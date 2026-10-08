Роспотребнадзор завершил связанные с пневмонией мероприятия в Иркутской области

Роспотребнадзор: Мероприятия из-за пневмонии в Иркутской области завершились

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, комплекс профилактических мероприятий после случая заболевания пневмонией в Иркутской области был завершен в четверг, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что медицинское наблюдение снято со всех контактных лиц. Специалисты не зафиксировали у них нарушений здоровья, связанных с инфекционной патологией. Результаты почти 5 тыс. лабораторных исследований не выявили опасных патогенных микроорганизмов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Роспотребнадзор сообщил о завершении проверки эпидситуации в Иркутске.

В понедельник ведомство назвало санитарную обстановку в Иркутской области спокойной.

В воскресенье у сотрудницы противочумного института в Иркутске выявили неизвестную пневмонию.