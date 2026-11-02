Участник СВО потерял руку из-за спасения сослуживца при обстреле HIMARS

Tекст: Ольга Иванова

«Меня ранило осколками, а сверху завалило обломками двухэтажного здания. Нас с другим бойцом нашли под завалами и начали откапывать. Мы лежали в 50 сантиметрах друг от друга. <…> У меня была амнезия, и поэтому первые дни, месяцы я еще не мог понимать, где и что со мной. Даже я думал, что рука у меня на месте и все хорошо с ней», – приводит слова Селезнева ТАСС.

Как выяснилось со слов командира, Селезнев получил осколочные ранения спины и ног. Сослуживец, которого он прикрыл, не пострадал.

Проезжавшие мимо медики вовремя оказали помощь и доставили раненых в госпиталь. После реабилитации и восстановления памяти Селезнев работает учителем основ безопасности и защиты Родины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Владимир Путин ознакомился с экспозицией «Герои спецоперации: подвиг единства» в Манеже.

В прошлом году глава государства провел встречу с матерями и вдовами героев спецоперации.

В марте 2025 года оператор и водитель съемочной группы телеканала «Звезда» погибли от удара HIMARS в зоне спецоперации на Украине.