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    Путин рассказал, почему назначил Белоусова министром обороны
    Путин увеличил штатную численность ВС России
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    13 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    10 комментариев
    13 июня 2026, 04:31 • Новости дня

    Дэвид Бекхэм получил звезду на Голливудской Аллее славы

    Дэвид Бекхэм получил звезду на Голливудской Аллее славы
    @ IMAGO/Ellan Mad/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Знаменитый британский футболист Дэвид Бекхэм стал обладателем звезды на легендарной Голливудской аллее славы в присутствии жены Виктории и актера Тома Круза.

    Торжественная церемония вручения звезды выдающемуся спортсмену состоялась в пятницу. Актер Том Круз, ставший одним из приглашенных ораторов, произнес трогательную речь в честь своего друга, передает портал Page 6.

    «Задолго до того, как появились трофеи, аншлаги на стадионах, всемирная слава, признание, был молодой парень с мечтой, решимостью и дисциплиной, чтобы заслужить все, что за этим последовало», – подчеркнул голливудский актер.

    Круз отметил, что, несмотря на колоссальный успех и мировое признание, характер 51-летнего футболиста остался неизменным, и он сохранил свои основные жизненные ценности.

    Супруга спортсмена, дизайнер Виктория Бекхэм, с юмором вспомнила, как в детстве мечтала получить подобную награду за роль в фильме «Мир специй». Она высоко оценила целеустремленность мужа и его вклад в популяризацию футбола.

    По ее словам, за образом успешного бизнесмена и активиста скрывается невероятно добрый и преданный человек.

    Бекхэм назвал Тома Круза величайшей кинозвездой современности и поблагодарил его за многолетнюю дружбу и поддержку. Спортсмен также выразил признательность своим коллегам и признался, что главным источником вдохновения в его карьере стал легендарный баскетболист Майкл Джордан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тейлор Свифт вошла в Зал славы авторов песен. Виктория Бекхэм призналась, что считает самым прекрасным в старении.

    10 июня 2026, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола

    Политолог Ткаченко объяснил цель контактов Британии, ФРГ и Франции с Москвой

    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола
    @ Stefan Rousseau/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Валерия Крутова

    «Евротройка» в диалоге с Россией надеется выторговать себе место за столом переговоров по поводу окончания конфликта на Украине. Однако у Москвы свои вопросы к Европе, например о замороженных активах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее послы Британии, Германии и Франции выразили желания встретиться с замминистром МИД РФ.

    «В целом, формат «евротройки» (неформальное сотрудничество Британии, Германии и Франции на украинском направлении, также называемое в западных медиа E3) в первую очередь направлен на реализацию интересов непосредственно ее участников. Соответственно, на встрече с замминистра МИД РФ они в первую очередь будут говорить о своих желаниях, а не единой Европы», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Формально, с точки зрения дипломатического протокола, они имеют на это полное право. И в принципе, Сергей Лавров уже отметил, что Россия будет относиться к их просьбе исключительно как к рабочей рутине – ничего серьезного от нее никто в Москве не ждет», – полагает он.

    «Однако тем для обсуждения с Европой у нас хватает. Это и статус замороженных активов РФ, и тонкости восстановления (при встречном желании сторон) отношений, которые были сведены Старым Светом к нулю. Другое дело, что конкретики по данным вопросам от наших визави мы вряд ли дождемся», – считает собеседник.

    «Допускаю, что наиболее принципиальным вопросом встречи для них станет попытка достичь согласия Москвы на присутствии за будущим столом переговоров по завершению боевых действий на Украине Лондона, Берлина и Парижа. Однако эта инициатива для России неприемлема, поскольку «евротройка» является полноценной стороной конфликта и в качестве «посредников» мы их точно не видим», – акцентирует эксперт.

