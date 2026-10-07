Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Запорожской области

Tекст: Дарья Григоренко

«Атаке БПЛА противника подвергся рейсовый автобус, который следовал по маршруту Мелитополь – Михайловка. Благо обошлось без жертв: водитель не пострадал, а пассажиров в момент атаки в салоне уже не было», – сообщил губернатор Балицкий в Max.

По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы.

Балицкий подчеркнул, что целенаправленная атака на рейсовый пассажирский транспорт является очередным вопиющим актом терроризма. Он назвал произошедшее грубейшим нарушением международного гуманитарного права и очередным военным преступлением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при ударе дрона ВСУ по маршрутке в Запорожской области погибли три человека.

В понедельник медик больницы в Запорожской области погибла из-за атаки беспилотника ВСУ.

В тот же день сотрудник ЗАЭС погиб при ударе беспилотника ВСУ по машине с продуктами.