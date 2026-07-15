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    15 июля 2026, 12:42 • Справки

    Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

    Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

    Какого числа Яблочный Спас в 2026 году

    В 2026 году Яблочный Спас отмечают 19 августа, в среду. Дата праздника фиксированная и не меняется из года в год.

    В православном календаре 19 августа – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Народное название «Яблочный Спас» связано с обычаем приносить в храм плоды нового урожая, прежде всего яблоки.

    Какой церковный праздник отмечают 19 августа

    19 августа православная церковь празднует Преображение Господне. Это один из важнейших праздников года, входящий в число двунадесятых.

    Согласно Евангелию, Иисус Христос взошел на гору вместе с тремя учениками – Петром, Иаковом и Иоанном. Там Он преобразился перед ними: Его лицо просияло, а одежды стали белыми и сияющими. Это событие показало ученикам божественную славу Христа и стало одним из ключевых эпизодов евангельской истории.

    В народном календаре Преображение совпало с периодом созревания яблок и других плодов. Поэтому церковный праздник постепенно получил народное название – Яблочный Спас.

    Почему праздник называется Яблочный Спас

    Слово «Спас» связано со Спасителем – Иисусом Христом. В августе в народной традиции отмечают три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый.

    Яблочным праздник стали называть из-за обычая освящать яблоки нового урожая. В Византии в этот день благословляли виноград, но на Руси виноград был менее распространен, поэтому его заменили яблоками. Так яблоки стали главным символом праздника.

    Что освящают в церкви на Яблочный Спас

    На Яблочный Спас верующие приносят в храм плоды нового урожая. Чаще всего освящают:

    • яблоки;

    • груши;

    • виноград;

    • сливы;

    • мед;

    • ягоды;

    • другие сезонные фрукты.

    Главное место в народной традиции занимают яблоки. После освящения их едят дома, угощают близких, соседей и нуждающихся. Считалось, что первый освященный плод нужно съесть с благодарностью и добрыми мыслями.

    Что можно делать на Яблочный Спас

    На Яблочный Спас принято идти в храм, молиться, освящать яблоки и благодарить Бога за урожай. В этот день многие семьи готовят блюда с яблоками: пироги, шарлотку, печеные яблоки, компоты, варенье и постную выпечку.

    Также хорошей традицией считается угощать освященными плодами родных, соседей, друзей и тех, кто нуждается в помощи. В народе верили: чем щедрее человек делится урожаем, тем благополучнее будет год.

    Что можно сделать 19 августа:

    • посетить богослужение;

    • освятить яблоки и другие плоды;

    • помолиться о здоровье и благополучии семьи;

    • приготовить постные блюда с яблоками;

    • поделиться плодами с близкими и нуждающимися;

    • провести день спокойно, без ссор;

    • поблагодарить за урожай.

    Что нельзя делать на Яблочный Спас

    Церковь не связывает Яблочный Спас с бытовыми запретами и суевериями, однако в народной традиции у праздника были свои правила. Считалось, что в этот день нельзя ссориться, злиться, желать другим плохого и отказывать в помощи.

    Поскольку праздник приходится на Успенский пост, верующим следует соблюдать постные ограничения. На столе обычно не должно быть мясных блюд, молочных продуктов и яиц. При этом на Преображение допускается послабление – в частности, разрешается рыба.

    Что не принято делать на Яблочный Спас:

    • ругаться и выяснять отношения;

    • завидовать и желать другим зла;

    • отказывать в милостыне и помощи;

    • устраивать шумные застолья с нарушением поста;

    • злоупотреблять алкоголем;

    • относиться к освященным плодам как к простой формальности.

    Тяжелая работа в этот день в народе тоже считалась нежелательной. При этом церковь не запрещает необходимые дела, особенно если они связаны с заботой о семье, хозяйстве или помощи другим людям.

    Почему до Яблочного Спаса не ели яблоки

    Один из самых известных народных обычаев связан с запретом есть яблоки до 19 августа. В церковной традиции это объяснялось тем, что плоды нового урожая сначала приносили в храм для благословения, а уже потом употребляли в пищу.

    В народе вокруг этого обычая возникло много поверий. Особенно строго его соблюдали женщины, потерявшие детей. Считалось, что если мать не ест яблоки до Спаса, то ее ребенок в ином мире получает «райские плоды». Сегодня такие представления воспринимаются именно как часть народной культуры, а не как церковное правило.

    Народные традиции Яблочного Спаса

    Яблочный Спас считался границей между летом и осенью. В народе говорили: «Пришел Спас – держи рукавицы про запас». После 19 августа ночи становились холоднее, а утренние туманы и прохлада напоминали о приближении осени.

