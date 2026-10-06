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При ударе дрона ВСУ по маршрутке в Запорожской области погибли три человека
В Запорожской области три человека, включая водителя, погибли в результате целенаправленной атаки украинского дрона на маршрутный микроавтобус, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В результате целенаправленной атаки БПЛА противника на маршрутный микроавтобус в селе Басань Пологовского муниципального округа есть погибшие и раненые. По предварительным данным, погибли три человека, в том числе водитель маршрутки. Также трое пассажиров получили ранения различной степени тяжести», – написал Балицкий в своем аккаунте на платформе «Макс».
В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте происшествия работают оперативные службы, добавил губернатор.
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