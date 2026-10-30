Песков заявил об открытости Путина к контактам для урегулирования на Украине

Песков: Путин открыт к контактам для мирного урегулирования на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

«Президент Путин открыт к контактам со всеми в интересах дела, в интересах выхода на мирный трек урегулирования украинской проблемы. Он был открыт, есть открыт и будет оставаться открытым для этих контактов», – заявил Песков.

Он также отметил, что возможность участия европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины ни с кем не обсуждалась, передает РИА «Новости».

«Нет, это ни с кем не обсуждалось. Это, наверное, Financial Times обсуждали у себя в редакции», – сказал Песков, комментируя публикацию Financial Times, что США рассматривают Британию, Францию и Германию как вероятных представителей Европы на переговорах по Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дмитрий Песков заявил о невозможности участия представителей Евросоюза в трехсторонних переговорах по урегулированию украинского конфликта из-за провокационной позиции.

В среду пресс-секретарь главы государства отметил необходимость взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

Во вторник Песков сообщил о неучастии Европы в переговорах по украинскому урегулированию при наличии позитивного диалога Москвы с отдельными европейскими странами.