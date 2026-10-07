Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Запорожской области
В Запорожской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал рейсовый автобус, обошлось без жертв, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Атаке БПЛА противника подвергся рейсовый автобус, который следовал по маршруту Мелитополь – Михайловка. Благо обошлось без жертв: водитель не пострадал, а пассажиров в момент атаки в салоне уже не было», – сообщил губернатор Балицкий в Max.
По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы.
Балицкий подчеркнул, что целенаправленная атака на рейсовый пассажирский транспорт является очередным вопиющим актом терроризма. Он назвал произошедшее грубейшим нарушением международного гуманитарного права и очередным военным преступлением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при ударе дрона ВСУ по маршрутке в Запорожской области погибли три человека.
В понедельник медик больницы в Запорожской области погибла из-за атаки беспилотника ВСУ.
В тот же день сотрудник ЗАЭС погиб при ударе беспилотника ВСУ по машине с продуктами.