Производители летающих автомобилей в Китае собрались начать поставки в 2026 году
Уже к концу года Китай рассчитывает запустить массовые перевозки на электролетах: семь производителей готовят первые серийные поставки eVTOL, пишет South China Morning Post (SCMP).
До конца года сразу семь китайских производителей летающих автомобилей планируют начать поставки своих eVTOL-красных аппаратов заказчикам, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.
По оценке опрошенных изданием экспертов, электролеты вертикального взлета и посадки станут новым подтверждением высокой конкурентоспособности продукции из КНР. Власти Шанхая, Шэньчжэня и Чунцина уже готовят изменения правил для бизнеса в сфере малой авиации, чтобы открыть путь к пассажирским перевозкам на низких высотах.
Председатель шанхайской финансовой группы Ye Lang Capital Ван Фэн подчеркнул инвестиционную привлекательность новой отрасли. «Эти аппараты также заинтересуют международных инвесторов, поскольку будут привлекать капитал для дальнейшего развития», – заявил он изданию.
Глава компании XPeng Хэ Сяопэн ранее сказал SCMP, что в ближайшие десятилетия рынок летающих пассажирских транспортных средств с электрическим двигателем, по его мнению, может обогнать рынок электромобилей. Он добавил, что глобальный объем этого рынка способен достичь 2 трлн долларов в течение следующих двух десятилетий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае началось пробное производство летающего автомобиля XPeng.
Компания XPeng пообещала наладить массовое производство летающих автомобилей в 2026 году.
Прошлой осенью на репетиции авиашоу в Китае произошло столкновение двух летающих автомобилей.