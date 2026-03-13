При атаке дрона ВСУ на Рыльск в Курской области ранены два человека

ВСУ атаковали город Рыльск в Курской области. Губернатор Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки дрона были ранены двое местных жителей.

Согласно уточненным данным губернатора, пострадали 52-летний мужчина и 48-летняя женщина. У мужчины диагностировали осколочное ранение головы и акубаротравму, у женщины – осколочные ранения головы и плеча, а также акубаротравму.

Оба пострадавших получили необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, уточняется характер повреждений и последствия атаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Курской области погиб волонтер из Федерации Сент-Китс и Невис в результате удара FPV-дрона по гражданскому автомобилю.

До этого, 7 марта в двух населенных пунктах Курской области в результате ударов беспилотников были ранены четыре жителя, а также были повреждены автомобили и здания.

А в пятницу в Курске прошли памятные мероприятия в честь первой годовщины освобождения города Суджи от украинских войск.



