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Страны Персидского залива начали военные учения в Бахрейне
Арабские страны Персидского залива во вторник начали совместные военные учения «Щит Бахрейна», сообщили Силы обороны Королевства Бахрейн.
Целью тренировок стала отработка совместных действий армий региона, передает РИА «Новости».
«Во вторник, 28 июля, начались этапы совместных учений «Щит Бахрейна» с участием представителей вооруженных сил стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива», – говорится в публикации ведомства в соцсетях.
Командование планирует усилить координацию и повысить боеготовность подразделений для отражения любых угроз. Маневры призваны укрепить сотрудничество между странами залива и обеспечить безопасность в условиях нарастающей нестабильности.
Тренировки проходят на фоне обострения вооруженного противостояния между Ираном и Соединенными Штатами. Тегеран наносит ответные удары по американским базам в Персидском заливе, включая военные объекты на территории Бахрейна.
Агентство Bloomberg писало, что арабские страны Персидского залива все больше разочаровываются действиями США в регионе в связи с обострением конфликта с Ираном.
В пятницу Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили текущую эскалацию в Персидском заливе и поставленную под угрозу перспективу мирного урегулирования конфликта.