  • Новость часаАмериканист оценил перспективы «санкций Грэма» против России
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    Чем сложен штурм последней преграды перед Краматорском
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем жить в малых городах

    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Нетаньяху пытается создать в Иране «управляемый хаос»

    Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.

    2 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американская элита поколениями поет ястребиные песни

    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

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    15 июля 2026, 13:39 • Новости дня

    Кремль спросили о заявлениях США по новым санкциям против России

    Песков: Кремль фиксирует и анализирует заявления США о новых санкциях

    Tекст: Вера Басилая

    Российские власти внимательно отслеживают риторику американского руководства относительно возможных экономических ограничений и готовятся реагировать по ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Москва тщательно фиксирует все высказывания Вашингтона касательно очередных рестрикций в отношении России, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это касается сообщений как на рабочем уровне, так и от главы государства.

    «Что касается санкционной проблематики, мы внимательно слушаем, фиксируем и анализируем заявления, которые идут и на рабочем уровне, и на уровне президента США относительно этих санкций. Будем смотреть в зависимости от развития событий», – подчеркнул представитель Кремля.

    Сенат США намерен в память о Линдси Грэме (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) ужесточить санкции против России. При этом президент США допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности России ответить на очередные западные ограничения.

    15 июля 2026, 06:33 • Новости дня
    В США подготовили жесткие санкции против четырех российских банков
    В США подготовили жесткие санкции против четырех российских банков
    @ Yin Bogu/Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские законодатели подготовили законопроект, ориентированный на жесткие ограничения для Центробанка, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, включая полную блокировку активов и запрет на операции.

    Новый американский законопроект предусматривает введение масштабных ограничений в отношении ведущих кредитных организаций России. Документ обязывает президента США применить как минимум две меры против Банка России, а также утвердить полный пакет санкций для Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, передает РИА «Новости».

    Инициатива запрещает физическим и юридическим лицам США проводить любые финансовые операции с указанными кредитными организациями. Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, включая открытие и использование корреспондентских счетов.

    Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий.

    При этом Министерство финансов США получит право делать исключения. Ведомство сможет освобождать от ограничений иностранные банки, проводящие крупные транзакции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США намерен в память о Линдси Грэме (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) ужесточить санкции против России. При этом президент США допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России.

    Главный исполнительный директор Американской торговой палаты заявил, что бизнес США потерял из-за санкций против России с 2022 года 200 млрд долларов.

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    15 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    Стало известно, кому грозят «санкции Грэма» против России

    WSJ: Санкции покойного Грэма против России грозят Индии и Китаю

    Стало известно, кому грозят «санкции Грэма» против России
    @ ALLISON DINNER/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о тарифах в отношении России, может ударить по крупнейшим покупателей российской нефти и газа, в первую очередь по Китаю и Индии.

    Новый законопроект, который отстаивал покойный сенатор Линдси Грэм, предоставит президенту США Дональду Трампу полномочия по введению тарифов для ключевых импортеров российских энергоносителей, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    «Грэм через законопроект предоставит президенту Трампу новые полномочия по введению тарифов для крупнейших импортеров российских энергоносителей. Эта мера, которая, как ожидалось, будет представлена Конгрессу на этой неделе, будет нацелена на пятерку крупнейших покупателей российской нефти и газа, в первую очередь на Китай и Индию», – сказано в статье.

    Согласно проекту закона Трамп может ввести пошлины в размере до 100% на отдельные страны и частных лиц, содействующих продажам российских  энергоносителей, заявил сенатор Ричард Блюменталь, который разработал законопроект вместе с Грэмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США намерен в память о Грэме ужесточить санкции против России. Трамп ранее сообщал об обсуждении законопроекта покойного сенатора Грэма об антироссийских санкциях.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    15 июля 2026, 10:31 • Новости дня
    Трамп выдвинул условие для поддержки санкций Грэма против России

    NYT: Смерть Грэма поставила под угрозу новые санкции против России

    Трамп выдвинул условие для поддержки санкций Грэма против России
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Дальнейшая судьба масштабного законопроекта о санкциях против покупателей российских энергоносителей оказалась в подвешенном состоянии из-за внезапной кончины его главного автора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) .

    Смерть американского сенатора Линдси Грэма поставила под вопрос судьбу законопроекта о санкциях против России, сообщает The New York Times.

