При атаке дрона ВСУ на Рыльск в Курской области ранены два человека
В Курской области при ударе украинского беспилотника по Рыльску пострадали мужчина и женщина, оба получили осколочные ранения и акубаротравмы, сообщили власти региона.
ВСУ атаковали город Рыльск в Курской области. Губернатор Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки дрона были ранены двое местных жителей.
Согласно уточненным данным губернатора, пострадали 52-летний мужчина и 48-летняя женщина. У мужчины диагностировали осколочное ранение головы и акубаротравму, у женщины – осколочные ранения головы и плеча, а также акубаротравму.
Оба пострадавших получили необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, уточняется характер повреждений и последствия атаки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Курской области погиб волонтер из Федерации Сент-Китс и Невис в результате удара FPV-дрона по гражданскому автомобилю.
До этого, 7 марта в двух населенных пунктах Курской области в результате ударов беспилотников были ранены четыре жителя, а также были повреждены автомобили и здания.
А в пятницу в Курске прошли памятные мероприятия в честь первой годовщины освобождения города Суджи от украинских войск.