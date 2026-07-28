МИД заявил о неотвратимом возмездии за атаки ВСУ на автобусы

Захарова: Причастные к атакам ВСУ на автобусы понесут ответственность

Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила, что все лица, причастные к атакам украинских дронов на пассажирские автобусы в российских регионах, понесут ответственность. Официальный представитель ведомства подчеркнула, что киевские власти целенаправленно бьют по мирным объектам.

«Возмездие неотвратимо», – заявила дипломат в своем комментарии на сайте МИД России.

Она отметила, что утром 28 июля в Шебекино беспилотник ударил по рейсовому автобусу, ранив 19 местных жителей, шестеро из которых получили тяжелые травмы. В то же утро в Горловке Донецкой Народной Республики при атаке БПЛА пострадали пять человек.

По словам Захаровой, операторы дронов прекрасно осознавали, что атакуют гражданские цели, не имеющие отношения к Вооруженным Силам России. Командиры, отдавшие эти преступные приказы, нарушили нормы международного гуманитарного права. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах.

Министерство иностранных дел России решительно осудило действия киевских властей и призвало международное сообщество и независимые СМИ дать публичную оценку происходящему. Замалчивание подобных преступлений будет расцениваться как потакание терроризму, заключили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки на автобус в Белгородской области.

Неделей ранее украинский беспилотник ударил по пассажирскому транспорту в Шебекино с пятью погибшими.

В середине месяца Мария Захарова обвинила украинских военных в сознательной охоте на гражданские рейсы.