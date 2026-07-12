Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.5 комментариев
МВД раскрыло принцип расстановки нарядов дорожной полиции в России
МВД объяснило сложностью трассы обилие патрулей ДПС
Экипажи дорожной инспекции распределяют по трассам в зависимости от уровня аварийности и сложности транспортной обстановки для снижения смертности, рассказали в пресс-центре МВД России.
Размещение патрулей на российских автомагистралях зависит от статистики происшествий. В первую очередь инспекторов направляют на участки с наиболее опасной ситуацией, передает ТАСС.
«Расстановка сил и средств дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции осуществляется с учетом результатов анализа аварийности на основе принципа концентрации нарядов ДПС на аварийно-опасных участках дорог, а также в местах, характеризующихся наиболее сложной дорожно-транспортной обстановкой», – пояснили в МВД.
Главной задачей сотрудников является профилактика нарушений, которые ведут к авариям. В ведомстве подчеркнули, что такой подход помогает выполнить поручение президента Владимира Путина по снижению смертности на дорогах в 1,5 раза на фоне оптимизации штата.