  • Новость часаЭксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину
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    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Путин изменил мировой расклад

    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

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    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

    4 комментария
    2 ноября 2026, 10:59 • Новости дня

    Участник СВО потерял руку из-за спасения сослуживца при обстреле HIMARS

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский военнослужащий Давид Селезнев закрыл собой товарища при обстреле штаба американскими ракетами HIMARS, в результате чего лишился руки и получил травму головы.

    «Меня ранило осколками, а сверху завалило обломками двухэтажного здания. Нас с другим бойцом нашли под завалами и начали откапывать. Мы лежали в 50 сантиметрах друг от друга. <…> У меня была амнезия, и поэтому первые дни, месяцы я еще не мог понимать, где и что со мной. Даже я думал, что рука у меня на месте и все хорошо с ней», – приводит слова Селезнева ТАСС.

    Как выяснилось со слов командира, Селезнев получил осколочные ранения спины и ног. Сослуживец, которого он прикрыл, не пострадал.

    Проезжавшие мимо медики вовремя оказали помощь и доставили раненых в госпиталь. После реабилитации и восстановления памяти Селезнев работает учителем основ безопасности и защиты Родины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Владимир Путин ознакомился с экспозицией «Герои спецоперации: подвиг единства» в Манеже.

    В прошлом году глава государства провел встречу с матерями и вдовами героев спецоперации.

    В марте 2025 года оператор и водитель съемочной группы телеканала «Звезда» погибли от удара HIMARS в зоне спецоперации на Украине.

    1 ноября 2026, 22:51 • Новости дня
    Минобороны пообещало противнику жаркую ночь
    Минобороны пообещало противнику жаркую ночь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России не жалеют противника, ночь будет жаркой, заявило Минобороны России.

    «Снаряды не жалеем, противника тоже. Ночь будет жаркой, работаем», – заявило ведомство в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также местам сборки и хранения беспилотников ВСУ.

    За сутки украинские вооруженные формирования потеряли порядка 1175 человек.

    В пятницу Минобороны сообщило об уничтожении более 275 тыс. украинских беспилотников с начала конфликта.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    2 ноября 2026, 00:28 • Новости дня
    Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился

    Лантратова: Россией и Украиной соблюдены обязательства режима тишины в Алешках

    Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился
    @ ombudsmanrf.org

    Tекст: Антон Антонов

    Москвой и Киевом полностью соблюдены обязательства в ходе режима тишины в Алешках Херсонской области, режим тишины в зоне гуманитарной миссии завершился, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился», – сообщила Лантратова в канале «Макс».

    Режим тишины действовал с 27 октября по 1 ноября. Благодаря отсутствию нарушений удалось доставить помощь жителям и обеспечить безопасный добровольный выезд тем, кто решил покинуть город, сообщила она.

    «Работали совместно с Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп», – отметила она.

    Омбудсмен добавила, что в данный момент прорабатывается продолжение гуманитарных миссий. Она назвала важным сохранение взаимодействия для регулярной доставки грузов жителям Алешек.

    «В Алешках остаются жители, которым по-прежнему нужна поддержка. Будем добиваться того, чтобы они получали необходимую помощь», – заявила Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лантратова заявила о достижении договоренностей по проведению регулярных гуманитарных миссий в Алешках. В пятницу российская сторона совместно с украинским омбудсменом передала жителям несколько десятков тонн гуманитарной помощи.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 07:55 • Новости дня
    Российские войска поразили склад ракетных комплексов «Нептун» под Одессой
    Российские войска поразили склад ракетных комплексов «Нептун» под Одессой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России в ходе ночной атаки нанесли удары по месту хранения пусковых установок ракетных комплексов «Нептун» в Одесской области и судну с военными грузами, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжили наносить удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии, и судам, перевозящим военные грузы, указало ведомство в Max.

    В ведомстве пояснили, что в результате атак поражено место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в районе населенного пункта Тузлы Одесской области.

