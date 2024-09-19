ВСУ отступили в Запорожской области под давлением ВС России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ были вынуждены отступить на Ореховском направлении в Запорожской области в районе сел Малая Токмачка, Марфополь и Новая Даниловка, передает РИА Новости.

По словам Рогова, российские войска на этом участке фронта смогли улучшить свои позиции и расширить серую зону.

Ранее российские войска перехватили инициативу на Запорожском направлении, что позволило им контролировать ситуацию и успешно сорвать ротацию ВСУ. На этом фоне ВСУ пытались улучшить свои позиции, однако российские силы сохраняли боеспособность и смогли отразить атаки.