    «Поэтому максимум, на что может рассчитывать Е3 – это оказаться за столом переговоров за одной стороной с Украиной в противоположном от нас конце. Важно, однако, что Россия не отказывается от подобных встреч полностью. Мы демонстрируем открытость к диалогу, но одновременно и подчеркиваем: по-настоящему включиться в разговор Москва готова лишь в том случае, если почувствует серьезность намерений Старого Света», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что послы Британии, Германии и Франции просят о встрече с замминистра дипведомства России. «Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – пояснил он.

    Вероятно, по задумке стран «евротройки», предметом обсуждения должны стать условия для достижения мира на Украине, предложенные ими 7 июня. Так, Лондон, Берлин и Париж настаивают на том, чтобы Москва инициировала немедленное прекращение огня.

    Лидеры государств также требуют юридически обязательных гарантий безопасности. При этом «тройка» оставляет за собой право развернуть на территории Украины иностранный военный контингент. Замороженные же активы РФ предлагается оставить «обездвиженными» до окончания боевых действий.

    Интересно, что президент Финляндии Александр Стубб назвал Е3 лучшей группой для начала диалога с Россией от лица ЕС. Впрочем, Сергей Лавров отметил, что союз уже имел немало шансов на то, чтобы помочь Москве и Киеву урегулировать противоречия, однако Старый Свет их упустил, пишет РИА «Новости».

    Напомним, что Владимир Путин уже формулировал «критерии» приемлемых для России переговорщиков. Он уточнял, что европейцы в праве самостоятельно выбирать подобное лицо, однако на его счету не должно быть оскорбительных высказываний в адрес Москвы.

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    10 июня 2026, 14:28 • Новости дня
    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече

    Лавров: МИД примет послов Британии, Франции и Германии

    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы Британии, Франции и Германии будут приняты в Министерстве иностранных дел, где их позицию по украинскому урегулированию планируют выслушать, сообщил глава МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

    «Послы этих стран – Британии, Франции и Германии – просятся на встречу с моим заместителем в Министерство иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – указал руководитель российского дипломатического ведомства, передает РИА «Новости».

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро рассказал о планах усиления позиций европейских государств в мирном процессе.

    Ранее Лавров отмечал желание представителей европейских стран участвовать в урегулировании украинского конфликта.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 15:19 • Новости дня
    Умерла актриса Людмила Чурсина
    Умерла актриса Людмила Чурсина
    @ Валентин Мастюков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Звезда отечественного кино и театра Людмила Чурсина умерла после долгой болезни, оставив зрителям более ста ярких ролей.

    О трагическом событии передает РИА «Новости» со ссылкой на Театр Российской армии. «С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», – говорится в официальном заявлении.

    Информация о дате и месте прощания появится позже.

    Будущая артистка родилась 20 июля 1941 года в военном госпитале Псковской области. Высшее образование с красным дипломом она получила в Щукинском училище.

    За годы творчества Людмила Чурсина работала в Театре имени Вахтангова, на «Ленфильме» и в Театре Российской армии. Зрители навсегда запомнили ее по картинам «Донская повесть», «Угрюм-река», а также по современным сериалам «Интерны» и «Закрытая школа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года на 77-м году жизни скончалась актриса фильмов «Кин-дза-дза» и «ТАСС уполномочен заявить» Людмила Солоденко.

    Немногим ранее из жизни ушла ведущая артистка Театра имени Евгения Вахтангова Ольга Чиповская. В июне прошлого года Театр Моссовета сообщил о смерти народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.

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    11 июня 2026, 14:27 • Новости дня
    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в МИД дипломатам Британии, Германии и Франции изложили российскую оценку их курса по украинскому кризису и напомнили о подходах к политическому урегулированию.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин 11 июня принял в Москве послов Британии, Франции и Германии по их просьбе, передает МИД России. На встречу были приглашены главы дипмиссий Нигел Кейси, Пьер Леви де Ривьер и Александр Граф Ламбсдорфф.

