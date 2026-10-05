Медик больницы в Запорожской области погибла из-за атаки беспилотника ВСУ

В Токмаке фельдшер-лаборант районной больницы погибла при ударе дрона ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

Женщина направлялась на смену в медицинское учреждение, когда ее атаковал беспилотник украинских войск, сообщили в администрации Токмакского муниципального округа, передает ТАСС.

«5 октября 2026 года произошло большое горе. Во время поездки на работу в результате атаки беспилотника трагически погибла Сычева Валентина Ивановна. Ей было 63 года», – говорится в заявлении местной администрации.

Валентина Сычева отдала работе в Токмакской районной больнице 45 лет, трудилась в клинико-диагностической лаборатории. Коллеги отзываются о ней как об ответственном и добром человеке. У погибшей остались две дочери. Церемония прощания пройдет во вторник, власти округа выразили глубокие соболезнования семье медика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство иностранных дел России назвало военным преступлением регулярные атаки ВСУ на гражданских медиков.

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