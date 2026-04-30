Путин осмотрел выставку о героях спецоперации в столичном Манеже

Tекст: Алексей Дегтярёв

Президент осмотрел выставку в московском «Манеже», посвященную участникам специальной военной операции, передает ТАСС.

Организаторы мероприятия отметили: «Многонациональный народ России каждый день проявляет героизм, мужество и отвагу в ходе спецоперации».

В центре экспозиции главе государства продемонстрировали масштабный российский триколор, созданный девять лет назад. Этот флаг успел побывать в Арктике, Антарктиде, на Байкале, вершине Эльбруса и даже на действующем вулкане. На выставке также представлены личные вещи военнослужащих, элементы экипировки, окопные свечи и маскировочные сети.

Отдельное внимание уделено многонациональному составу участников СВО. На специальном экране транслируются портреты бойцов, представляющих 58 народов России. Кроме того, президенту показали трогательную переписку школьников с фронтовиками, часть писем озвучили профессиональные актеры.

В завершение осмотра Путину представили работы лауреата президентской премии художника Алексея Крюкова и инсталляцию операции «Поток». Полноразмерный макет трубы позволяет оценить подвиг российских бойцов, преодолевших почти 15 километров в темноте без воды и еды под Суджей в Курской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов.