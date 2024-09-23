Делать из научной теории философию жизни – явная ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая. Противопоставлять «естественные процессы», такие как эволюция, и Божье творение неверно и философски, и богословски.14 комментариев
Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
Подполье сообщило об ударе по заводу деталей для ракет в Запорожской области
ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников, а также дислоцировалось значительное количество украинских военнослужащих, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Как указал Лебедев, в результате атаки на завод прогремело два мощных взрыва, которые вызвали детонацию складов с готовой продукцией. По его словам, на территории предприятия находилось более 400 украинских военных, передает РИА «Новости».
«После взрыва в сторону завода направилось несколько бригад скорой помощи, взрывы были с сильной и продолжительной детонацией, что позволяет предположить, что прилет как минимум один был в склад готовой продукции», – уточнил Лебедев.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что украинские войска отступили в районе трех сел на Ореховском направлении Запорожской области, что позволило российским войскам улучшить позиции и расширить серую зону на переднем крае.