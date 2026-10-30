Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Китай выступил против гонки вооружений в космическом пространстве
МИД КНР призвал разработать международные документы для мира в космосе
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин решительно выступает против милитаризации околоземной орбиты.
Китай призывает мировое сообщество путем переговоров разработать правовые механизмы для поддержания прочного мира и общей безопасности, передает РИА «Новости».
«Китай последовательно выступает за мирное использование космического пространства, поддержание безопасности в космосе и содействие построению Сообщества единой судьбы человечества в космосе», – заявил Го Цзякунь.
С 2017 года Пекин совместно с другими странами ежегодно представляет в Первый комитет Генассамблеи ООН две резолюции, направленные на предотвращение гонки вооружений и неразмещение первыми оружия на орбите.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Разведывательное управление Минобороны США заявило о разработке Китаем и Россией способов ослепления и уничтожения американских спутников.
На прошлой неделе правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.
В мае Москва и Пекин выразили решительный протест против любых попыток применения силы в отношении космических объектов.