При ударе дрона ВСУ по маршрутке в Запорожской области погибли три человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В результате целенаправленной атаки БПЛА противника на маршрутный микроавтобус в селе Басань Пологовского муниципального округа есть погибшие и раненые. По предварительным данным, погибли три человека, в том числе водитель маршрутки. Также трое пассажиров получили ранения различной степени тяжести», – написал Балицкий в своем аккаунте на платформе «Макс».

В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте происшествия работают оперативные службы, добавил губернатор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, медик больницы в Запорожской области погибла из-за атаки беспилотника ВСУ.

В тот же день сотрудник ЗАЭС погиб при ударе беспилотника ВСУ по машине с продуктами.

Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожской области.