    Российская сторона представила послам «объективные оценки деструктивной политики» руководства их стран применительно к украинскому кризису. В ведомстве подчеркнули, что данный курс направлен на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счёт и при прямой помощи западной «коалиции желающих».

    Кроме того, дипломатам разъяснили принципиальные подходы России к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта. В основе этих подходов названо устранение первопричин кризиса, что в Москве считают ключевым условием для продвижения к миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Германии, Франции и Британии, просившие о встрече с российским внешнеполитическим ведомством, прибыли в МИД.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о политической непоследовательности лидеров Франции, Германии и Британии, которые на словах говорят о мире и одновременно вооружают Киев.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам по урегулированию конфликта.

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    10 июня 2026, 08:35 • Новости дня
    Масштабные антимигрантские погромы вспыхнули в Белфасте
    Масштабные антимигрантские погромы вспыхнули в Белфасте
    @ PA Images/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Белфасте вспыхнули массовые беспорядки после вооруженного нападения мигранта на прохожего, протестующие поджигают автомобили и дома.

    Протесты против мигрантов в Северной Ирландии переросли в масштабные погромы, на улицах горят автобусы, автомобили и жилые дома, сообщают «Вести».

    Беспорядки начались после нападения с ножом, которое совершил выходец из Судана.

    Правые активисты 8 июня распространили в соцсетях видеозапись, на которой мужчина, предположительно, пытался отрезать жертве голову прямо на улице. Прохожие остановили нападавшего, сейчас он задержан и обвиняется в покушении на убийство. Пострадавший госпитализирован с серьезными травмами глаз и спины.

    В ответ на улицы Белфаста вышли сотни протестующих. Газета Belfast Telegraph опубликовала кадры горящей полицейской бронированной машины, в которую бросили бутылку с зажигательной смесью. Также пылают легковые автомобили и трактор.

    По информации Би-би-си, на востоке Белфаста около сотни мужчин в балаклавах прошлись по улицам, разбивая окна и заявляя, что они «выгоняли иностранцев».

    Протестующие блокируют дороги и поджигают дома этнических меньшинств и их бизнес. Телеканал Sky News передает, что загорелся супермаркет с ближневосточными продуктами, жителей эвакуируют из-за пожара.

    Британские газеты Times и Daily Mail также сообщили об антимигрантских протестах в шотландских Глазго и Эдинбурге, а также в Лондоне и Саутгемптоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер назвал кошмарным нападение мигранта на прохожего в Белфасте. В прошлом году Северная Ирландия пережила серию массовых антимигрантских беспорядков.

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    10 июня 2026, 12:19 • Новости дня
    Власти Британии обвинили Маска в разжигании беспорядков в Белфасте

    Правительство Британии раскритиковало Маска за разжигание беспорядков в Белфасте

    Власти Британии обвинили Маска в разжигании беспорядков в Белфасте
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Представители правящей партии резко осудили Илона Маска за поддержку радикальных протестов накануне масштабных уличных погромов в столице Северной Ирландии.

    Британское правительство выступило с резкой критикой в адрес владельца социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Илона Маска, обвинив его в провоцировании беспорядков в Белфасте, передает Politico.

    Накануне в столице Северной Ирландии произошли погромы, в ходе которых были подожжены дома, автомобили и автобус. Беспорядки начались после нападения с ножом, по подозрению в покушении на убийство задержан 30-летний выходец из Судана, который в среду предстанет перед судом.

    Перед началом беспорядков Маск, известный критикой Лейбористской партии, написал в своей соцсети: «Только МНОГОКРАТНЫЕ и ГРОМКИЕ протесты приведут к каким-либо изменениям!!»

    Он также поделился публикацией ультраправого активиста Томми Робинсона со списком мест для проведения протестов. Председатель Лейбористской партии Анна Терли резко осудила публикации Маска, отметив, что он не сталкивается с последствиями своих слов, находясь далеко от Северной Ирландии.