    Главная традиция праздника – освящение яблок. После службы освященные плоды приносили домой, ели всей семьей, добавляли в выпечку и обязательно раздавали часть урожая другим людям.

    На Яблочный Спас хозяйки пекли пироги, варили варенье, сушили яблоки, готовили компоты и начинали активнее делать заготовки на зиму. В деревнях устраивали ярмарки, угощали друг друга плодами нового урожая, пели песни и провожали лето.

    Приметы на Яблочный Спас 19 августа

    С Яблочным Спасом связано много погодных и бытовых примет. Наши предки внимательно наблюдали за природой, потому что праздник приходился на важный период перехода от лета к осени.

    Погодные приметы:

    • если на Яблочный Спас ясно и сухо – осень будет теплой;

    • дождь 19 августа предвещал сырую осень;

    • холодная ночь после Спаса считалась знаком скорого похолодания;

    • северный ветер сулил ранние заморозки;

    • много росы утром – к перемене погоды.

    Приметы об урожае:

    • если яблок много – год будет сытным;

    • сладкое первое яблоко обещало радостные новости;

    • кислое яблоко считалось предупреждением о хлопотах;

    • богатый урожай яблок связывали с благополучием в доме.

    Приметы для девушек:

    • в народе считалось, что желание, загаданное при первом укусе освященного яблока, может исполниться;

    • если девушка думала о любимом человеке, пробуя яблоко, это воспринимали как знак скорых перемен в личной жизни;

    • подаренное яблоко могло считаться символом симпатии.

    Такие приметы относятся к народным поверьям. Они не являются церковным учением, но остаются частью культурной памяти праздника.

    Что приготовить на Яблочный Спас

    На Яблочный Спас традиционно готовят блюда из яблок. Поскольку праздник приходится на Успенский пост, рецепты чаще делают постными.

    Популярные блюда на Яблочный Спас:

    • постная шарлотка;

    • яблочный пирог;

    • печеные яблоки с медом и орехами;

    • яблочное варенье;

    • компот из свежих яблок;

    • яблочное повидло;

    • сушеные яблоки;

    • постные блины с яблочной начинкой.

    Также на стол можно поставить мед, орехи, ягоды, груши, виноград и другие сезонные плоды. Главное – не превращать праздник только в застолье: в церковной традиции этот день прежде всего связан с Преображением Господним.

    Как провести Яблочный Спас в 2026 году

    В 2026 году Яблочный Спас приходится на среду. Если есть возможность, день стоит начать с посещения храма и молитвы. После богослужения можно освятить яблоки и другие плоды, а затем разделить их с семьей и близкими.

    Тем, кто работает в этот день, достаточно провести праздник спокойно: не ссориться, не раздражаться, сделать доброе дело, помочь родным или поделиться урожаем. Вечером можно приготовить яблочное блюдо и собрать семью за столом.

    Что сделать 19 августа:

    • сходить в храм или помолиться дома;

    • освятить яблоки;

    • угостить близких и нуждающихся;

    • приготовить блюдо из яблок;

    • соблюдать постные ограничения;

    • провести день без ссор и лишней суеты.

    • Вопросы и ответы про Яблочный Спас

    Когда Яблочный Спас в 2026 году?

    Яблочный Спас в 2026 году отмечают 19 августа, в среду. Дата праздника каждый год одна и та же.

    Какой церковный праздник 19 августа 2026 года?

    19 августа 2026 года православные христиане отмечают Преображение Господне. В народной традиции этот праздник называют Яблочным Спасом.

    Что можно делать на Яблочный Спас?

    В этот день можно посетить храм, освятить яблоки и другие плоды, помолиться, приготовить постные блюда с яблоками и поделиться урожаем с близкими или нуждающимися.

    Что нельзя делать на Яблочный Спас?

    Не принято ссориться, злиться, отказывать в помощи, устраивать шумные застолья и нарушать Успенский пост. Тяжелую работу по возможности откладывали, но необходимые дела церковь не запрещает.

    Почему на Яблочный Спас освящают яблоки?

    Обычай связан с благодарностью за новый урожай. В Византии освящали виноград, а на Руси его заменили яблоками, которые были более распространены.

    Можно ли есть яблоки до Яблочного Спаса?

    Церковного запрета для всех верующих в современном смысле нет, но в народной традиции яблоки нового урожая старались не есть до освящения 19 августа. Особенно строго этот обычай соблюдали в старину.

    Можно ли работать 19 августа?

    Церковь не запрещает необходимый труд. Однако в народной традиции этот день старались посвятить молитве, семье, добрым делам и благодарности за урожай.

    Что приготовить на Яблочный Спас?

    На Яблочный Спас готовят постные блюда с яблоками: пироги, шарлотку, печеные яблоки, варенье, компоты, повидло и яблочную выпечку.

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