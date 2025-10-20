Бывшая помощница Байдена восхитилась Москвой и россиянами

Tекст: Ирма Каплан

«Я просто нахожу это место таким красивым, чистым, эффектным, с милыми, добрыми людьми», – сказал она РИА «Новости».

Тара-Александра работает обозревателем RT и считает это место для себя замечательным.

«В никогда не подвергаетесь цензуре, вам всегда позволено следовать своему любопытству, следовать истине, и это просто действительно замечательное место», – отметила она.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экс-помощница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах. Она заявила, что в 1993 году Байден в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях. По словам Рид, после жалобы на домогательства ее уволили. Байден отверг обвинения.

В сентябре она призналась, что переезд в Россию стал вынужденной мерой, но она влюбилась в Россию и считает честью получение российского гражданства.