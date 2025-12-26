  • Новость часаВ ДНР заявили о стягивании украинских войск к трем ключевым городам Донбасса
    Мнения
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    22 комментария
    26 декабря 2025, 08:40 • Экономика

    Россия совершила инженерное чудо в авиации

    Россия совершила инженерное чудо в авиации
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что Россия совершила инженерное чудо в обслуживании иностранных самолетов. С 2022 года наши лайнеры Airbus и Boeing остались без технического обслуживания и запчастей от оригинальных производителей. Однако Россия удержала безопасность и масштабы авиаперевозок в стране. Как ей это удалось?

    Россия совершила инженерное чудо в обслуживании иностранных самолетов, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. «Наши авиакомпании совершили такое инженерное чудо. У нас уже – их много, но ключевых – наверное, восемь или девять технических центров, которые позволяют полностью обслуживать иностранные суда», – цитирует Никитина «Россия 24».

    По его словам, эти центры обеспечивают работой 8 тыс. человек. Он особенно указал на открытие S7 второго завода в Москве, который занимается ремонтом авиадвигателей и их деталей для самолетов семейств Airbus 320 и Boeing 737. До этого такой промышленности в таком масштабе и качестве не было, отметил министр.

    На второй очереди завода S7 планируется ремонт деталей турбовентиляторных двигателей CFM56-5В (для Airbus A320) и CFM56-7В (для Boeing 737), а также вспомогательных силовых установок Honeywell. Также будет возможна обработка 16 новых типов авиазапчастей, включая газотермическое нанесение покрытий, вакуумную термообработку и дробеструйное упрочнение.

    Мощности по капитальному ремонту двигателей вырастут в полтора раза – с 40 до 65 единиц в год, при этом время на эти работы сократится в полтора раза. По данным S7 Technics, с 2022 года она провела более 380 капитальных и локальных ремонтов авиадвигателей самолетов Boeing и Airbus. Росавиация оценивала это как около 40% от парка двигателей, используемых в РФ на Boeing 737 и Airbus A320.

    В России до сих пор летают сотни западных магистральных самолетов. И именно они несут основную нагрузку по перевозкам, а ежегодно в России летает более 100 млн пассажиров.

    «Под «инженерным чудом» понимают быстро собранную в стране полноценную цепочку поддержания летной годности западного парка, который раньше держался на производителях и их глобальной сервисной сети.

    Никитин прямо говорил Путину, что Россия «по сути, с нуля создала инженерный комплекс по обслуживанию самолетов», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    То, что иностранные самолеты продолжают летать с 2022 года, действительно достижение, потому что отрасль удержала безопасность и масштаб перевозок при разрыве нормальной сервисной модели, добавляет эксперт. «Чем меньше простоев из-за ожидания двигателя или агрегата, тем больше реальная провозная емкость и тем меньше давление на тарифы», – говорит Чернов.

    Главным успехом, конечно, является то, что Россия может ремонтировать самый критичный узел у массовых Airbus A320 и Boeing 737 – это двигатель. «Капитальный ремонт требует не просто «починить», а выполнить длинную технологическую карту, измерения, восстановление геометрии и покрытий, термообработку, контроль трещин, балансировку, а затем стендовые испытания. Поэтому расширение мощностей S7 Technics воспринимается как переход от точечного ремонта к промышленной системе», – считает эксперт.

    «До санкций тяжелое обслуживание и капремонты часто делали через зарубежные MRO, а внутри страны преобладали линейные и базовые формы ТО, плюс более ограниченные виды работ по модулям и компонентам. После 2022 года российские авиакомпании фактически лишились поддержки производителей и привычной логистики по запчастям. Сейчас роль сместилась на внутренние мощности. Завод S7 – яркий тому пример», – говорит Чернов.

    Это стало возможным после разрешения властями использовать неоригинальные запчасти для самолетов, говорит глава «Авиа.ру» Роман Гусаров. Неоригинальные запасти – не означает контрафакт, это все те же сертифицированные запчасти, только произведенные не основным производителем, а другим. В данном случае Россия выпускает неоригинальные детали для западных самолетов.

    «Раньше западные «партнеры» убедили нас, что устанавливать на самолеты неоригинальные запчасти неправильно, поэтому покупайте только у нас, у производителей, и мы законодательно ввели запрет на использование неоригинальных запчастей. Тогда как другие авиакомпании по всему миру спокойно использовали в том числе неоригинальные запчасти»,

    – напоминает Гусаров.

    По его словам, прямо все запчасти для самолетов Boeing и Airbus Россия производить не будет, да это и не нужно, потому что рано или поздно западные самолеты отлетают свое и будут списаны на металлолом. Однако это явно не перспектива ближайшего десятилетия, так как парк западных самолетов молодой. Большая часть самолетов Boeing и Airbus будут летать еще и через 10 лет, считает эксперт.

    «Нам, скорее всего, потребуется пополнение флота магистральных самолетов. Во-первых, каждый год несколько процентов флота будет списываться по возрасту. Во-вторых, если будет рост пассажиропотока, то нам надо будет покрывать его дополнительно с помощью отечественных судов. Нормальный процесс перехода на отечественные самолеты должен продлиться минимум до 2035 года», – считает Роман Гусаров.

    Россия совершила инженерное чудо в авиации

    Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что Россия совершила инженерное чудо в обслуживании иностранных самолетов. С 2022 года наши лайнеры Airbus и Boeing остались без технического обслуживания и запчастей от оригинальных производителей. Однако Россия удержала безопасность и масштабы авиаперевозок в стране. Как ей это удалось? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения

    Под конец года в состав ВМФ РФ принята новая подводная лодка – Б-587 «Великие Луки», корабль, который относится ко второй модификации проекта 677 «Лада». Проект рождался с большим трудом, но оно того стоило. Почему подводные лодки данного класса принципиально важны для будущего российского Военно-морского флота? Подробности

    Африка требует расплаты от Франции

    Платить и каяться. Именно это отныне требуют бывшие колониальные территории Африки от своих бывших колонизаторов. Речь идет прежде всего об Алжире, который принял соответствующий закон, объявивший французскую колонизацию преступлением. Это может иметь последствия куда более масштабные, чем просто отношения между Парижем и Алжиром. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

