Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Песков заявил об открытости Путина к контактам для урегулирования на Украине
Песков: Путин открыт к контактам для мирного урегулирования на Украине
Президент России Владимир Путин открыт к контактам со всеми лидерами для мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин открыт к контактам со всеми в интересах дела, в интересах выхода на мирный трек урегулирования украинской проблемы. Он был открыт, есть открыт и будет оставаться открытым для этих контактов», – заявил Песков.
Он также отметил, что возможность участия европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины ни с кем не обсуждалась, передает РИА «Новости».
«Нет, это ни с кем не обсуждалось. Это, наверное, Financial Times обсуждали у себя в редакции», – сказал Песков, комментируя публикацию Financial Times, что США рассматривают Британию, Францию и Германию как вероятных представителей Европы на переговорах по Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дмитрий Песков заявил о невозможности участия представителей Евросоюза в трехсторонних переговорах по урегулированию украинского конфликта из-за провокационной позиции.
В среду пресс-секретарь главы государства отметил необходимость взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.
Во вторник Песков сообщил о неучастии Европы в переговорах по украинскому урегулированию при наличии позитивного диалога Москвы с отдельными европейскими странами.