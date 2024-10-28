XPeng начала строительство завода летающих авто в Гуанчжоу

XPeng строит первый в мире завод по массовому производству летающих автомобилей

Tекст: Денис Тельманов

Китайская компания XPeng приступила к строительству исследовательского и производственного центра для летающих автомобилей в городе Гуанчжоу на юге КНР, сообщает агентство Синьхуа.

Новый завод, созданный по заказу дочернего предприятия XPENG AEROHT, станет первым в мире объектом по массовому производству летающих автомобилей.



По данным Синьхуа, производственные мощности будущего завода достигнут 10 тыс. единиц в год. В июле XPeng заключила соглашение с зоной промышленного развития Гуанчжоу об инвестициях в проект летающего автомобиля Xpeng Aeroht. Первоначально на новом заводе будут производиться летательные модули.

Вице-президент XPeng Aeroht Ван Тань ранее рассказал РИА Новости о планах компании начать предпродажи модульного автомобиля XPeng Aeroht к концу 2024 года. Этот автомобиль оснащен пилотируемым аппаратом, способным поднимать в воздух двух человек. Ван Тань отметил, что автомобиль сначала будет запущен на китайский рынок с возможностью дальнейшего продвижения на мировом уровне.

По предварительным оценкам, цена модульного автомобиля составит от 1 до 2 млн юаней (138–276 тыс. долларов), а доставка клиентам начнется в четвертом квартале 2025 года. К 2027 году в Пекине планируется функционирование не менее 5 тыс. предприятий в сфере низковысотной экономики, что включает в себя аварийно-спасательные операции и авиа-экспресс-доставку.

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