    Помимо этого, на переходе морем в 58 км южнее Одессы поражен сухогруз, который доставлял грузы, предназначенные для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по судну с военными грузами юго-западнее Одессы.

    В субботу военные поразили южнее Одессы сухогруз с грузами для украинской армии.

    В пятницу российские войска атаковали объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, а также морское судно в Черном море.

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    2 ноября 2026, 09:52 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт с заминированными FPV-очками в зоне СВО

    ФСБ предотвратила подрыв заминированных FPV-очков в зоне СВО

    ФСБ предотвратила теракт с заминированными FPV-очками в зоне СВО
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники ФСБ пресекли серию терактов с использованием заминированных FPV-очков для управления дронами, их украинские спецслужбы пытались передать российским военнослужащим под видом «гуманитарной помощи».

    Спецслужбы Украины планировали использовать самодельные взрывные устройства, вмонтированные в FPV-очки. Они должны были детонировать при включении, что привело бы к гибели военнослужащих в зоне СВО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

    В ведомстве уточнили, что один из военных в Волгоградской области получил две пары таких очков от волонтера. Следуя инструкциям контрразведки, он обратился в ФСБ. Взрывотехники с помощью рентгена выяснили, что вместо кулеров охлаждения в устройства была установлена взрывчатка.

    В ряде российских регионов изъята партия аналогичных заминированных устройств, которые отправлялись через «Почту России». Организован розыск причастных к отправке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ФСБ предотвратила попытку теракта украинских спецслужб с использованием FPV-дронов на стратегическом предприятии в Подмосковье. Тогда ведомство сообщило об оснащении этих беспилотников канадской системой борьбы с радиоэлектронной борьбой.

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    1 ноября 2026, 17:08 • Новости дня
    Вооруженные силы России поразили под Одессой сухогруз с грузами для ВСУ

    Российские беспилотники поразили сухогруз с грузами для ВСУ под Одессой

    Вооруженные силы России поразили под Одессой сухогруз с грузами для ВСУ
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны России сообщило о поражении беспилотниками морского сухогруза с военными грузами для украинской армии в 16 км от Одессы.

    Вооруженные силы России в воскресенье продолжили наносить удары беспилотниками по морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения, сообщает Минобороны в Мах.

    В военном ведомстве уточнили, что в результате удара на переходе морем в 16 км юго-восточнее Одессы было поражено судно типа «сухогруз», которое доставляло снабжение для украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по морскому судну с военными грузами для украинской армии юго-западнее Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило о поражении перевозившего военные грузы морского судна.

    В пятницу российские беспилотники поразили доставлявший грузы для украинских войск сухогруз.

    Комментарии (10)
    1 ноября 2026, 23:06 • Новости дня
    Российские войска нанесли удары по предприятиям в Днепропетровске

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровске и окрестностях в результате ударов российских войск по предприятиям произошли пожары, сообщил глава украинской Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

    Ганжа сообщил в соцсетях, что удары наносились беспилотниками и артиллерией. «Произошли пожары», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский энергетический холдинг ДТЭК ввел экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровске.

    Одна из крупнейших электростанций Днепропетровской области получила серьезные разрушения и прекратила работу.

    В пятницу в Днепропетровске в результате взрыва загорелся объект критической инфраструктуры.

    В среду Ганжа сообщил о пожаре на промышленном предприятии в Днепропетровске после взрыва.

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    1 ноября 2026, 18:33 • Новости дня
    Мобилизованного друга детства Зеленского отпустили из военкомата

    Tекст: Ольга Иванова

    Друг детства Владимира Зеленского и сооснователь студии «Квартал 95» Денис Манжосов покинул военкомат в Киеве на следующий день после призыва благодаря вмешательству высокопоставленного лица.

    Денис Манжосов прибыл в Днепровский районный военкомат Киева 28 октября, однако вскоре мужчину отпустили после телефонного звонка чиновника, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Одесский наблюдатель».