    Терли назвала действия Маска ужасающими и заявила, что любой, кто пытается использовать подобную ситуацию для собственной политической выгоды, наносит огромный вред. Она подчеркнула, что накануне вечером в Белфасте дети и семьи были вынуждены бежать из своих домов, и призвала осудить всех, кто разжигает насилие на улицах. По ее словам, Маск несет ответственность за призывы к разжиганию недовольства.

    На прошлой неделе премьер-министр Кир Стармер также обвинил миллиардера в попытках посеять раскол в обществе после убийства 18-летнего Генри Новака. Подросток стал жертвой нападения с ножом и был арестован, когда умирал, из-за ложных обвинений в расистском нападении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные антимигрантские погромы начались в Белфасте после вооруженного нападения выходца из Судана на прохожего.

    Британский премьер-министр Кир Стармер ранее обвинил американского бизнесмена Илона Маска во вмешательстве во внутреннюю политику страны на фоне убийства студента Генри Новака.

    До этого владелец соцсети X назвал правительство Соединенного Королевства фашистским из-за рекордного числа арестов за комментарии в интернете.

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    11 июня 2026, 14:23 • Новости дня
    Глава Минобороны Британии Хили подал в отставку из-за недофинансирования ведомства

    Глава Минобороны Британии Хили подал в отставку

    Глава Минобороны Британии Хили подал в отставку из-за недофинансирования ведомства
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Британии Джон Хили официально сообщил о решении оставить занимаемую должность.

    Свое заявление политик адресовал премьер-министру Киру Стармеру, передает РИА «Новости». Текст открытого письма главе правительства был опубликован в соцсетях. По словам чиновника, причиной демарша стал недостаток выделяемых военному ведомству денежных средств.

    «После того, как я объяснил, что не смогу согласиться на план финансирования, который не обеспечит наши вооруженные силы необходимыми ресурсами, у меня не осталось другого выбора, кроме как подать в отставку», – говорится в письме.

    Напомним, Хили возглавил британское министерство обороны летом 2024 года.

    Позже глава ведомства анонсировал отказ от ряда военных программ из-за финансовых трудностей.

    В мае 2026 года сразу четыре младших министра публично покинули правительство Кира Стармера.

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    11 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Посол Франции анонсировал заявление после визита в МИД

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители Германии, Франции и Великобритании завершили длительную встречу в российском внешнеполитическом ведомстве, по итогам которой ожидается официальное обращение.

    Главы дипломатических миссий Франции, Германии и Британии вышли из здания министерства, передает РИА «Новости». Иностранные делегаты находились на переговорах полтора часа.

    Французский посол Николя де Ривьер пообещал скорую публикацию официального документа. «Позднее сегодня мы опубликуем заявление», – сообщил дипломат журналистам.

    Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что европейские представители сами запросили встречу с заместителем министра. Российская сторона согласилась выслушать коллег, однако не испытывала большого оптимизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Германии, Франции и Британии прибыли в российское дипломатическое ведомство.

    Накануне глава МИД Сергей Лавров анонсировал встречу с западными дипломатами.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил инициативу «евротройки» желанием выторговать место за столом переговоров.

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    10 июня 2026, 15:30 • Новости дня
    Названа причина смерти актрисы Людмилы Чурсиной

    Причиной смерти актрисы Людмилы Чурсиной стала онкология

    Tекст: Ольга Иванова

    Народная артистка России Людмила Чурсина скончалась на 85-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией.

    Причиной ухода из жизни выдающейся актрисы стал рак, передает РИА «Новости». В окружении артистки подтвердили информацию о ее страшном диагнозе.

    «У нее была онкология. Она боролась с болезнью примерно год», – рассказал собеседник агентства.

    Ранее представители Театра Российской армии официально заявили о кончине Людмилы Чурсиной. В некрологе отмечалось, что смерть наступила после длительной болезни. Легендарной артистке было 84 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла после долгой болезни.

