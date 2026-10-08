Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Роспотребнадзор завершил связанные с пневмонией мероприятия в Иркутской области
Роспотребнадзор: Мероприятия из-за пневмонии в Иркутской области завершились
Медицинское наблюдение за всеми, кто контактировал с больной пневмонией в Иркутской области, полностью завершено, нарушений здоровья не выявлено, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как указали в ведомстве, комплекс профилактических мероприятий после случая заболевания пневмонией в Иркутской области был завершен в четверг, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что медицинское наблюдение снято со всех контактных лиц. Специалисты не зафиксировали у них нарушений здоровья, связанных с инфекционной патологией. Результаты почти 5 тыс. лабораторных исследований не выявили опасных патогенных микроорганизмов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Роспотребнадзор сообщил о завершении проверки эпидситуации в Иркутске.
В понедельник ведомство назвало санитарную обстановку в Иркутской области спокойной.
В воскресенье у сотрудницы противочумного института в Иркутске выявили неизвестную пневмонию.