    В регистрационном журнале контактным лицом призывника был указан его брат. При этом в документе о пребывании военнообязанного отсутствуют направления на медицинскую комиссию и официальные распоряжения об освобождении, а раздел о дальнейших действиях остался незаполненным. В списках от 29 октября фамилия Манжосова уже не числилась.

    Денис Манжосов учился с Владимиром Зеленским в одном классе. В 1997 году вместе с нынешним главой киевского режима и Александром Пикаловым он создал команду КВН «95-й квартал», которая позже стала основой для одноименной студии. Манжосов покинул коллектив в 2013 году из-за конфликта.

    На фоне острой нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины сотрудники военкоматов регулярно применяют силу при мобилизации. В интернете массово распространяются видео, на которых мужчин избивают и насильно увозят в микроавтобусах, тогда как сами граждане пытаются нелегально покинуть страну или прячутся в домах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье проходящие службу в рядах Вооруженных сил Украины женщины обратились к Владимиру Зеленскому с призывами вернуть их к мирной жизни.

    В сентябре на Украине полностью сгорел склад с реквизитом основанной Зеленским компании «Квартал 95».

    В прошлом году страну покинул совладелец этой фирмы и бизнес-партнер главы киевского режима Тимур Миндич.

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    2 ноября 2026, 07:36 • Новости дня
    Мелания Трамп отметила успех гуманитарной миссии в Алешках
    Мелания Трамп отметила успех гуманитарной миссии в Алешках
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая леди США Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области и выразила признательность России и Украине.

    «Действие режима прекращения огня закончилось. Миссия увенчалась успехом <…>. От лица Америки я выражаю признательность России и Украине за лидерство и сотрудничество применительно к прекращению огня в Алешках», – написала она в X (бывший Twitter).

    Супруга президента США выразила надежду, что Алешки станут основой для прочного мира между двумя странами, передает ТАСС. Она напомнила, что режим прекращения огня начался 27 октября и завершился 1 ноября, как и планировалось.

    Ранее при содействии Мелании Трамп Москва и Киев договорились о прекращении огня в Алешках для проведения гуманитарной миссии. 30 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что жителям раздали несколько десятков тонн помощи, а желающие смогли выехать в другие регионы России или на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мелания Трамп заявила о доказательстве возможности достижения устойчивого мира успешным проведением гуманитарной миссии в Алешках.

     Журналист телеканала Newsmax Алекс Салви назвал гуманитарную миссию крупнейшей деэскалацией для начала урегулирования конфликта на Украине.

    Самолет с представителями российской и украинской делегаций прибыл в Гомель после миссии в Алешках.

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    1 ноября 2026, 23:39 • Новости дня
    Штайнмайер: Си Цзиньпин не проявил интереса к саммиту с Россией и США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель КНР Си Цзиньпин не проявляет интереса к трехстороннему саммиту с Россией и США по Украине, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Штайнмайер рассказал, что обсуждал этот вопрос с Си Цзиньпином во время встречи в Пекине. По словам президента ФРГ, лидер Китая ясно дал понять, что подготовка к саммиту по Украине с участием России, США и КНР не ведется, передает ZDF со ссылкой на ARD.

    Как отметил Штайнмайер, Си Цзиньпин подчеркнул, что конфликт на Украине является европейским.

    При этом ожидается, что лидеры России, США и Китая встретятся на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне, однако тема Украины там обсуждаться не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил участие представителей европейских стран в трехсторонних переговорах (Москвы, Киева и Вашингтона) по украинскому урегулированию на определенном этапе.

    В последнее время Евросоюз предпринимает экстренные шаги, чтобы закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по украинскому урегулированию.

    Песков назвал чрезвычайно важной возможную встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС.