    В мае актриса Екатерина Волкова успешно перенесла операцию по удалению новообразования.

    В феврале причиной смерти заслуженной артистки России Ольги Чиповской стал оторвавшийся тромб.

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    11 июня 2026, 14:53 • Новости дня
    Британия оштрафовала Кембридж за неверные оценки на экзамене IELTS

    Британский регулятор оштрафовал Кембридж на 1 млн долларов за ошибки в IELTS

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за масштабного компьютерного сбоя почти 63 тыс. человек по всему миру получили ошибочные баллы за международный экзамен по английскому языку.

    Британское Управление по регулированию квалификаций и экзаменов наложило штраф на подразделение Cambridge English за массовые ошибки при оценке тестов IELTS, передает РИА «Новости». Сумма взыскания составила 1,1 млн долларов.

    «Ofqual оштрафовал Cambridge English на 875 тыс. фунтов стерлингов (1,1 млн долларов – ред.) за то, что он выдал неверные результаты тысячам людей, сдававших тесты по английскому языку», – говорится в пресс-релизе органа.

    Сбой компьютерной системы в период с 2023 по 2025 год привел к тому, что почти 63 тыс. кандидатов получили неверные баллы за аудирование и чтение. Из-за этого итоговая оценка изменилась примерно у 21,7 тыс. человек. Многим из них сертификат требовался для переезда, получения визы или поступления в университеты.

    Как уточнил регулятор, у большинства сдававших результат был ошибочно занижен, а примерно у тысячи человек – завышен. В настоящее время все неточности устранены. В основном баллы скорректировали на 0,5 пункта, однако в двух случаях оценку повысили на один балл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне двоих кандидатов тестирования TOEIC в Южной Корее отстранили от сдачи экзамена по английскому языку за использование нейросетей.

    В Великобритании число сдающих экзамены по русскому языку школьников выросло на 47% за три года.

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    11 июня 2026, 13:14 • Новости дня
    Названы дата и место прощания с актрисой Чурсиной

    Народную артистку СССР Чурсину решили похоронить 12 июня в Петербурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Церемония отпевания и похорон народной артистки СССР Людмилы Чурсиной пройдет завтра в Петербурге на территории Спасо-Преображенского собора, сообщили в пресс-службе Центрального академического театра Российской Армии.

    В пресс-службе учреждения уточнили детали проведения церемонии. «Отпевание и прощание с народной артисткой СССР Людмилой Алексеевной Чурсиной состоится 12 июня в 11:30 в г. Санкт-Петербурге в Спасо-Преображенском соборе (адрес: Преображенская площадь, 1)», – говорится в сообщении.

    После завершения официальной части актрису похоронят на Сестрорецком кладбище в Петербурге, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла после продолжительной болезни.

    Причиной смерти выдающейся актрисы стало онкологическое заболевание.

    Представители окружения покойной выбрали Петербург местом проведения траурных мероприятий.

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    10 июня 2026, 14:10 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик пролетел над Прибалтикой вдоль российских границ

    Tекст: Ольга Иванова

    Воздушное судно Boeing Poseidon MRA1 вылетело из Шотландии и тщательно изучило контуры рубежей России со стороны прибалтийских республик.

    Полетные данные свидетельствуют о перемещении борта с авиабазы Лоссимут на восток, передает РИА «Новости».

    Преодолев воздушное пространство Литвы, разведчик вошел в небо Латвии и начал следовать четко по линии латвийско-российской границы. Затем самолет переместился в Эстонию, не прекращая наблюдение за рубежами России.

    Авиация Британии на регулярной основе осуществляет подобные миссии. Ранее аналогичные вылеты фиксировались над акваторией Черного моря около Крыма, а также со стороны Финляндии.

    Власти России неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентным наращиванием сил НАТО в Европе. Представители Североатлантического альянса постоянно расширяют свои инициативы, называя это «сдерживанием спецоперации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 проследовал вдоль границ Калининградской области и Белоруссии.

