В Xpeng заявили о преимуществе китайских летающих автомобилей над Tesla

SCMP: В Xpeng назвали свои летающие автомобили коммерчески жизнеспособнее Tesla

Tекст: Елизавета Шишкова

Ван Тан отметил, что китайские компании использовали технологии, отличные от Tesla. Хотя кувырок Roadster в воздухе и успешное приземление во время недавней трансляции впечатляют, реактивная конфигурация машины потребовала баллонов высокого давления. По словам эксперта, это серьезно ограничило количество мест в салоне и условия применения, пишет South China Morning Post.

Кроме того, время полета Roadster ограничено несколькими секундами из-за быстрого расхода давления холодного газа. При этом аппарат Xpeng может оставаться в воздухе около 20 минут. «Я думаю, что в будущем [Roadster] может не служить транспортным средством для авиаперелетов. Но то, что мы разрабатываем, как предвидится, сможет летать более длительное время и станет жизнеспособным видом транспорта», – заявил Ван.

Главной причиной он назвал использование иных технологий. Aridge применила в своем летающем автомобиле несколько несущих винтов, что позволило ему зависать в воздухе, а батарея высокой плотности обеспечила более длительный полет.

Аппарат Land Aircraft Carrier от Xpeng, сочетающий в себе воздушное судно и внедорожник в качестве источника питания, может применяться не только для экскурсий, но и для аварийно-спасательных работ и обслуживания морских ветроэлектростанций или нефтяных платформ.

Ван ожидает, что в будущем время полета аппаратов Xpeng увеличится по мере роста плотности энергии батарей и совершенствования легких материалов. Он назвал это «самым большим отличием» от Roadster компании Tesla.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле китайский разработчик летательных аппаратов E-Hawk показал на выставке в Шанхае первый футуристический аэромобиль-бабочку EFC 1200.

В январе South China Morning Post сообщила о подготовке китайскими производителями летающих автомобилей первых серийных поставок в 2026 году.

В ноябре прошлого года китайский производитель электромобилей Xрeng запустил пробное производство летающих автомобилей на заводе в южном Китае.