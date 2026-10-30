Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
В Xpeng заявили о преимуществе китайских летающих автомобилей над Tesla
SCMP: В Xpeng назвали свои летающие автомобили коммерчески жизнеспособнее Tesla
Разработанные китайскими компаниями летающие автомобили в большей степени подходят для коммерческого использования, чем Roadster от Tesla, заявил соучредитель дочерней компании Xpeng Aridge Ван Тан.
Ван Тан отметил, что китайские компании использовали технологии, отличные от Tesla. Хотя кувырок Roadster в воздухе и успешное приземление во время недавней трансляции впечатляют, реактивная конфигурация машины потребовала баллонов высокого давления. По словам эксперта, это серьезно ограничило количество мест в салоне и условия применения, пишет South China Morning Post.
Кроме того, время полета Roadster ограничено несколькими секундами из-за быстрого расхода давления холодного газа. При этом аппарат Xpeng может оставаться в воздухе около 20 минут. «Я думаю, что в будущем [Roadster] может не служить транспортным средством для авиаперелетов. Но то, что мы разрабатываем, как предвидится, сможет летать более длительное время и станет жизнеспособным видом транспорта», – заявил Ван.
Главной причиной он назвал использование иных технологий. Aridge применила в своем летающем автомобиле несколько несущих винтов, что позволило ему зависать в воздухе, а батарея высокой плотности обеспечила более длительный полет.
Аппарат Land Aircraft Carrier от Xpeng, сочетающий в себе воздушное судно и внедорожник в качестве источника питания, может применяться не только для экскурсий, но и для аварийно-спасательных работ и обслуживания морских ветроэлектростанций или нефтяных платформ.
Ван ожидает, что в будущем время полета аппаратов Xpeng увеличится по мере роста плотности энергии батарей и совершенствования легких материалов. Он назвал это «самым большим отличием» от Roadster компании Tesla.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле китайский разработчик летательных аппаратов E-Hawk показал на выставке в Шанхае первый футуристический аэромобиль-бабочку EFC 1200.
В январе South China Morning Post сообщила о подготовке китайскими производителями летающих автомобилей первых серийных поставок в 2026 году.
В ноябре прошлого года китайский производитель электромобилей Xрeng запустил пробное производство летающих автомобилей на заводе в южном Китае.