    Позже британское оборонное ведомство заявило об опасном перехвате своего разведывательного борта российскими истребителями над Черным морем.

    В начале июня самолет разведки НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II совершил круговой полет в районе российского эксклава на Балтике.

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    11 июня 2026, 23:37 • Новости дня
    Замглавы МВД Британии Джарвис стал новым министром обороны
    Замглавы МВД Британии Джарвис стал новым министром обороны
    @ Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британский премьер-министр Кир Стармер объявил о назначении заместителя министра внутренних дел Дэна Джарвиса новым министром обороны Великобритании.

    «Дэн Джарвис, кавалер ордена Британской империи и член парламента, назначен министром обороны», – говорится в заявлении Стармера в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущий министр обороны Британии Джон Хили, который возглавил военное ведомство летом 2024 года, объявил о своей отставке.

    Как говорят эксперты, частично в нехватке денег у британских военных виноват Киев, а уход Хили с должности спровоцирует развал всего правительства Стармера.


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    11 июня 2026, 23:27 • Новости дня
    Замглавы Минобороны Британии Карнс подал в отставку

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне объявления об уходе с поста руководителя британского оборонного ведомства Джона Хили замминистра обороны Великобритании Алистер Карнс также подал в отставку.

    Об уходе со своей должности британский чиновник сообщил в социальной сети X.

    «Мы обязаны обеспечить тех, кто служит Британии, снаряжением для выполнения работы, и проявить лояльность, чтобы поддержать их, когда она будет выполнена. Мы терпим неудачу в обоих случаях», – заявил Карнс.

    Бывший заместитель министра подчеркнул, что на протяжении всей работы в правительстве пытался отстаивать интересы армии. Поскольку руководство страны отказалось прислушаться к его доводам, он принял решение подать премьер-министру Киру Стармеру прошение об отставке.

    «Мне стало ясно, что те перемены, к которым я стремился, не будут реализованы. Учитывая ситуацию, я принял решение уйти в отставку как замминистра обороны по вооруженным силам», – приводит РИА «Новости» текст письма Карнса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хили официально сообщил о решении покинуть должность из-за недостатка финансирования.

    Как говорят эксперты, частично в нехватке денег у британских военных виноват Киев, а уход Хили с должности спровоцирует развал всего правительства Стармера.

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    12 июня 2026, 22:33 • Новости дня
    Стармер пообещал остаться на посту ради «изменения ситуации к лучшему»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава британского правительства Кир Стармер намерен исправить ситуацию на фоне политического кризиса и ухода ключевых фигур оборонного ведомства, поэтому никакой отставки не будет.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер осознает шаткость своего положения и планирует бороться за должность премьер-министра Британии. Политик подчеркнул, что руководствуется глубоким чувством долга, а не личным тщеславием или упрямством.

    «Я не думаю, что нам следует ввергать страну в хаос выборов лидера партии», – приводит его слова в интервью Би-би-си The Standart.

    В этом интервью Стармер пообещал, что будет бороться с любым вызовом, а также намерен повести партию Лейбористов на всеобщие выборы в 2029 году.

    Позиции британского премьера серьезно пошатнулись после увольнения министра обороны Джона Хили и министра вооруженных сил Эла Карнса. Причиной их ухода стал затянувшийся план инвестиций в оборонный сектор. Стармер при этом называет расходы на безопасность главным приоритетом государства.

    На фоне неудачных майских выборов амбиции на лидерство в Лейбористской партии открыто демонстрируют Энди Бернхэм и Уэс Стритинг. Бернхэм рассчитывает вернуться в парламент по итогам предстоящего голосования в округе Мейкерфилд. Премьер Стармер признает необходимость кардинально изменить сложившуюся ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер оказался в шаге от досрочного сложения полномочий.  В мае четыре младших министра публично покинули  правительство Стармера.


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