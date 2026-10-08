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Экспедиция обнаружила шесть затонувших судов в Онежском озере
На дне Онежского озера нашли затонувшие канонерские лодки времен войны
Исполнительный директор фонда «Люди моря» Анна Радькова сообщила, что исследовательское судно «Иван Королев» нашло на дне Онежского озера шесть затонувших кораблей.
Судно с помощью современного гидроакустического оборудования обнаружило на дне водоема шесть объектов, среди которых предположительно находятся канонерские лодки Онежской военной флотилии № 12 и 13, затонувшие около острова Василисин, передает РИА «Новости».
Работы ведут специалисты фонда «Люди моря» и компании «Фертоинг» в рамках экспедиции «Русские корабли. Онежское озеро». При обнаружении кораблей экипаж проводит дополнительное обследование с применением подводных дронов.
«В годы Великой Отечественной войны этот регион служил театром активных боевых действий, которые велись в составе Карельского фронта. Мы надеемся на ценные находки, которые будут представлять интерес для историков и смогут быть в дальнейшем изучены более детально», – отметила Радькова.
Канонерская лодка № 12 затонула в июне 1943 года в результате атаки финских самолетов или поражения вражеской артиллерией, унеся жизни 27 человек. Лодка № 13 пропала без вести в августе 1942 года во время шторма. Отмечается, что ранее эти суда уже фиксировались участниками экспедиции «Победное эхо онежских глубин».
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