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    1 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики и места сборки беспилотников ВСУ

    Минобороны: Российские войска поразили объекты энергетики инфраструктуры ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также местам сборки и хранения беспилотников ВСУ, сообщает Министерство обороны.

    Российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались Вооруженными силами Украины. Кроме того, поражены склады боеприпасов, цеха сборки, а также места хранения и запуска беспилотников, сообщает Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что атаки осуществлялись силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерии и ударных дронов. Под удары также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.

    За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 391 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

    Всего с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 674 самолета, 284 вертолета, 276 723 беспилотных летательных аппарата и 672 зенитных ракетных комплекса. Противник также потерял 31 480 танков и других боевых бронированных машин, 1794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 852 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 76 105 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили авиабомбами ФАБ-500 пункты временной дислокации украинской армии в населенном пункте Белозерское в Донецкой народной республике.

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по морскому судну с военными грузами для украинской армии юго-западнее Одессы, а также поразили железнодорожную станцию в Сумской области.

    В субботу мэр Киева Виталий Кличко заявил о проблемах с водоснабжением в столице Украины после попаданий беспилотников в объект критической инфраструктуры.

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    1 ноября 2026, 12:56 • Новости дня
    Женщина пострадала при падении обломков беспилотника в Нижегородской области

    В Нижегородской области женщина пострадала при падении обломков БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в Нижегородской области пострадала находившаяся в автомобиле женщина, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

    «По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА пострадала женщина, находившаяся в автомобиле», – написал глава региона в Max.

    Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. По словам губернатора, жизнь женщины вне опасности, ее отпустили домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об уничтожении более сотни беспилотников и повреждении промышленного предприятия в Кстовском районе.

    Также врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ранении женщины-водителя в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль.

    Кроме того, Никитин сообщил о гибели мирного жителя Нижегородской области в ходе ночной атаки украинских беспилотников.

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    1 ноября 2026, 15:22 • Новости дня
    СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ЛНР

    СК завел уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ЛНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на автобус в ЛНР, в результате которой погиб один человек и еще двое пострадали.

    «Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на автобус в Луганской Народной Республике (ст. 205 УК РФ)», – заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, ее слова приводятся на странице СК в Мах.

    Петренко рассказала, что 31 октября в Беловодском муниципальном округе автобус, развозивший работников предприятия после смены, подвергся атаке украинских военных. В результате один мужчина погиб, две женщины получили травмы.

    Следователи проведут сбор и фиксацию доказательств, а также установят конкретные подразделения и лиц, причастных к преступлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели четырех мирных жителей при атаках ВСУ на гражданский транспорт.

    В пятницу 14 муниципалитетов региона остались без электричества после атаки на энергетический комплекс.

    В четверг при атаке беспилотников в Луганске получили повреждения две школы и Дворец творчества детей и молодежи.

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    1 ноября 2026, 15:28 • Новости дня
    ВСУ нанесли пять ударов беспилотниками по Энергодару

    Украинские войска пять раз атаковали гражданские объекты в Энергодаре

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о пяти атаках беспилотников Вооруженных сил Украины на гражданскую инфраструктуру города.

    Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по объектам в Запорожской области, сообщил мэр Энергодара Максим Пухов на своей странице в Мах.

    «Киевский режим продолжает терроризировать наш город. 08:14 мск – в районе КПП квадрокоптерный БПЛА атаковал движущийся автомобиль. Информация о пострадавших и повреждениях устанавливается. 11:48 мск – удар дрона пришелся по крыше многоквартирного жилого дома на ул. Комсомольской. Пострадавших и разрушений нет. 12:25 мск – четыре вражеских БПЛА атаковали здание на ул. Курчатова. Повреждены ворота, фасад и остекление. Люди не пострадали», – заявил Пухов.

    Глава города добавил об ударах в район городского автовокзала и в крышу многоквартирного дома. Пострадавших среди жителей в результате этих атак не оказалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мужчина погиб в Энергодаре после удара дрона Вооруженных сил Украины.

