  • Новость часаЭксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашёл Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    29 комментариев
    6 октября 2026, 12:00 • Новости дня

    При ударе дрона ВСУ по маршрутке в Запорожской области погибли три человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Запорожской области три человека, включая водителя, погибли в результате целенаправленной атаки украинского дрона на маршрутный микроавтобус, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    «В результате целенаправленной атаки БПЛА противника на маршрутный микроавтобус в селе Басань Пологовского муниципального округа есть погибшие и раненые. По предварительным данным, погибли три человека, в том числе водитель маршрутки. Также трое пассажиров получили ранения различной степени тяжести», – написал Балицкий в своем аккаунте на платформе «Макс».

    В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте происшествия работают оперативные службы, добавил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, медик больницы в Запорожской области погибла из-за атаки беспилотника ВСУ.

    В тот же день сотрудник ЗАЭС погиб при ударе беспилотника ВСУ по машине с продуктами.

    Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожской области.

    5 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Кремль: Украина заплатит за расширение атак на экономику России
    Кремль: Украина заплатит за расширение атак на экономику России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская сторона расширила перечень целей атак на объекты мирной экономики России, Вооруженные силы наносят удары возмездия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Это была именно украинская сторона, которая пошла на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. То, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков предупредил о цене планирования ударов по России.

    Минобороны пообещало усилить удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского бить по российским НПЗ.

    В субботу МИД предупредил дипломатов и иностранцев об опасности нахождения на Украине.

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    5 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Учитель рассказал Путину о вызвавшем огонь на себя участнике СВО Михайловском

    Педагог попросил Путина присвоить ученику звание Героя России за подвиг на СВО

    Учитель рассказал Путину о вызвавшем огонь на себя участнике СВО Михайловском
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учитель Василий Михайлов на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о своем воспитаннике, участнике спецоперации на Украине Владимире Михайловском, который вызвал огонь врага на себя.

    Путин в День учителя вручил государственные награды педагогам-наставникам героев спецоперации на Украине, пишет РИА «Новости». Михайлов попросил президента рассмотреть кандидатуру майора Михайловского, полного кавалера ордена Мужества, к званию Героя России.

    «Он настоящий герой. Он закончил школу, он закончил Рязанское училище, и потом он не остался в стороне. Он с группировкой войск был направлен на СВО, находился в глубоком тылу, мастерски руководил, давал указания личному составу, и, выполняя очередное задание, он вызвал огонь на себя, находясь далеко в тылу у врага», – заявил педагог.

    Он сравнил поступок Михайловского с подвигом Героя Великой Отечественной войны: «Вы знаете, история Владимира напоминает мне историю советского летчика Маресьева, когда фашисты сбили его самолет, и он, несмотря ни на что, героически двигался к своим позициям».

    Михайлов добавил, что для представления его воспитанника к высшей государственной награде была образована инициативная группа. «Мы собрали большой объем информации о Владимире для присвоения государственной награды. Но по объективным и субъективным причинам дело далеко не прошло», – пояснил свою просьбу учитель.

    Михайлов был тренером по кикбоксингу детско-юношеской спортивной школы спорта, где учился Михайловский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям. Он высоко оценил работу учителей в приграничных регионах.

    Президент провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 00:41 • Новости дня
    Активы России позволили G7 выдать Киеву кредиты почти на 50 млрд долларов
    Активы России позволили G7 выдать Киеву кредиты почти на 50 млрд долларов
    @ Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Общая сумма кредитов, которые страны G7 выдали Украине за счет доходов от замороженных активов России, достигла 49,4 млрд долларов, при этом с начала 2026 года поступило 10,5 млрд долларов.

    «Большая семерка» в 2024 году одобрила выдачу Украине кредита на сумму около 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов. На конец сентября 2026 года Украина по этой схеме получила уже 49,4 млрд долларов, следует из данных украинского минфина и национальных ведомств, которые изучило РИА «Новости».

    Первый миллиард долларов Украина получила от США еще в конце 2024 года, после чего выплаты по этой линии прекратились. Остальные члены G7 направили Украине 37,9 млрд долларов в 2025 году и 10,5 млрд долларов – в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье депутаты Европарламента предложили передать Еврокомиссии замороженные активы России.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал воровством передачу Украине доходов от замороженных активов России.

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    6 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    ВСУ потеряли половину штурмовой группы при попытке прорыва «волчанского котла»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Штурмовой полк украинской армии понес потери в ходе попыток прорвать окружение «волчанского котла» в Харьковской области, сообщил источник в российских силовых структурах.

    ВСУ продолжают безуспешные попытки вырваться из окружения в Харьковской области, они задействовали 475-й отдельный штурмовой полк для прорыва из района Курганного, сообщил собеседник РИА «Новости».

    «Противник предпринял очередную безрезультатную попытку прорыва кольца окружения из района населенного пункта Курганное силами 475-го отдельного штурмового полка ВСУ. В результате комплексного огневого поражения более половины штурмовой группы врага уничтожено», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российская артиллерия обрушила шквал огня на «волчанский котел».

