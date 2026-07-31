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Камчатский вулкан Шивелуч выбросил в небо десятикилометровый столб пепла
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на десятикилометровую высоту
Очередное извержение вулкана Шивелуч а полуострове, породившее шлейф высотой в десять километров, вероятнее всего, спровоцировано ростом нового вулканического купола, отметили ученые.
На полуострове зафиксировали мощный пепловый шлейф от одного из самых активных вулканов региона, передает ТАСС
«По видеоданным высота пеплового выброса составила десять километров над уровнем моря», – рассказали в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук пояснил, что активность исполина вызвана ростом нового купола. Возраст действующего вулкана оценивается в 60-70 тыс. лет. Он расположен в 50 км от Ключей и в 450 км от регионального центра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 12 километров.
В июне этому вулкану присвоили наивысший красный код авиационной опасности.
Зимой вулканический пепел выпал в камчатском поселке Козыревск.