    В понедельник один человек пострадал при серии атак украинских беспилотников на город-спутник Запорожской АЭС.

    На прошлой неделе мирный житель получил осколочные ранения при детонации беспилотника в Энергодаре.

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    1 ноября 2026, 13:33 • Новости дня
    В ЛНР из-за атак ВСУ на гражданский транспорт погибли четыре человека

    В ЛНР четыре человека погибли при ударах украинских беспилотников по машинам

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил о гибели четырех мирных жителей и ранении еще двоих в результате украинских ударов по гражданскому транспорту.

    Четыре мирных жителя погибли и двое пострадали в результате атак украинских войск по транспортным средствам в Луганской народной республике, сообщил Пасечник в Max.

    Вечером в Беловодском муниципальном округе автобус с работниками маслозавода, возвращавшимися со смены, подвергся удару беспилотника. Один мужчина скончался от полученных травм, две женщины получили ранения. На трассе Старобельск – Беловодск дрон атаковал легковую машину, убив мужчину и женщину. В районе села Раздольное Старобельского округа из-за удара по гражданскому автомобилю погиб еще один мужчина.

    Пасечник выразил соболезнования семьям жертв и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он добавил, что под огнем также оказались гражданская и коммунальная инфраструктура в Алчевске, Северодонецке и Беловодском округе. Последствия преступлений украинских войск фиксируют следователи Следственного комитета России. При этом силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили над территорией ЛНР около 50 воздушных целей.

    В воскресенье женщина пострадала при падении обломков беспилотника в Нижегородской области.

    В пятницу Пасечник сообщил об отключении электричества в 14 муниципалитетах региона из-за атаки украинских военных.

    В четверг в Луганске спасатели обнаружили погибшую женщину под завалами разрушенного жилого дома.

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    2 ноября 2026, 08:16 • Новости дня
    ВСУ бросили в контратаки иностранных наемников и резервы

    Марочко: ВСУ увеличили число контратак за счет резервов и иностранных рекрутов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На минувшей неделе украинская армия увеличила число контратак по всей линии фронта за счет иностранных наемников и резервов, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «На прошедшей неделе со стороны вооруженных формирований Украины отмечался рост контратакующих действий практически по всей линии боевого соприкосновения», – цитирует Марочко ТАСС.

    По словам военного эксперта, украинское командование в короткие сроки нарастило ударный потенциал за счет беспилотников и свежих подразделений, часть которых перебросили из Херсонской области. Восстановить боеспособность противник смог благодаря личным резервам главкома ВСУ Михаила Драпатого и иностранцам.

    Марочко подчеркнул, что возросшее количество контратак не принесло украинским военным серьезных результатов. Российские войска по-прежнему удерживают ключевые рубежи и позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре военнослужащие группировки войск «Север» узнали о прибытии в Харьков главкома ВСУ Михаила Драпатого и колумбийских наемников.

    В августе военный эксперт Андрей Марочко заявил о переходе украинских войск на удары крылатыми ракетами из-за провала Драпатого в Донбассе.

    Марочко сообщал о потере украинской армией тысяч солдат и наемников после ввода Драпатым резервных подразделений.

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    Европу ждет почти копия газового кризиса пятилетней давности с теми же историческими пиками цен и аналогичными последствиями для промышленности и экономики. Стоимость газа в ЕС уже выросла до неподъемных 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Однако это еще может оказаться сказкой. Потому что зимой возможны все 2,5 тыс. долларов. Такой прогноз сделал глава Газпрома Алексей Миллер. Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Альянс Турции с Ливией ведет Средиземноморье к войне за газ

    Турция добилась успеха в продвижении своего видения географии Средиземного моря: соглашение между ней и разными частями Ливии о переделе региона и его газоносного шельфа окончательно утверждено. Однако на этот шельф претендуют слишком многие, чтобы Анкаре это сошло с рук. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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