону с десятилетней школьницей Варварой Смахтиной, мечту которой он исполнил в рамках акции «Елка желаний».

    5 января 2026, 01:50 • Новости дня
    Адвокат Лурье высказалась об освобождении квартиры певицей Долиной 5 января
    Адвокат Лурье высказалась об освобождении квартиры певицей Долиной 5 января
    @ Seleznev Pavel/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Полина Лурье, купившая квартиру певицы Ларисы Долиной, не знает, получит ли жилье 5 января, согласно договоренности, сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

    «Передаст она Лурье в этот день квартиру или нет, мы пока такой информацией не располагаем», – сказала она ТАСС.

    Свириденко уточнила, что Долина через адвоката ранее обещала съехать к 5 января. Лурье просила ее это сделать к 30 декабря, на что получила отказ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД,  Долина начала вывозить вещи из квартиры в Хамовниках после решения суда о передаче недвижимости Полине Лурье.

    Певица обещала съехать из квартиры в Хамовниках до 5 января. Представитель Лурье на заседании Мосгорсуда заявила о требовании немедленно выселить артистку, поскольку Лурье осталась без жилья. В конце декабря Долина решила не обжаловать постановление суда о выселении.

    Долина согласилась освободить квартиру до 10 января, пояснив, что требуется время на сбор вещей.


    5 января 2026, 15:00 • Новости дня
    Зеленский назначил нового главу СБУ

    Зеленский назначил Хмару новым главой СБУ

    Зеленский назначил нового главу СБУ
    @ @SecurSerUkraine

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины (СБУ) Евгений Хмара назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ.

    Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский, передает ТАСС.

    В понедельник глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявил об отставке.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эксперты объяснили отставку главы СБУ британской волей и слабостью Зеленского.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что за отставкой главы СБУ Василия Малюка стоят европейские силы, поэтому уход Малюка – это поражение Дональда Трампа в оказании давления на Владимира Зеленского.

    5 января 2026, 03:06 • Новости дня
    Глава СБУ Малюк подал в отставку

    «Страна.ua»: Глава СБУ Малюк написал заявление об уходе в отставку

    Глава СБУ Малюк подал в отставку
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявил об отставке, сообщил Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на экс-сотрудника пресс-службы ведомства Станислава Речинского.

    «Малюка дожали, написал заяву», – приводит «Газета.Ru» слова Речинского, который прежде работал в пресс-службе СБУ.

    На рассмотрении замены Малюка две кандидатуры: зампредседателя Александр Поклад, в выборе которого журналист сомневается, и начальника Центра специальных операций «А» Евгения Хмары.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре украинские СМИ заявили о попытке СБУ дистанцироваться от Владимира Зеленского. В конце декабря в Верховную раду Украины внесли проект об увольнении главы СБУ и генпрокурора. В январе депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что активно обсуждается возможность замены главы СБУ Малюка.

    5 января 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Грабовское в Сумской области
    Российские войска освободили Грабовское в Сумской области
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

    Армия России взяла под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области. В Telegram-канале министерства обороны России, уточнили, что освобождение произошло в ходе операции группировки войск «Север».

    В Минобороны сообщили, что Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в ряде районов. По информации ведомства, в Сумской области поражены формирования механизированной бригады ВСУ в районах Мирополье и Садки. На Харьковском направлении российские военные нанесли удары по подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в Волчанских Хуторах и Графском.

    За сутки ВСУ, по данным Минобороны, потеряли до 290 бойцов, танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, а также три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов и материальных средств. В Донецкой Народной Республике и на Харьковщине группировка «Запад» сообщила о занятии более выгодных позиций и нанесении урона механизированным и штурмовым бригадам противника. Потери ВСУ превысили 180 военнослужащих, уничтожены четыре бронированных машины, 15 автомобилей и четыре склада боеприпасов.

    «Южная» группировка улучшила позиции на передовой, нанеся потери двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде теробороны и нацгвардии в районах Кривой Луки, Малиновки, Васютинского и других населённых пунктов ДНР. Потери противника составили более 180 бойцов, танк, три бронированных машины, четыре артиллерийских орудия и 21 автомобиль.

    В свою очередь, группировка «Центр» взяла новые рубежи, поразив живую силу и технику сразу нескольких украинских механизированных, штурмовых, десантно-штурмовых и пехотных бригад, а также частей нацгвардии в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. За сутки в этом районе ВСУ потеряли свыше 350 бойцов, 12 бронированных машин и шесть пикапов.

    «Восточная» группировка продолжила продвижение, поразив силы и технику механизированных и штурмовых подразделений ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Здесь противник потерял более 220 бойцов, бронированную машину и два автомобиля. Группировка «Днепр» нанесла удары по формированиям ВСУ и территориальной обороны в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 45 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 148 объектам, включая предприятия ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству и сборке дальних беспилотников и центры подготовки операторов дронов. Кроме того, средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 356 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, более 107 тыс. беспилотников, 642 зенитных ракетных комплекса, почти 27 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1 636 машин реактивных систем залпового огня, свыше 32 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 50 тыс. единиц специальной военной техники.Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что расширение буферной зоны безопасности будет одной из основных задач для властей России.

    Ранее подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бондарное в Донецкой народной республике.

    Российские войска ранее освободили Диброву в ДНР.

    5 января 2026, 19:29 • Новости дня
    Президент Мексики отвергла угрозы Трампа о вторжении

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не воспринимает угрозы Дональда Трампа о военном вторжении в Мексику всерьез, подчеркнув отказ от присутствия войск США.

