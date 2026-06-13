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Дэвид Бекхэм получил звезду на Голливудской Аллее славы
Знаменитый британский футболист Дэвид Бекхэм стал обладателем звезды на легендарной Голливудской аллее славы в присутствии жены Виктории и актера Тома Круза.
Торжественная церемония вручения звезды выдающемуся спортсмену состоялась в пятницу. Актер Том Круз, ставший одним из приглашенных ораторов, произнес трогательную речь в честь своего друга, передает портал Page 6.
«Задолго до того, как появились трофеи, аншлаги на стадионах, всемирная слава, признание, был молодой парень с мечтой, решимостью и дисциплиной, чтобы заслужить все, что за этим последовало», – подчеркнул голливудский актер.
Круз отметил, что, несмотря на колоссальный успех и мировое признание, характер 51-летнего футболиста остался неизменным, и он сохранил свои основные жизненные ценности.
Супруга спортсмена, дизайнер Виктория Бекхэм, с юмором вспомнила, как в детстве мечтала получить подобную награду за роль в фильме «Мир специй». Она высоко оценила целеустремленность мужа и его вклад в популяризацию футбола.
По ее словам, за образом успешного бизнесмена и активиста скрывается невероятно добрый и преданный человек.
Бекхэм назвал Тома Круза величайшей кинозвездой современности и поблагодарил его за многолетнюю дружбу и поддержку. Спортсмен также выразил признательность своим коллегам и признался, что главным источником вдохновения в его карьере стал легендарный баскетболист Майкл Джордан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тейлор Свифт вошла в Зал славы авторов песен. Виктория Бекхэм призналась, что считает самым прекрасным в старении.