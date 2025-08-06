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    6 августа 2025, 12:45 • Экономика

    Россия покажет Западу свое авиационное превосходство

    Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    В августе состоится первый полет полностью импортозамещенного самолета МС-21, самого популярного в мире типа лайнера. Это совсем не то, что ожидал Запад, когда вводил санкции против проекта – задолго до 2022 года. Такой полет станет символом независимости России от двух мировых авиационных гигантов – Boeing и Airbus. Они, в отличие от России, самостоятельно строить такие самолеты не умеют.

    В августе состоится первый полет полностью импортозамещенного пассажирского самолета МС-21, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным. Одна из главнейших задач компании на данный момент – производство гражданских самолетов, подчеркнул Чемезов.

    «Если говорить про МС-21, то более 70 систем и агрегатов уже произведены, наши российские импортозамещенные. В августе уже взлетит полностью импортозамещенный самолет. Сегодня пока летает частично импортозамещенный. И надеюсь, что до конца 2026 года мы завершим сертификационные полеты и начнем уже серийно производить наши самолеты», – рассказал глава Ростеха.

    Он недавно посетил иркутский авиационный завод, где завершилась сборка МС-21. «14 фюзеляжей практически уже готовые стоят, девять еще в стадии доработки», – уточнил Чемезов.

    «Запуск первого полностью импортозамещенного пассажирского самолета МС-21 в августе – важный прорыв для российской авиационной промышленности, результат масштабной научно-технической работы и координации промышленности в условиях жестких внешних ограничений», – говорит Дмитрий Евдокимов, научный сотрудник лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара.

    Запад испугался появления российского самолета еще в 2018 году. МС-21 позиционировался как реальный конкурент американским Boeing и европейским Airbus. Более того, по ряду параметров он даже превосходил западных соперников. И этим навлек на себя первые санкции еще в 2018 году. Как только весной 2021-го взлетел второй летный экземпляр МС-21, а отечественный двигатель ПД-14 для него сообщил об успешном прохождении сертификации, от Запада сразу последовали ограничения. Удар был нанесен по технологической изюминке самолета – композитному «черному» крылу, который производился на ульяновском «Аэрокомпозите». Благодаря этой технологии самолет смог улучшить характеристики по сравнению с конкурентами. Однако Запад запретил поставки смолы из Бельгии (Solvay) и углеволокна из Японии (Toray).

    Это стало причиной переноса срока коммерческой эксплуатации самолета с 2020 года. Однако Россия не остановила проект, а продолжила решать проблему. К разработке собственных отечественных композитов на замену импортным подключился Росатом в 2019 году, и уже в 2021-м российская компания начала отгрузку первых комплектов композитных материалов для самолета МС-21.

    Однако в декабре 2020 года США вводят экспортные ограничения на поставку продукции двойного назначения в Россию (и другие страны) – и под санкции попадает почти весь отечественный авиапром. Это снова привело к задержке проекта МС-21 на два года. Но главное, что уже тогда стало понятно: Вашингтон может в любой момент остановить поставки любых компонентов и агрегатов для отечественных лайнеров. Поэтому Россия еще тогда начала с большим усилием заниматься импортозамещением.

    В 2022 году полномасштабные санкции стали реальностью. Тогда Россия утвердила новую программу развития авиаотрасли до 2030 года с целью обеспечить технологический суверенитет в авиатранспортной отрасли страны. Теперь речь зашла о полном переходе МС-21 и других российских лайнеров на отечественные комплектующие. Кооперации с Западом пришел конец.

    Наконец, Россия демонстрирует Западу, что свергнуть ее с авиационного Олимпа оказалось не так-то просто. Этой весной впервые совершил полет полностью отечественный самолет SJ-100 с российскими двигателями ПД-8. И вот теперь на очереди МС-21. Это новый уровень достижения не только потому, что ни одна страна в мире еще не создавала сама, без кооперации, полностью отечественный самолет с собственными двигателями, но и потому, что МС-21 – это более современный лайнер, чем SJ-100. Плюс это самый популярный и востребованный в мире тип самолета. Это тот случай, когда Россия не догоняет, а оказывается наравне или даже выше мировых лидеров.