    За несколько часов до кончины политик был уверен, что достиг прорыва и убедил президента Дональда Трампа поддержать инициативу.

    «Это в честь Линдси. Это было его делом, он хотел этого больше, чем чего-либо другого. Вы знаете, как он к этому относился», – заявил Трамп во вторник в Овальном кабинете. По словам президента, есть хорошие шансы на принятие документа, при этом законодатели хотят добавить в него Иран и «Хезболлу».

    Коллеги Грэма из обеих партий намерены продвигать законопроект в его память, однако неясно, придаст ли утрата импульс документу или лишит его поддержки. Ранее инициатива, направленная против покупателей российских нефти и газа, неоднократно стопорилась из-за позиции Белого дома.

    Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что Трамп готов поддержать санкции только при условии получения единоличного права на их приостановку. При этом для американского лидера данный вопрос не является приоритетным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм скоропостижно скончался от остановки сердца на 72-м году жизни.

    Члены Сената США объединились вокруг обновленного пакета антироссийских санкций ради памяти покойного политика.

    Президент США допустил скорое принятие данного документа.

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    15 июля 2026, 12:34 • Новости дня
    Американист оценил перспективы «санкций Грэма» против России

    Американист Дудаков: Эффект «санкций Грэма» против России будет смазанным

    Американист оценил перспективы «санкций Грэма» против России
    @ Igor Kralj/PIXSELL/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Весной–летом 2025 года, на пике торговых войн, у законопроекта покойного Линдси Грэма* о санкциях против России могли быть реальные последствия. Сейчас же многие страны научились обходить американские ограничения. Поэтому даже если «ястребы» продвинут билль, это вряд ли поможет внешней политике США, а также попыткам Вашингтона давить на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Законопроект имени Линдси Грэма (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) почти полтора года обсуждается в США. Покойный сенатор пытался его всячески продвинуть, но ему так и не удалось утвердить инициативу на уровне Конгресса», – напомнил американист Малек Дудаков. По его мнению, во-первых, причина в том, что реализация законопроекта изначально выглядела чем-то из области фэнтези.

    «Проект радикален. В изначальной версии предусматривалось введение тарифов в размере 500% в отношении покупателей российских энергоресурсов. Мера затронула бы Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии. Можно представить, что было бы с американской экономикой в этом случае – ничем хорошим для Америки это не закончилось бы», – пояснил собеседник.

    Во-вторых, инициатива не дает никакого дополнительного инструментария исполнительной власти, продолжил политолог. «Дональд Трамп может вводить любые рестрикции и экспортные ограничения без одобрения со стороны Конгресса», – уточнил Дудаков. По его оценкам, законопроект по «санкциям Грэма» изначально рассматривался как рычаг давления на Россию и те страны, которые находятся в тесной кооперации с Москвой.

    «Целью была попытка запугать государства полномасштабными вторичными тарифами и другими мерами, сделав таким образом их более сговорчивыми. Другое дело, что, скажем, Китай и Индия отлично понимают: Вашингтон блефует. Поэтому эффект введения ограничений в итоге окажется смазанным», – считает собеседник.

    Он допускает, что весной–летом 2025 года, на пике торговых войн, у законопроекта могли быть реальные последствия. «Сейчас же многие страны научились обходить американские санкции, – добавил американист. – Таким образом, «ястребы» могут продвинуть билль, но вряд ли это серьезно поможет внешней политике США и попыткам давить на Россию и на наших ближайших контрагентов».

    Ранее сообщалось, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ. По информации агентства, инициатива предполагает запрет для физических и юридических лиц США на любые операции с этими банками.

    Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, в том числе открывать и использовать корреспондентские счета в Штатах. Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий. При этом министерство финансов США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам Америки.

    Законопроект предусматривает санкции против российского руководства, военного командования и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% для крупнейших покупателей российских нефти (Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан) и природного газа (Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия).

    Впрочем, как выяснило агентство Reuters, предусмотрено исключение для стран, импортирующих менее 15% экспорта природного газа из России и предпринимающих значительные шаги по сокращению таких закупок, что может освободить от действия закона Японию, Францию, Венгрию и Бельгию. Таким образом, основное давление будет направлено на Китай и Индию.

