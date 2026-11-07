Законодатели Китая предложили реформировать систему тайного задержания

SCMP: В КНР предложили ограничить тайные задержания

Tекст: Вера Басилая

Процедура «надзор по месту жительства в определенном полицией месте» применяется правоохранительными органами республики по делам о государственной безопасности и терроризме, передает РБК со ссылкой на South China Morning Post.

Данная мера позволяет до полугода удерживать подозреваемых в изоляции с круглосуточным наблюдением до официального ареста. ООН и правозащитники неоднократно критиковали этот механизм за использование пыток для получения показаний.

Проект поправок предлагает прямой запрет на презумпцию виновности и лишает полицию права самостоятельно назначать место надзора лицам без постоянного жительства. Также предусматривается усиление юридической поддержки для подозреваемых и запрет на продление срока задержания сверх установленных лимитов.

Сотрудник Института права Китайской академии общественных наук Лю Жэньвэнь отметил направленность поправок на защиту законных прав граждан. Адвокат по уголовным делам Цзинь Хунвэй назвал возможные ограничения безусловным улучшением, однако выразил опасение насчет вероятного роста числа официальных арестов.

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