Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.39 комментариев
Ракетный удар уничтожил технику ВСУ на заводе Ахметова в Запорожье
Рогов: Ракетный удар по заводу Запорожсталь уничтожил западную военную технику
В результате ракетного удара по заводу «Запорожсталь» в Запорожье, принадлежащему украинскому олигарху Ринату Ахметову, была уничтожена западная военная техника, включая танки и артиллерийские установки, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По словам Рогова, украинская сторона потеряла значительное количество военной техники и боеприпасов, которые находились в копровом цеху завода, передает РИА «Новости».
Рогов уточнил, что удар был нанесен по западной военной технике. Среди уничтоженной техники оказались танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня. По его словам, после удара произошла множественная детонация боеприпасов, хранившихся на территории завода.
Также Рогов сообщил, что в момент удара происходила выгрузка большого количества военной техники из эшелона.
Ранее ВС России нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для РСЗО и беспилотников, а также дислоцировалось значительное количество военных ВСУ.