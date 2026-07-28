Зеленского завели в Белый дом для встречи с Трампом через боковой вход

Tекст: Валерия Городецкая

Встреча проходит в западном крыле здания, передает РИА «Новости». «Владимир Зеленский прибыл в Белый дом примерно в 9.40 (16.40 мск). Он вошел через боковой вход в западное крыло Белого дома», – сообщили представители пула журналистов.

Один из фотографов также заметил гостя, когда тот заходил в резиденцию.

Напомним, президент США Дональд Трамп запланировал переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. Представитель американской администрации заявил о желании завершить украинский конфликт.

В прошлом году глава киевского режима приезжал в резиденцию американского лидера в черном костюме.