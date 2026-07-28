Страны Персидского залива начали военные учения в Бахрейне

Tекст: Валерия Городецкая

Целью тренировок стала отработка совместных действий армий региона, передает РИА «Новости».

«Во вторник, 28 июля, начались этапы совместных учений «Щит Бахрейна» с участием представителей вооруженных сил стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива», – говорится в публикации ведомства в соцсетях.

Командование планирует усилить координацию и повысить боеготовность подразделений для отражения любых угроз. Маневры призваны укрепить сотрудничество между странами залива и обеспечить безопасность в условиях нарастающей нестабильности.

Тренировки проходят на фоне обострения вооруженного противостояния между Ираном и Соединенными Штатами. Тегеран наносит ответные удары по американским базам в Персидском заливе, включая военные объекты на территории Бахрейна.

Агентство Bloomberg писало, что арабские страны Персидского залива все больше разочаровываются действиями США в регионе в связи с обострением конфликта с Ираном.

В пятницу Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили текущую эскалацию в Персидском заливе и поставленную под угрозу перспективу мирного урегулирования конфликта.