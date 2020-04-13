Бывшую помощницу Байдена уволили после жалобы на домогательства политика

Бывшая сотрудница Сената США рассказала, что лишилась работы после жалобы начальству на сексуальные домогательства со стороны Джозефа Байдена, сообщает The New York Times.

По словам Тары Рид, после пережитых в 1993 году домогательств со стороны Байдена, который в то время являлся сенатором от штата Делавэр, она решила не подавать заявление в полицию. Вместо этого она сообщила об инциденте трем его старшим помощникам, а также уведомила отдел Сената США по работе с персоналом, передает ТАСС.

При этом, по имеющимся у бывшей сотрудницы Сената США сведениям, в итоге никто так и не принял каких-либо мер в отношении Байдена. При этом вскоре ей сообщили, что она не подходит для занимаемой должности и дали месяц на поиск новой работы.

Подруги бывшей сотрудницы Сената США и ее брат подтвердили изданию, что Рид рассказывала им о пережитом инциденте. Вместе с этим в материале утверждается, что бывшие коллеги Рид и Байдена, в том числе старшие помощники политика, не подтвердили версию женщины. Обнаружить жалобу на Байдена в отделе Сената США по работе с персоналом также не удалось.

Издание отмечает, что ранее семь других женщин жаловались, что чувствовали себя некомфортно из-за некоторых действий Байдена, в том числе навязчивых поцелуев, объятий и прикосновений. Некоторые из них назвали версию Рид правдоподобной.

Представители предвыборного штаба Байдена заявили, что утверждения Рид не соответствуют действительности.

На прошлой неделе Рид обвинила Байдена в сексуальных домогательствах. Она утверждает, что в 1993 году Байден в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях.

Напомним, Джо Байден является основным кандидатом в президенты США от Демократической партии. В прошлую пятницу президент Соединенных Штатов Дональд Трамп догнал Байдена по популярности среди избирателей.

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