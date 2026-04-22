Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».3 комментария
Перебежчик Климов признался в предательстве и переходе на сторону ВСУ
Русский военнослужащий Артем Климов признался в переходе на сторону Вооруженных сил Украины и рассказал о попытке его ликвидации при пересечении линии фронта.
Как пишет Царьград, по словам Климова, удачно перейти к украинским военным удалось только со второй попытки, а во время второго перехода один из бойцов запрещённой в России организации «Азов» заявил: «Даю 20 тыс. гривен и «обнуляю» его прямо здесь».
Климов рассказал украинским блогерам, что оказался в сложной ситуации, когда его жизнь зависела от решения бойцов ВСУ и представителей «Азова».
Его признание о переходе и обстоятельствах предательства прозвучали в интервью, опубликованном 21 апреля.
Ранее Минобороны сообщило, что украинский националист с позывным «Пищур», который ранее довел до самоубийства подчиненного, который хотел сдаться в плен, первым же сложил оружие при встрече с российскими военными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские заградотряды у города Константиновка открывают огонь по украинским же военным, которые хотят самовольно оставить позиции.