Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Военный убит при нападении на армейский микроавтобус на юге Ирана
Mehr: Один военный убит при нападении на армейский автобус на юге Ирана
В иранской провинции Систан и Белуджистан группа вооруженных лиц напала на армейский микроавтобус, в результате чего один военнослужащий погиб и трое получили ранения.
Нападение на автобус с личным составом сухопутных войск Ирана произошло недалеко от города Никшахр, передает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.
Силы безопасности провинции проводят операцию по задержанию преступников, напавших на военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудник КСИР погиб при теракте на юго-востоке Ирана.
В марте власти Ирана казнили организаторов январских беспорядков. В том же месяце Иран признал терактом убийство секретаря Совбеза Али Лариджани.