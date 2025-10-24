80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Песков заявил о готовности России ответить на новые санкции
Российская сторона намерена реагировать на очередные западные санкции, ориентируясь исключительно на приоритеты и национальные интересы страны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Россия рассмотрит возможность ответа на новые западные ограничения, передает ТАСС.
Песков отметил, что все ранее объявленные санкции тщательно анализируются российской стороной.
Он подчеркнул: «В настоящий момент анализируются те санкции, которые определены, которые обнародованы. И разумеется, мы будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам. Это главное в наших действиях».
Он также добавил, что Москва планирует действовать исключительно во благо собственных интересов, а не в противовес кому-либо: «Мы действуем в первую очередь не против кого-то, мы действуем во благо себе. Вот этим мы и будем заниматься».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз включил новых фигурантов в свежий пакет ограничительных мер против России.
Евросоюз также запретил предоставление туристических услуг в России в рамках 19-го пакета санкций.
Каллас уточнила, что в новые санкции внесены дополнительные рестрикции по операциям с криптовалютами.