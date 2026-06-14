Tекст: Ольга Иванова

Киев приступил к эвакуации основных производственных мощностей и персонала из Краматорска на запад Украины из-за высоких темпов продвижения подразделений группировки войск «Юг» в Константиновке, сообщает Минобороны России на платформе «Макс». С 9 июня власти принудительно вывозят семьи с детьми до 17 лет.

По данным ведомства на 14 июня, из города уже перемещены мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения и 3,5 тыс. его сотрудников. Сейчас в экстренном порядке готовятся к эвакуации еще три крупных предприятия.

В их числе Новокраматорский машиностроительный завод, ремонтирующий бронетехнику ВСУ, и Старокраматорский машиностроительный завод, выпускающий артиллерийские стволы. Также планируется вывезти завод «Энергомашспецсталь». В министерстве отметили, что эти действия свидетельствуют о подготовке Киева к скорой потере Константиновки, Дружковки и Краматорска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли за сутки 117 зданий в населенном пункте Константиновка.

Британский журнал The Economist сообщил об экстренном переносе металлообрабатывающих производств из Краматорска на запад страны.

Украинская администрация начала принудительную эвакуацию семей с детьми из этого города.