    Инициатива предполагает возможность отмены действия санкций президентом США Дональдом Трампом в случае, если он сочтет, что это отвечает национальным интересам. Как отмечает The Wall Street Journal, если законопроект примут, это станет первым случаем, когда Конгресс разрешит использовать пошлины в качестве геополитического оружия. Издание указывает, что прежде они использовались в качестве инструмента борьбы с недобросовестной торговой практикой.

    На этом фоне примечательно, что бизнес США за четыре года потерял 200 млрд долларов из-за санкций против Москвы. Такую оценку в разговоре с РИА «Новости» высказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Он признал, что западный бизнес не желал уходить с российского рынка, который был и остается для него привлекательным, стабильным и быстрорастущим.

    Напомним, законопроект представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Авторами выступили покойный Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов), а также демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шахин и республиканец от Миссисипи Роджер Уикер.

    Сенаторы более года дорабатывали документ. По информации источника The New York Times, Трамп может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Глава Белого дома считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров.

    Накануне американский лидер назвал высокими шансы на принятие дорабатываемого в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. «Грэм очень хотел, чтобы этот законопроект был принят. Возможно, в него также будут включены санкции против Ирана и «Хезболлы», – сказал Трамп.

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    15 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Роскосмос и НАСА договорились продлить работу МКС

    Роскосмос и НАСА договорились продлить работу МКС до 2030 года

    Tекст: Катерина Туманова

    В день успешного старта с Байконура ракеты с кораблем «Союз МС-29» глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и директор НАСА Джаред Айзекман договорились продлить работу Международной космической станции (МКС).

    «Договорились о трех основных вещах. Первое – продление совместной работы МКС до 2030 года», – приводит слова Баканова на пресс-конференции «РИА «Новости».

    Вторым пунктом он назвал договоренность о том, что и Россия, и США, создают свои национальные орбитальные станции.

    «Договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы иметь возможность в дальнейшем иметь возможность какой-то дополнительной координации после того, как завершится работа МКС», – добавил глава «Роскосмоса».

    Айзекман, в свою очередь, подтвердил готовность США продолжать взаимодействие с Россией в космической сфере. «Мы будем продолжать это делать в дальнейшем настолько, насколько это возможно», – сказал он.

    В ночь на среду стало известно, что экипаж «Союз МС-29» успешно перешел на МКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала во вторник с космодрома Байконур. Спустя несколько часов «Союз МС-29» успешно  пристыковался к МКС. Космонавт Кикина показала трогательный рисунок перед отправкой на МКС.

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    14 июля 2026, 20:35 • Новости дня
    Трамп заявил о вероятном принятии проекта антироссийских санкций Грэма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп допустил скорое принятие законопроекта о новых санкциях против России.

    Документ активно продвигал недавно скончавшийся сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Это в честь Линдси. Это его. Он хотел этого больше всего, и есть хорошая вероятность того, что это будет сделано», – сказал Трамп в беседе с журналистами во вторник.

    Ранее американские сенаторы объединились вокруг обновленного пакета антироссийских санкций ради памяти Линдси Грэма. Вашингтон готовится утвердить введение жестких вторичных пошлин для иностранных импортеров российских энергоносителей.

    Сам американский политик скончался после болезни на 72-м году жизни.

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    14 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    Мантуров анонсировал обсуждение судьбы МКС с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона намерена включить вопрос дальнейшей работы Международной космической станции (МКС) в повестку диалога с американскими коллегами, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Он отметил важность согласования общих позиций, передает ТАСС. «Я думаю, что на повестке нашего разговора, конечно же, будет в том числе вопрос МКС, дальнейшего ее существования и до какого года, как мы это планируем», – заявил политик. Он добавил, что стороны хотят сверить часы и затронуть другие сопутствующие темы.

    Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал переговоры с руководителем НАСА Джаредом Айзекманом о судьбе МКС. Российские специалисты изучают возможность сохранения работы станции после 2028 года.

    Американская сторона планирует рассмотреть перспективы дальнейшего партнерства на весь оставшийся срок эксплуатации орбитального комплекса.

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    14 июля 2026, 14:08 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках ЕС подорвать договоренности по Украине

    Лавров обвинил ЕС в подрыве договоренностей России и США по Украине

    Лавров заявил о попытках ЕС подорвать договоренности по Украине
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны ведут политические игры, стремясь нарушить согласованные позиции Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского кризиса, заявили в МИД.