    В прошлом месяце началась ликвидация окруженной группировки ВСУ под Волчанском.

    В «волчанский котел» попали около 2 тыс. украинских военных.

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    6 октября 2026, 05:36 • Новости дня
    ПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА
    ПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера понедельника сбито 650 летевших в сторону Московского региона беспилотников, 105 – на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», – написал мэр в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 93.

    С начала сентября в сторону столицы было направлено почти 10 тыс. дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    6 октября 2026, 09:49 • Новости дня
    ВС России поразили порты и сухогруз в Одесской области
    ВС России поразили порты и сухогруз в Одесской области
    @ Knut Knipser/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные с помощью беспилотников нанесли удары по логистическим центрам и транспортной инфраструктуре в Одесской области, сообщило Минобороны.

    ВС России продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также судам, используемым в интересах украинских войск, сообщило ведомство в Max.

    В результате ударов в Одесской области поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевка и сухогруз с грузами двойного назначения в порту Черноморск.

    Кроме того, в порту Измаил российские беспилотники поразили объекты причальной инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ВС России поразили электроподстанцию в Харьковской области и порт Вилково.

    В воскресенье эксперт заявил, что потеря порта Измаил вызвала топливный кризис у ВСУ.

    В субботу российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе.

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    5 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в День учителя вручил в Кремле государственные награды педагогам, воспитавшим героев специальной военной операции.

    Путин выразил учителям искреннюю благодарность, отметив их заслуги в воспитании силы духа героев спецоперации, передает РИА «Новости». «Хочу выразить вам, вашим коллегам, учителям и наставникам из всех регионов России искреннюю благодарность. С вами мы гордимся вашими учениками, как и всеми, кто отстаивает суверенитет, безопасность, национальные интересы нашей страны», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что именно каждодневный труд педагогов, их внимание и честные беседы сформировали мировоззрение бойцов, их характер, силу духа и волю к победе.

    Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил Василий Михайлов, тренер по кикбоксингу детско-юношеской спортивной школы поселка Марковский в Пермском крае. Елене Юсуфовой и Патимат Исаевой из Дагестана присвоены почетные звания «Заслуженный учитель РФ».

    Знаком отличия «За наставничество» отмечены учителя физкультуры Александр Захаров из Новосибирской области и Ирина Белякова из Ростова-на-Дону, преподаватель математики Татьяна Кислякова из Коми и учитель русского языка и литературы Ирина Сахарова из Новосибирской области.

    Такую же награду получили учитель начальных классов Вера Глебова, преподаватель тактико-специальной подготовки Новосибирского военного командного училища Василий Фрезе и учитель физики Нина Краюшкина из Красноярского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин оценил работу учителей в приграничных регионах.

    Глава государства провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах Путина наградить педагогов.

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    5 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    На Украине заявили о подготовке Драпатым стратегии противостояния с Россией

    Команда главкома ВСУ подготовила стратегию противостояния с Россией на 30 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Команда главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого разработала стратегию долгосрочного противостояния с Россией, сообщили украинские СМИ.

    «Украинская правда» пишет, что документ, составленный ВСУ, представляет собой первый подобный план ведения боевых действий, который уже несколько недель находится на рассмотрении в Совете национальной безопасности и обороны Украины, передает РИА «Новости».

    По информации из руководства одного из корпусов украинской армии, речь идет о долгосрочной стратегии, рассчитанной на три десятилетия.

    Издание отмечает, что нынешний главнокомандующий Михаил Драпатый нелоялен к Владимиру Зеленскому и фактически не обладает многими полномочиями по управлению войсками. За время пребывания военачальника на посту глава государства подписал лишь несколько его представлений на кадровые перестановки. Зеленский назначил Михаила Драпатого на эту должность летом.

    В четверг президент Владимир Путин заявил о желании Москвы как можно быстрее прекратить конфликт на Украине путем мирного урегулирования. По его словам, российская сторона готова к переговорам, однако не видит аналогичного стремления у киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе один из генералов Вооруженных сил Украины саботировал приказ главнокомандующего.

    В августе целой бригаде украинской армии отключили терминалы Starlink из-за публичных жалоб Михаилу Драпатому.

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    5 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Эксперт Ходаренок объяснил пользу возможного наступления на севере Украины

    Полковник Ходаренок: Наступление на севере Украины поможет обойти Славянск

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что возможное наступление российских войск с севера Украины будет способствовать скорому освобождению Донбасса.

    Возможный удар со стороны северных границ Украины вынудит противника перебрасывать резервы и поможет ускорить освобождение Донбасса, пишет «Газета.Ru».

    «Такой характер действий со стороны Вооруженных сил России представляется целесообразным. Почему? Потому что штурмовать в лоб укрепленные районы Славянска и Краматорска – это долго и кровопролитно. Нанести удар на том направлении, где противник тебя меньше всего ожидает, и обойти эти укрепленные районы с тыла, принудить противника организованно отойти с занимаемых позиций – такой замысел выглядит привлекательным», – заявил Ходаренок.