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе первой пресс-конференции после задержания Николаса Мадуро американскими военными заявила, что не считает угрозы Дональда Трампа вторгнуться в Мексику серьезными, передает Bloomberg.

    Шейнбаум отметила: «Я не верю в вторжение, не думаю, что это воспринимается серьезно». Она подчеркнула, что неоднократно отклоняла предложения Трампа о вводе американских войск в Мексику, несмотря на многочисленные телефонные разговоры. При этом президент выразила готовность сотрудничать с США по борьбе с наркотрафиком.

    Шейнбаум подчеркнула, что выступает против вмешательства США в дела Венесуэлы, заявив, что суверенитет и самоопределение народов не подлежат обсуждению. Она добавила, что американский континент принадлежит его народам, а не какой-либо сверхдержаве.

    Дональд Трамп ранее выступил с угрозами в адрес Мексики и Колумбии, заявив, что не станет терпеть поток наркотиков в США и готов принять меры. Он отметил, что предлагал Шейнбаум помощь американских военных для «очистки» ситуации, а также обвинил президента Колумбии в содействии наркоторговле.

    В ответ президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Трамп не понимает происходящего и должен прекратить клеветнические нападки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержание Николаса Мадуро и атака на Венесуэлу со стороны США продемонстрировали стремление Дональда Трампа к американскому доминированию в западном полушарии.

    Министерство иностранных дел Китая заявило, что американский удар по Венесуэле и похищение президента страны несут угрозу миру и безопасности Латинской Америки.

    Министры иностранных дел Венесуэлы и ЮАР провели телефонную беседу, в ходе которой южноафриканская сторона осудила действия США.

    5 января 2026, 05:40 • Новости дня
    Части устройства для теракта против генерала Кириллова доставлялись из Варшавы

    Tекст: Катерина Туманова

    Части самодельного взрывного устройства (СВУ) для покушения на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова доставляли в Москву из Варшавы под видом строительных товаров.

    «Координаторы организовали через посылки из Варшавы в Москву составных частей СВУ под видом разных строительных принадлежностей. В одной из 10 арендованных квартир Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов) собрал СВУ, с помощью которого было совершено преступление», – рассказал ТАСС один из участников судебного процесса.

    Басманный суд Москвы заочно арестовал двух координаторов доставки составных частей взрывного устройства – Андрея Гедзика и Саидакбара Гуломова, а также куратора теракта Миржалола Одилова.

    Они находятся в международном розыске и внесены в перечень террористов и экстремистов. Уголовное дело в отношении указанных лиц выделено в отдельное производство, расследование продолжается.

    Напомним, генерал Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства. Второй Западный окружной военный суд закрыл от прессы рассмотрение дела. Отмечалось также, что по этому делу двое из четырех обвиняемых признали вину.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Андрей Белоусов вручил  Звезду Героя России вдове погибшего генерала Кириллова. У мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Московской области установили бюст руководившему войсками РХБЗ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову.

    4 января 2026, 23:53 • Новости дня
    Более 40 дронов уничтожены силами ПВО за три вечерних часа над регионами России

    Более 40 дронов уничтожили силы ПВО за три часа над регионами России

    Более 40 дронов уничтожены силами ПВО за три вечерних часа над регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале об уничтожении за три вечерних часа воскресенья 41 украинского дрона самолетного типа над восемью регионами России.

    «С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 дронов уничтожили над территорией Курской области, семь БПЛА – над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву, шесть беспилотников сбиты над Рязанской областью.

    При этом по четыре дрона ликвидировали над территориями Белгородской и Липецкой областей, три – над территорией Владимирской области, еще два сбили над Тверской областью и один – над Воронежской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за семь часов в воскресенье сбили 253 украинских беспилотника над территорией России.

    5 января 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин поручил модернизировать меры поддержки семей

    Путин поручил модернизировать меры поддержки семей с учетом числа детей

    Путин поручил модернизировать меры поддержки семей
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по улучшению мер поддержки семей, чтобы размер льгот напрямую зависел от числа детей.

    Этот пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, опубликованном на сайте Кремля.

    Согласно поручению, правительство должно совместно с комиссиями Госсовета и Народным фронтом разработать предложения по комплексной модернизации мер для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми. Особое внимание требуется уделить улучшению жилищных условий для таких семей.

    В документе отдельно отмечается, что размер государственной поддержки должен увеличиваться в зависимости от количества детей в семье.

    Ранее Путин дал поручение разработать льготные тарифы такси для многодетных.

    Он также поручил кабмину пересмотреть региональные меры по увеличению рождаемости.

    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений аппаратов – «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    Государство объявило бой русофобии и бесконтрольной миграции

    2025 год оказался насыщен знаковыми решениями в сфере языковой политики и миграции. Также утверждена новая Стратегия государственной национальной политики, в которой зафиксирована объединяющая роль государствообразующего русского народа. По мнению экспертов, система посылает четкий сигнал всем уровням управления: упор нужно делать на том, что объединяет людей, а не отличает их друг от друга. В то же время власти усиливают меры контроля за мигрантами. Подробности

    Как США удалось захватить Мадуро

    США утверждают, что не понесли потерь при проведении молниеносной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как была подготовлена и проведена эта атака, почему ни армия Венесуэлы, ни охрана венесуэльского лидера не смогли ничего этому противопоставить – и какими будут военно-технические и политические последствия этого преступления для всего мира? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

      Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    • Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

      Пенсионные накопления россиян разделяются на несколько частей. Одна из них – накопительная пенсия. Расскажем, что это такое, чем отличается от других вариантов пенсии, кому она положена и как ее получить.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