    Евросоюз хочет сорвать договоренности между Россией и США по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

    «Мы поделились с нашими коллегами оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами», – цитирует ТАСС главу российской дипломатии.

    Западные государства также пытаются испортить отношения России со странами Сахаро-Сахельского региона, используя для этого украинских боевиков, добавил Лавров. Глава внешнеполитического ведомства выразил обеспокоенность ростом террористических угроз в Африке.

    По словам министра, исламистские группировки, связанные с ИГИЛ (признана террористической и запрещена в РФ) и «Боко харам», расширяют влияние при поддержке бывших метрополий. Эти страны используют в своих провокациях как террористов, так и боевиков с Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в стремлении сохранить режим Владимира Зеленского.

    Кроме того, помощник президента Николай Патрушев предупредил о планах государств ЕС сорвать российско-американские договоренности по украинскому вопросу. Ранее российское внешнеполитическое ведомство заявило о поддержке Киевом террористических группировок в африканском регионе Сахеля.

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    15 июля 2026, 04:45 • Новости дня
    Трамп допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России

    Трамп: Иран и «Хезболлу» могут добавить в антироссийские санкции

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп пообещал внимательно изучить обновленный Конгрессом законопроект об ужесточении санкций против России и отметил, что законодатели могут туда добавить Иран и «Хезболлу», о чем он сообщил на встрече в Белом доме с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди.

    «Они бы хотели добавить туда Иран, и они бы хотели добавить туда «Хезболлу». Это то, что я слышал», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Глава Белого дома добавил, что конгрессмены рассматривают возможность расширения действия документа, сам же он никакого решения пока не принял.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о вероятном принятии проекта антироссийских санкций группы конгрессменов. WSJ узнала, чем и кому грозят санкции покойного Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) против России.

    Главный исполнительный директор Американской торговой палаты заявил, что бизнес США потерял из-за санкций с 2022 года 200 млрд долларов.


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    15 июля 2026, 02:55 • Новости дня
    Бизнес США потерял из-за санкций с 2022 года 200 млрд долларов

    AmCham: Бизнес США потерял 200 млрд долларов из-за санкций

    Tекст: Катерина Туманова

    За последние четыре года американские компании понесли колоссальные убытки из-за санкций против России – по подсчетам главного исполнительного директора Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберта Эйджи, – не менее 200 млрд долларов.

    «Из-за антироссийских санкций американский бизнес реально очень страдает, лишь за четыре минувших года он потерял около 200 миллиардов долларов», – сказал глава AmCham РИА «Новости».

    Он отметил, что с началом СВО среди западных предпринимателей возникла растерянность, и некоторые решения об уходе принимались на эмоциях. При этом в Американской торговой палате призывали сохранять трезвость и не спешить с выводами.

    Эйджи подчеркнул, что никто из работавших в России не хотел покидать российский рынок, так как он остается большим, стабильным и привлекательным. Кроме того, Россия открывает перспективы для связей со странами Центральной и Средней Азии.

    «Вот почему для американских компаний всегда было так важно локализовывать в России производства, строить в вашей стране заводы, и фабрики. У одной из наших компаний, например, в РФ сегодня 12 собственных предприятий, разбросанных по разным регионам», – пояснил он.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценивал потери американского бизнеса в 300 млрд долларов, отмечая, что многие компании из США сейчас регистрируют свои торговые марки для возможного возвращения.

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    15 июля 2026, 07:57 • Новости дня
    США нарастили импорт российского чая до пятилетнего максимума

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США в мае увеличили импорт чая из России до максимальной суммы с 2021 года – 154 тыс. долларов, следует из данных американской статслужбы.

    Вашингтон в мае увеличил импорт чая из России до максимальной суммы с 2021 года – 154 тыс. долларов, передает РИА «Новости». Американская статистическая служба подтверждает значительный рост закупок по сравнению с предыдущим месяцем.

    В апреле сумма импорта составляла всего 7,3 тыс. долларов. Таким образом, за один месяц объем поставок подскочил в 22 раза. Согласно расчетам агентства, закупки российского чая достигли максимума с апреля 2021 года, когда импорт составил 180,4 тыс. долларов.