    Эксперт отметил, что данный сценарий пока остается гипотезой, так как реальные планы российского командования засекречены. Однако реализация такого маневра позволила бы эффективно решить задачу по освобождению региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава ДНР Денис Пушилин назвал решающие направления в битве за Донбасс.

    Российские войска нанесли поражение ВСУ за Красным Лиманом.

    Подразделения прорвали оборону противника и устремились к Дружковке.

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    6 октября 2026, 02:36 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники
    ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Система противовоздушной обороны сбила 13 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены 13 беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Сергей Собянин в «Максе».

    В настоящее время на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Собянин сообщил, что с 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы летело 9994 беспилотника.

    Силы ПВО уничтожили девять летевших на столицу беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    6 октября 2026, 05:57 • Новости дня
    Украинцы передали России координаты объектов по производству дронов

    Украинцы передали ВС России координаты объектов компании Fire Point

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Некоторые из объектов украинской компании – производителя ракет и дронов Fire Point были уничтожены благодаря переданным гражданами Украины координатам, сообщили в пророссийском подполье.

    Некоторые объекты украинского производителя ракет и дронов Fire Point были уничтожены благодаря координатам, переданным гражданами Украины, передает ТАСС.

    Представитель пророссийского подполья отметил, что удары уже поразили цели в Киевской области, включая село Милая, города Боярка и Борисполь, а также завод Fire Point в Киеве.

    «Естественно, это не случайность. Некоторые из этих ударов планировались непосредственно по информации, собранной неравнодушным населением Украины», – рассказал собеседник агентства.

    Ранее сообщалось, что компания Fire Point фактически прекратила существование как единая структура после поражения ее объектов российской армией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за постоянных ударов российской армии компания Fire Point разделила производственные линии на 70 мелких филиалов. В конце сентября Вооруженные силы России поразили место сборки беспилотников этого предприятия в Борисполе. Несколькими днями ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении цехов данной фирмы в Киеве.

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    6 октября 2026, 07:47 • Новости дня
    При налете БПЛА ВСУ на Подмосковье погиб человек

    Один человек погиб при ночной атаке украинских беспилотников в Подмосковье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один человек погиб в результате ночной атаки беспилотников ВСУ в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

    Воробьев сообщил в MAX о массированной атаке украинских дронов на регион. Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы подавили 185 аппаратов в 16 муниципалитетах.

    В городском округе Истра повреждения получили десять частных домов в населенных пунктах Сафонтьево, Торлопово, Горки и Ядромино. Также пострадали хозяйственные постройки и два автомобиля. В деревне Покровское Волоколамского округа зафиксированы повреждения фасада и остекления жилого здания.

    В селе Лобаново городского округа Домодедово загорелся частный дом, еще одно строение разрушено в Барыбино. На местах происшествий работают спасатели. По предварительной информации, травмы получили шесть человек.

    В Покровском мужчину с осколочными ранениями госпитализировали. В Истре в больницу доставили двоих жителей Ядромина и Горок, одному из них требуется операция. Трем пострадавшим в деревне Ляхово оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались.

    «К сожалению, есть погибший. В поселке Радумля Солнечногорского округа в результате атаки погиб 20-летний мужчина», – заявил Андрей Воробьев, выразив соболезнования семье погибшего. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий налета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек. В результате падения дронов в регионе пострадал 61 мирный житель. На фоне этих событий губернатор Андрей Воробьев заявил о приоритетном внимании властей к защите критически важной инфраструктуры.

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    5 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Путин: Россия гордится героями СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вся Россия гордится героями специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград педагогам и наставникам участников программы «Время героев».

    «Вашими учениками мы по праву гордимся, вся страна ими гордится. Они проявили доблесть, отвагу, мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции и на деле доказали свою преданность долгу и Отечеству», – сказал он, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в День учителя Путин вручил в Кремле государственные награды педагогам, воспитавшим героев специальной военной операции.

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    5 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Путин отметил роль участников спецоперации в патриотическом воспитании детей

    Путин: Участники СВО активно работают в системе патриотического воспитания

    Tекст: Дарья Григоренко

    Участники спецоперации на Украине становятся наставниками для школьников и активно участвуют в патриотическом воспитании, заявил президент Владимир Путин.

    «Участники специальной военной операции со своей стороны также продолжают эту миссию: становятся наставниками для школьников, подростков, молодых ребят, активно работают в системе образования, патриотического воспитания, во многих других сферах», – заявил Путин в ходе вручения государственных наград педагогам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям.

    Президент высоко оценил работу преподавателей в приграничных регионах.

    В среду глава государства поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.

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    5 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    Российские войска поразили в порту Южный сухогруз с обеспечением для ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России поразили в порту Южный Одесской области сухогруз, который доставлял обеспечение для Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны.

    «Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину», – говорится в сообщении ведомства в социальной сети Max.

    В результате ударов был поражен сухогруз с грузами для украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России поразили четыре перевозивших оружие для ВСУ сухогруза.

    В субботу российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе.

    В пятницу стало известно, что армия России за неделю поразила 17 таких сухогрузов.

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      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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