Мощное землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали на северо-востоке Японии

Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали на северо-востоке Японии

Tекст: Катерина Туманова

«Землетрясение произошло в 7.30 утра у тихоокеанского побережья префектуры Иватэ на глубине 50 км в Тихом океане», – передает агентство Kyodo.

По данным Японского метеорологического агентства, в Хасиками оно достигло верхней границы 6 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности, в Хатинохе – нижней границы 6 баллов (оба показателя в префектуре Аомори).

Интенсивность в верхней границе 6 баллов означает, что невозможно стоять или передвигаться, большая часть незакрепленной мебели будет перемещаться, а предметы падать, говорится в сообщении агентства.

Японское метеорологическое агентство в Саннохе в префектуре Аомори землетрясение зафиксировало верхнюю границу 5 баллов, а в Мориоке и других частях префектуры Иватэ. Землетрясение затронуло также префектуры Хоккайдо и Акита, Фукусима, Мияги и Ямагата, а также Токио и соседние префектуры.

По словам операторов, на атомных электростанциях Хигасидори и Онагава, расположенных соответственно в префектурах Аомори и Мияги, а также на атомных электростанциях Фукусима-Дайичи и Дайни в префектуре Фукусима, никаких отклонений не зафиксировано.

Также не поступало сообщений о неполадках на заводе по переработке отработанного ядерного топлива и временном хранилище отработанного топлива в префектуре Аомори.

В беседе с журналистами премьер-министр Санаэ Такаичи заявила, что ее правительство собирает информацию для оценки последствий землетрясения, и призвала жителей сильно пострадавших районов «сохранять бдительность».