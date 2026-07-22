Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Bloomberg: Cоюзники США в Персидском заливе разочарованы Вашингтоном
Арабские страны Персидского залива все больше разочаровываются действиями США в регионе в связи с обострением конфликта с Ираном, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Интенсификация боевых действий угрожает их национальной безопасности и экономике, что вызывает серьезное недовольство среди партнеров Америки в регионе, передает Bloomberg.
Раздражение арабских государств подчеркивается их различными взглядами на то, что Штатам следует делать дальше. Некоторые официальные лица считают, что Белый дом должен пойти на эскалацию военных операций, разместив сухопутные войска в некоторых районах Ирана. Рассматривается даже вариант захвата важнейшего центра экспорта нефти на острове Харк.
По мнению этих чиновников, иранские лидеры не отступят и не откажутся от контроля над Ормузским проливом без более агрессивных действий со стороны Америки. Альтернативой может стать затяжной конфликт, способный отпугнуть иностранных инвесторов и туристов от региона.
В то же время некоторые страны, включая Катар, выступают против расширения военных операций и призывают к немедленной деэскалации.
Ситуация заметно изменилась по сравнению с периодом подготовки к промежуточному соглашению в середине июня. Тогда арабские государства залива были едины в призывах к Трампу использовать дипломатию. Однако эта солидарность разрушилась по мере обострения боевых действий в последние две недели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.
Позже Белый дом объявил об отказе от режима прекращения огня.