Экспедиция обнаружила шесть затонувших судов в Онежском озере

На дне Онежского озера нашли затонувшие канонерские лодки времен войны

Tекст: Мария Иванова

Судно с помощью современного гидроакустического оборудования обнаружило на дне водоема шесть объектов, среди которых предположительно находятся канонерские лодки Онежской военной флотилии № 12 и 13, затонувшие около острова Василисин, передает РИА «Новости».

Работы ведут специалисты фонда «Люди моря» и компании «Фертоинг» в рамках экспедиции «Русские корабли. Онежское озеро». При обнаружении кораблей экипаж проводит дополнительное обследование с применением подводных дронов.

«В годы Великой Отечественной войны этот регион служил театром активных боевых действий, которые велись в составе Карельского фронта. Мы надеемся на ценные находки, которые будут представлять интерес для историков и смогут быть в дальнейшем изучены более детально», – отметила Радькова.

Канонерская лодка № 12 затонула в июне 1943 года в результате атаки финских самолетов или поражения вражеской артиллерией, унеся жизни 27 человек. Лодка № 13 пропала без вести в августе 1942 года во время шторма. Отмечается, что ранее эти суда уже фиксировались участниками экспедиции «Победное эхо онежских глубин».

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