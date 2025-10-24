Песков заявил о готовности России ответить на новые санкции

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия рассмотрит возможность ответа на новые западные ограничения, передает ТАСС.

Песков отметил, что все ранее объявленные санкции тщательно анализируются российской стороной.

Он подчеркнул: «В настоящий момент анализируются те санкции, которые определены, которые обнародованы. И разумеется, мы будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам. Это главное в наших действиях».

Он также добавил, что Москва планирует действовать исключительно во благо собственных интересов, а не в противовес кому-либо: «Мы действуем в первую очередь не против кого-то, мы действуем во благо себе. Вот этим мы и будем заниматься».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз включил новых фигурантов в свежий пакет ограничительных мер против России.

Евросоюз также запретил предоставление туристических услуг в России в рамках 19-го пакета санкций.

Каллас уточнила, что в новые санкции внесены дополнительные рестрикции по операциям с криптовалютами.