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МИД заявил о неотвратимом возмездии за атаки ВСУ на автобусы
Захарова: Причастные к атакам ВСУ на автобусы понесут ответственность
Ответственность за целенаправленные удары беспилотников по пассажирским автобусам в приграничных регионах понесут все причастные украинские командиры и операторы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что все лица, причастные к атакам украинских дронов на пассажирские автобусы в российских регионах, понесут ответственность. Официальный представитель ведомства подчеркнула, что киевские власти целенаправленно бьют по мирным объектам.
«Возмездие неотвратимо», – заявила дипломат в своем комментарии на сайте МИД России.
Она отметила, что утром 28 июля в Шебекино беспилотник ударил по рейсовому автобусу, ранив 19 местных жителей, шестеро из которых получили тяжелые травмы. В то же утро в Горловке Донецкой Народной Республики при атаке БПЛА пострадали пять человек.
По словам Захаровой, операторы дронов прекрасно осознавали, что атакуют гражданские цели, не имеющие отношения к Вооруженным Силам России. Командиры, отдавшие эти преступные приказы, нарушили нормы международного гуманитарного права. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах.
Министерство иностранных дел России решительно осудило действия киевских властей и призвало международное сообщество и независимые СМИ дать публичную оценку происходящему. Замалчивание подобных преступлений будет расцениваться как потакание терроризму, заключили в ведомстве.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки на автобус в Белгородской области.
Неделей ранее украинский беспилотник ударил по пассажирскому транспорту в Шебекино с пятью погибшими.
В середине месяца Мария Захарова обвинила украинских военных в сознательной охоте на гражданские рейсы.