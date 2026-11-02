Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.0 комментариев
Глава Верховного суда Польши заявил о незаконном вводе полиции в КС
Глава ВС Польши: В Конституционный суд незаконно ввели свыше тысячи полицейских
Свыше тысячи полицейских были незаконно введены на территорию Конституционного суда (КС) Польши во время недавних протестов, заявил председатель Верховного суда Збигнев Капиньский.
«Там свыше тысячи полицейских заняли территорию КС. Это совершенно неправомерно, полиции там вообще не должно было быть», – заявил Капиньский в интервью радиостанции Radio Zet, передает ТАСС.
Он опроверг информацию, что полиция была введена для защиты судей от протестующих, отметив, что в тот момент судей в здании не было.
По словам Капиньского, предпринятые действия имеют признаки государственного переворота, а в КС «ввели узурпаторов».
Протесты у здания КС в Варшаве начались после решения премьер-министра Дональда Туска назначить судьей бывшего члена своего кабмина Мачея Берека. В ночь на 31 октября протестующие пытались прорваться через ограждение, полиция задержала четырех человек.
Капиньский созвал срочное совещание судей Верховного суда на 3 ноября для обсуждения угроз конституционному строю республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье профсоюз полиции Польши потребовал разъяснить статус сотрудников на фоне конституционного кризиса в стране.
В субботу премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил партию «Право и справедливость» и президентов страны в кризисе вокруг Конституционного суда.
В тот же день полиция Варшавы задержала четырех участников акции протеста возле здания Конституционного суда.