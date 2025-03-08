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Китайская XPeng обещала наладить массовое производство летающих авто в 2026 году
Китайская XPeng обещала наладить массовое производство летающих автомобилей с 2026 года
Компания XPeng Motors планирует к 2026 году начать массовое производство уникального летающего автомобиля, который сочетает технологии самолета с вертикальным взлетом и наземного транспортного средства; автомобиль назван «наземным авианосцем».
Председатель правления XPeng Motors Хэ Сяопэн объявил о планах компании наладить массовое производство летающих автомобилей в 2026 году,сообщает ТАСС. Заявление было сделано в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей в Пекине.
Летающий автомобиль, названный «наземным авианосцем», объединит технологии самолета с вертикальным взлетом и наземного транспортного средства.
Система управления нового типа автомобилей будет включать искусственный интеллект, что позволит повысить его безопасность и комфорт.
В 2024 году компания уже разработала технологии автономного вождения от парковки до парковки, и в 2025 году планируется расширение функций, связанных с посадкой.
Хэ Сяопэн также подчеркнул, что эта динамика в китайской индустрии беспилотного вождения приведет к значительному прогрессу. Он выступил с предложением о стандартизации автоматизированного вождения и выразил надежду на продвижение Китая на ведущие позиции в мировых стандартах в данной сфере.
Ранее китайская компания XPeng начала возведение центра исследований и производства летающих автомобилей в Гуанчжоу, который станет первым в мире заводом по массовому выпуску таких транспортных средств.
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