    Больше всего чая в мае Штаты покупали у Японии на сумму 23 млн долларов. Также крупными поставщиками стали Индия с показателем 4,9 млн долларов и Аргентина с 4,4 млн долларов. Доля России от всех поставок чая в США составила менее 1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала года Соединенные Штаты вдвое нарастили закупки российских книг.

    В марте американские предприятия в 52 раза увеличили объемы приобретения отечественных титановых изделий.

    В этом же месяце стоимость поставок удобрений из России в США достигла рекордных 243,9 миллиона долларов.

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    15 июля 2026, 07:35 • Новости дня
    Объем российских вложений в гособлигации США вырос до 29 млн долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Портфель принадлежащих российской стороне государственных ценных бумаг Соединенных Штатов увеличился в мае на 3 млн долларов, свидетельствуют данные минфина США.

    Общий объем инвестиций российской экономики в американский госдолг достиг 29 млн долларов, передают РИА «Новости».

    Основная часть этих средств, составляющая 26 млн долларов, размещена в долгосрочных бумагах. На краткосрочные активы приходится лишь 3 млн долларов.

    Тройка крупнейших держателей американского долга осталась без изменений. Лидирующую позицию сохранила Япония, хотя ее вложения за месяц сократились до 1,14 трлн долларов.

    Второе место уверенно занимает Британия, нарастившая свой портфель до 948,6 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров Китай, увеличивший объем удерживаемых на балансе облигаций до 659,3 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле объем российских вложений в американские гособлигации вырос до 26 млн долларов. По итогам марта размер этих инвестиций снизился до 25 млн долларов.

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    15 июля 2026, 12:03 • Новости дня
    Дмитриев оценил убытки бизнеса США от антироссийских санкций

    Глава РФПИ Дмитриев заявил о расплате американских компаний из-за санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Американские предприятия и их сотрудники несут серьезные финансовые потери из-за ошибочной санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, американские компании расплачиваются за неверные решения руководства страны о введении ограничений против России, передает РИА «Новости».

    «Глава Американской торговой палаты в России оценивает убытки американских компаний от антироссийских санкций Байдена в 200 млрд долларов. Эта оценка по-прежнему ниже нашей прежней оценки убытков в 300 млрд долларов. Американские компании и сотрудники расплачиваются за ошибочные решения о введении санкций», – отметил Дмитриев.

    Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи оценил убытки бизнеса США от санкций в 200 млрд долларов.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в прошлом году назвал сумму ущерба американской экономике в 300 млрд долларов

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    15 июля 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков связал невнимание США к Украине с «деградацией» в Персидском заливе

    Песков связал невнимание США к Украине с деградацией в Персидском заливе

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в зоне Персидского залива перешла в фазу деградации, что заставило Вашингтон переключить фокус внимания с киевского направления, США сейчас не до Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил влияние ближневосточного кризиса на внешнеполитические приоритеты Вашингтона, передает РИА «Новости».

    По его словам, американское руководство сейчас вынуждено заниматься проблемами в совершенно другом регионе.

    «Мы видим, что сейчас американцы заняты другими делами. К нашему общему сожалению, ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности и, напротив, опять перешла в фазу деградации, что не может не вызывать такой глобальной озабоченности. Поэтому, конечно, сейчас американцам не до украинского урегулирования», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил значительное осложнение ситуации вокруг Ирана.

    В мае глава МИД Сергей Лавров заявил о потере интереса Соединенных Штатов к украинскому кризису.

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    15 июля 2026, 13:48 • Новости дня
    Песков заявил о готовности США продолжить посредничество по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон демонстрирует намерение возобновить дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине после того, как решит свои внутренние проблемы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Вместе с тем, судя по продолжающимся нашим каналам общения, о которых, собственно, всем хорошо известно, мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы, после того, как у них станет посвободнее с проблемами, продолжить оказывать посреднические усилия в плане украинского урегулирования», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Дмитрий Песков сообщил о временной паузе в посредничестве США по Украине.

    Позже представитель Кремля назвал политико-дипломатический путь основным вариантом выхода из конфликта.

    При этом Москва рассчитывает на продолжение посреднической роли Вашингтона в урегулировании ситуации.

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