    «Санкции против проекта МС-21 вылились в значительные издержки, в первую очередь временные, в издержки на разработку и локализацию производства поставок, которые ранее шли из-за рубежа. Однако их следует воспринимать не как безвозвратные потери, а как инвестиции в российскую промышленность»,

    – говорит Дмитрий Евдокимов.

    Россия нашла и внедрила альтернативные компоненты, развила производственные и инженерные компетенции в различных областях авиастроения. «Импортозамещение на МС-21 было особенно сложным по части композитных материалов и авиадвигателей – здесь российские инженеры действительно совершили качественный рывок, заменив высокотехнологичные зарубежные компоненты на собственные разработки. Немаловажная работа была проведена также и в части электронных и навигационных систем самолета», – отмечает Евдокимов.

    Что означает полностью импортозамещенный самолет? Это означает использование агрегатов и комплектующих, произведенных в России либо на лицензированных производствах, включая технологическую кооперацию с дружественными странами, но с контролем и сборкой на отечественных мощностях, поясняет эксперт.

    «Полет полностью импортозамещенного МС-21 – это успех года. Ведь первый дедлайн был еще в 2023 году. Но тогда часть узлов и деталей оставались все еще импортными. Однако смещение сроков для главнейшей задачи – создания полностью отечественного самолета – совершенно себя оправдало. Если в МС-21 уже более 70 сложных систем и агрегатов производятся в России, то налицо мастерство производителей, которые могут запустить полноценное серийное производство», – считает Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова.

    «В мировом авиастроении практически не встречаются проекты полностью независимые от иностранного импорта, поскольку авиационные технологии требуют высокой специализации и глобальных цепочек поставок, поэтому в условиях открытых рынков эффективнее импортировать готовые компоненты», – говорит Евдокимов.

    «Абсолютно всё импортозаместить не способно ни одно государство в мире. К примеру, известный Boeing-747 в зависимости от модификации имеет от 3 до 6 млн отдельных деталей. И, по разным оценкам, в «Боингах» от 5 до 30% деталей полностью импортные.

    И тот же Boeing имеет филиалы и большое сотрудничество с компаниями Китая и ЕС. И России отказываться от подобной практики – ввозить какие-то агрегаты, собранные в других странах, – не стоит. Сама сборка пассажирского самолета – тоже непростое занятие и занимает от 45 дней», – говорит Тимофеев.

    «Проект МС-21 необходим для поддержания технологического статуса страны, ее готовности выпускать различные летательные аппараты. Также этот лайнер ждут отечественные авиаперевозчики, многие из них уже заключили контракты на его поставку», – говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

    Главным заказчиком МС-21 является группа «Аэрофлот», которая запланировала приобрести 200 таких самолетов. На июнь 2025 года «Аэрофлот» уже заказал 18 самолетов МС-21, еще по 90 лайнерам твердые контракты будут заключены до конца 2030 года. Оставшиеся 92 МС-21 должны будут поступить в парк перевозчика до конца 2032 года.

    По информации на 5 августа 2025-го плановый объем производства МС-21 составит 72 единицы в год к 2029 году. Серийный выпуск обычно набирает обороты постепенно, удваивая количество собранных самолетов каждый год.

    «Импортозамещение способствует развитию в стране разных компетенций и производств, снимает зависимость от поставок иностранных деталей и узлов, а также способствует снижению стоимости продукции, ведь комплектующие производят в стране», – заключает Баранов.

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    Россия покажет Западу свое авиационное превосходство

    В августе состоится первый полет полностью импортозамещенного самолета МС-21, самого популярного в мире типа лайнера. Это совсем не то, что ожидал Запад, когда вводил санкции против проекта – задолго до 2022 года. Такой полет станет символом независимости России от двух мировых авиационных гигантов – Boeing и Airbus. Они, в отличие от России, самостоятельно строить такие самолеты не умеют. Подробности

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