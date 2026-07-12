Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран

Хкгсет назвал атаки США расплатой Ирана за неправильный выбор

Tекст: Катерина Туманова

«Иран сделал неудачный выбор. Теперь расплачиваются» – написал он в соцсети X.

Министр Хегсет добавил в свой пост сообщение Центрального командования ВС США о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и продолжают снижать его способность нападать на гражданские и коммерческие суда.

Чуть ранее перед атаками США КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран договорились продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.